"Mądrzy HR-owcy chwycili w pandemii wiatr w żagle". 23 głosy o branży w 2021 roku

Za HR-owcami trudny rok pełen wyzwań. O tym, jaka będzie jego rola po pandemii i czy jeszcze bardziej zbliży się do biznesu, mówią m.in. Monika Hryniszyn (Randstad), Anna Wicha (PFHR), Bartłomiej Szmajdziński (Orbis), Monika Smulewicz (Grant Thornton), Joanna Malinowska-Parzydło (Younicorn), Jolanta Musielak (Volkswagen Poznań), Inga Chodorowska-Korpak (Lafarge), Dorota Sobolewska (Erbud), Anna Łomnicka (Famur), Maja Chabińska-Rossakowska (ING Bank Śląski).

Autor:Justyna Koc

• 4 sty 2021 6:00





Monika Hryniszyn, dyrektor personalna i członek zarządu Randstad Polska

W okresie pandemii HR wrócił po prostu do korzeni, czyli do bardzo bezpośrednich relacji z pracownikami, którzy wymagali w tym okresie wsparcia. To HR-owcy pomagali wzmacniać odporność psychiczną członków zespołu. Ważną rolę odegrało też ich wsparcie dla komunikacji wewnątrz firmy. To zbliżenie do codziennych wyzwań życia zawodowego pracowników stało się też możliwe za sprawą cyfryzacji w obszarach HR. Technologie coraz częściej pozwalają zastąpić proste czynności w procesach rekrutacji czy wdrożenia, dając HR-owcom więcej czasu na bezpośredni kontakt z kandydatami i pracownikami.

W ostatnim czasie firmy były wstrzemięźliwe w obszarze zatrudnienia. Wiele z nich wręcz zwalniało, a HR-owcy koncentrowali się na outplacemencie i ochronie marki pracodawcy. Jednak aby skutecznie wychodzić z okresu spowolnienia gospodarczego, firmom potrzebni będą pracownicy, którzy efektywnie wspomogą je w aktualnych wyzwaniach, poszukiwaniu nowych dróg dotarcia do klientów lub opracowywaniu oferty, która będzie lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby konsumentów. Nie ma zatem co zwlekać. HR-owcy powinny zaangażować się w procesy poszukiwania nowych kadr, póki na rynku nie mierzymy się jeszcze z niedoborem talentów. Równie dobrym pomysłem jest rozwój własnych kadr poprzez coaching kariery, upskilling i resklilling, który pozwoli na przetrudnianie własnych pracowników. Ważne jest także to, aby organizacje nie mroziły budżetów rozwojowych, bo to od rozwoju pracowników może zależeć zarówno skuteczne wychodzenie ze spowolnienia, jak i zyskiwanie przewagi konkurencyjnej na rynku. (Fot. mat. pras.)

