Lufthansa kusi pilotów zarobkami. Przed pierwszą wypłatą sami muszą zapłacić 0,5 mln zł

Opublikowano: 31 paź 2023 16:00





Grupa Lufthansa ogłosiła poszukiwania 2000 pilotów. Mają oni dołączyć do firmy do końca 2025 roku. Zanim jednak zasiądą za sterami samolotu, muszą przejść specjalistyczne szkolenie. A to, jak informuje portal aerokurier.de, muszą opłacić z własnej kieszeni. Niemiecki przewoźnik do kontynuowania kariery w kokpicie szczególnie chce inspirować kobiety (fot. Shutterstock)

Nowa kampania rekrutacyjna odbywa się pod hasłem „Pilot: Twoja wymarzona praca w dobrej formie” i jest skierowana zarówno do osób rozpoczynających karierę zawodową, jak i do przeszkolonych już pilotów, którzy wyrażą gotowość do rozpoczęcia pracy u niemieckiego przewoźnika. Czytaj więcej Inflacja w dół, ale to ostatni taki spadkowy miesiąc Warunkiem pracy jest jednak ukończenie szkoły European Flight Academy. Kurs trwa 24 miesiące i kosztuje aż 110 tys. euro (prawie pół mln zł), które kandydat musi zapłacić z własnej kieszeni. Ukończenie kursu nie jest gwarancją otrzymania etatu. Czytaj więcej Oszczędzamy głównie w banku, choć skarpety nie wyszły z mody

Pilotem Lufthansy warto jednak zostać z powodu zarobków. Zgodnie z zawartym latem nowym układem zbiorowym, do 2026 r. pensje polotów przewoźnika będą stopniowo rosły. Młodzi zarabiają obecnie 72 tys. rocznie, a będą zarabiać o 13 tys. euro więcej. Kapitanowie z długoletnim stażem mają otrzymywać rocznie do do 267 600 euro. Dzięki tym decyzjom piloci niemieckiego przewoźnika zagwarantowali, że do 2026 r. nie podejmą akcji strajkowych. Niemiecki przewoźnik do kontynuowania kariery w kokpicie szczególnie chce inspirować kobiety. “Jeśli chcesz zająć w samolocie miejsca z najlepszym widokiem, musisz wykazać się duchem zespołowym i umiejętnościami społecznymi". Czytaj więcej Forum Rynku Spożywczego i Handlu już za tydzień. To ostatni dzwonek na rejestrację Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

