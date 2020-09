Maciej Malski w zespole Polskiego Bonu Turystycznego. Jeszcze 50 miejsc do obsadzenia

Maciej Malski dołączył do zamiejscowego oddziału Polskiej Organizacji Turystycznej w Wieliczce, który odpowiada za obsługę i promocję Polskiego Bonu Turystycznego. Objął stanowisko dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych i promocji PBT.

Autor:KDS

• 21 wrz 2020 16:33





Biuro w Wieliczce uruchomione w sierpniu tego roku, od 3 września wykonuje obowiązki wyszczególnione w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym. Maciej Malski. (fot.POT)

REKLAMA

W Wieliczce powstał zamiejscowy oddział Polskiej Organizacji Turystycznej, którego pracownicy będą odpowiadali za realizację i promocję Polskiego Bonu Turystycznego.

Właśnie poznaliśmy nazwisko dyrektora oddziału. Został nim Maciej Malski. Potrzebnych będzie jeszcze 50 pracowników.

PBT to narzędzie stworzone dla ratowania polskiej branży turystycznej przed konsekwencjami koronawirusa.

Maciej Malski wywodzi się ze środowiska organizacji pożytku publicznego o charakterze społecznym i edukacyjnym. Przez 15 lat był związany ze Stowarzyszeniem „Siemacha”, gdzie pełnił m.in. funkcje koordynatora ds. pozyskiwania funduszy i promocji placówek statutowych oraz specjalisty ds. fundraisingu masowego. Zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego zarządu tej organizacji oraz dyrektora biura ds. partnerów i działalności gospodarczej, zarządzał również działalnością sportowo – rekreacyjną w Małopolsce prowadząc wielofunkcyjne obiekty sportowo – rekreacyjne. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje również funkcję pełnomocnika rektora ds. rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Specjalizuje się w działaniach z zakresu m.in. public relations, doradztwa, zarządzania instytucjami i projektami, public affairs, mediacji biznesowych, organizacji wydarzeń i pracy z liderami.

W siedzibie POT w Wieliczce jako dyrektor ds. administracyjno – organizacyjnych i promocji będzie koordynował zadania związane z promocją Bonu Turystycznego wśród beneficjentów i przedsiębiorców. Będzie także odpowiedzialny za budowanie wizerunku wielickiego biura, które jest obecnie główną jednostką kontrolującą wdrażanie programu wsparcia polskich rodzin i firm z sektora turystyki.

- Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób uprawnionych do otrzymania Bonu Turystycznego poznało zasady funkcjonowania programu i skorzystało z możliwości wypoczynku, a do tego potrzebna jest szeroka promocja tego rozwiązania m.in. poprzez kampanie informacyjne i bieżącą komunikację. Naszym celem jest także zachęcanie przedsiębiorców do rejestracji w systemie i oferowania usług turystycznych dla rodzin z dziećmi, dlatego będziemy koncentrować się na projektach skierowanych do tej grupy odbiorców - mówi Maciej Malski, dyrektor w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Kandydatura Macieja Malskiego została wyłoniona w wyniku otwartej rekrutacji prowadzonej na małopolskim rynku pracy. Polska Organizacja Turystyczna zapowiada już kolejne zatrudnienia. - Dzięki utworzeniu nowej jednostki administracyjnej w Wieliczce możemy nie tylko zintensyfikować działania związane z wdrażaniem Bonu Turystycznego, ale także wspierać lokalny rynek pracy. W naszym oddziale planujemy zatrudnić łącznie 50 osób. Chcemy umożliwić rozwój zawodowy w strukturach ważnej instytucji państwowej najlepszym specjalistom, którzy ze względu na miejsce zamieszkania poza Warszawą do tej pory nie mieli takiej szansy. Nieprzypadkowo wybraliśmy do tego celu Małopolskę, czyli jeden z najbardziej turystycznych regionów w kraju - mówi Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Biuro w Wieliczce uruchomione w sierpniu tego roku, od 3 września wykonuje obowiązki wyszczególnione w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym. Oddział przede wszystkim nadzoruje, czy podmioty z branży turystycznej, które dołączyły do programu poprzez rejestrację w systemie ZUS, prowadzą swoją działalność prawidłowo. Ponadto na bieżąco przyjmuje i rozpatruje wnioski oraz uwagi zgłaszane przez beneficjentów bonu turystycznego. Prezydencka ustawa o PBT weszła w życie w sobotę, 18 lipca 2020. Bon można było aktywować od 1 sierpnia br. Na platformie PUE ZUS mogą to robić rodzice dzieci do 18. roku życia. Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE rodzice aktywują bon i otrzymają kod. Sam proces płatności odbywa się poprzez przekazanie numeru bonu podmiotowi oraz za pomocą dwóch kodów potwierdzających zakup w momencie płatności za usługę. Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania środków. Bon to elektroniczny dokument przyznawany na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im nie przysługuje. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie jest dwa razy wyższe i wynosi 1000 zł. Z danych otrzymanych w środę (16 września) z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że przyznano już 953 tys. bonów turystycznych na kwotę 816 mln zł. Dodał, że średnia wartość wydanego bonu to 856 zł.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.