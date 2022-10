Lukas Podolski poszukuje pracowników do swojej restauracji. Chce zatrudnić m.in. HR-owca

jk

Piłkarz Górnika Zabrze Lukas Podolski szuka pracowników do niemieckiej restauracji. Chce zatrudnić księgowego, przedstawiciela handlowego i administratora HR. Ile można zarobić? Lukas Podolski (Fot. PAP/Tomasz Wiktor)

Lukas Podolski skupia się nie tylko na karierze piłkarskiej. Oprócz gry w Górniku Zabrze prowadzi wraz z partnerem biznesowym sieć lokali gastronomicznych serwujących kebaby - ma 9 restauracji w rejonie Kolonii oraz Bonn.

Niemiecki magazyn "Bild" informuje, że Podolski szuka pracowników. Do obsadzenia są wakaty na stanowisku księgowego, przedstawiciela handlowego lub administratora HR. Praca przewidziana jest od poniedziałku do piątku.

W tym pierwszym przypadku wynagrodzenie wynosi 2,5 tys. euro brutto (ok. 12 tys. zł). Odliczając podatki, oznacza to wypłatę w wysokości 1,7 tys. euro netto (ok. 8,2 tys. zł).

- Jak wszystko, z czym zmaga się były napastnik Bayernu i 1. FC Koeln, jego imperium kebabów jest teraz historią sukcesu. W ramach "Lieferando Restaurant Awards" sieć została wyróżniona w kategorii "Najlepsza restauracja Kebab". Ponad 110 tys. klientów głosowało online na 560 nominowanych restauracji – opisuje "Bild".

Jak pisze "Bild", minusem pracy jest brak możliwości pracy zdalnej, a umowa zawierana jest na rok.

Jakie kwalifikacje musi posiadać księgowy? Oto lista.

talent organizacyjny,

sprawne przygotowywanie i kontrola sal konferencyjnych,

korespondencja i organizacja biura,

profesjonalne przyjęcia ważnych gości,

umiejętności komunikacyjne,

obsługa komputera/tableta i znajomość pakietu MS Office

mile widziana także znajomość języków obcych i szkolenie handlowe.

