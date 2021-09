Ludzie z małych miast nagle zaczęli zarabiać jak w Warszawie. Wszystko dzięki pandemii

Przyjęło się, że dobrą pracę jesteśmy w stanie zdobyć tylko w dużym mieście - najlepiej wojewódzkim. Choć bez wątpienia rynek pracy w metropoliach jest dużo bardziej rozwinięty, w wielu zawodach miejsce zamieszkania nie odgrywa roli. Programiści, analitycy danych, testerzy oprogramowania, pracownicy HR czy copywriterzy mogą pracować z dowolnego punktu na ziemi. A jeśli tak, to równie dobrze z małej miejscowości w Polsce.

Jak wygląda sytuacja na lokalnych rynkach pracy? Najniższe bezrobocie jest w Katowicach i wynosi 1,9 proc., dalej jest Warszawa (2 proc.), Poznań (2,2 proc.) i Wrocław (2,6 proc.). Na drugim biegunie znalazły się wyłącznie mniejsze miejscowości. Pierwsze miejsce od końca zajął powiat szydłowiecki, w którym stopa bezrobocia wynosi 24,4 proc. - to oznacza, że co czwarty mieszkaniec nie ma tam pracy. Nieco lepiej wypadł powiat kętrzyński (19,7 proc.), a podium zamknął powiat braniewski (19,4 proc.).

- Nic nie wskazuje na to, żeby ten stan rzeczy miał się zmienić - uważa Magdalena Wasilewska-Michalska, ekspertka Coders Lab, pierwszej polskiej szkoły programowania, która na bieżąco monitoruje rynek pracy. - Większość korporacji oraz firm zatrudniających specjalistów lokalizuje swoje siedziby w dużych miastach. Siłą rzeczy to właśnie te przedsiębiorstwa oferują największe możliwości rozwoju, awansu czy wyższą płacę - dodaje.

Zróżnicowanie wysokości zarobków w zależności od rozmiaru miejscowości potwierdzają dane GUS. Wśród miast, w których wynagrodzenia są najniższe w Polsce, znajdują się jedynie małe miejscowości, takie jak Cedynia (woj. zachodniopomorskie), Łęknica (woj. dolnośląskie) oraz Dzierzgoń (woj. pomorskie). Nie trzeba wspominać, że na drugim biegunie zestawienia znalazły się wyłącznie duże miasta – z Warszawą, Wrocławiem i Krakowem na czele.

Jednak w czasie pandemii i konieczności pracy z domu coś się zmieniło w tym zakresie. Nastąpiła zmiana w mentalności pracodawców, zwłaszcza tych, którzy do tej pory nieufnie patrzyli na zdalną formę pracy. Dziś, zwłaszcza w branży IT, nie brakuje już takich przedsiębiorstw, które całkowicie zrezygnowały ze stacjonarnej przestrzeni biurowej. Firmom przyniosło to oszczędności, a pracownikom szereg nowych możliwości.

Jak pokazują badania przeprowadzone przez Antal oraz Cushman & Wakefield, zdecydowana większość pracowników akceptuje pracę zdalną i nie chcąc całkowicie z niej rezygnować, jest w stanie zdecydować się przynajmniej na tryb hybrydowy. Nie brakuje jednak osób, które chciałyby pracować z domu codziennie. W tej grupie przeważają milenialsi. Wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994 aż 39 proc. chciałoby pracować wyłącznie zdalnie.

- Wyniki wielu badań na temat home office są bardzo niejednoznaczne. Część z nich zakłada większą produktywność podczas pracy w domu, część wręcz odwrotnie. Możemy zatem śmiało założyć, że wiele zależy od indywidualnego podejścia pracownika, ale również od rozwiązań procesowych wdrożonych przez firmę - przekonuje Magdalena Wasilewska-Michalska z Coders Lab.

W przypadku mieszkańców małych miejscowości, gdzie perspektywy rozwoju zawodowego są niewielkie, a motywacja do pracy wysoka, to właśnie praca zdalna otwiera olbrzymie możliwości. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą zmienić swojego miejsca zamieszkania. Oczywiście, sprawdza się to przede wszystkim w zawodach, w których home office jest czymś powszechnym. Mowa tu o takich zajęciach jak m.in. copywriter, konsultant HR, tłumacz, księgowy, na czele z programistą czy analitykiem danych.

- Naturalnym jest, że nie każdy marzy o przeprowadzce do dużego miasta. Wiele osób po prostu lubi życie w spokojnej małej miejscowości lub z różnych względów - rodzinnych, osobistych czy mieszkaniowych - nie może sobie pozwolić na zmianę miejsca pobytu. Tym bardziej cieszy fakt, że praca w IT może być dla takich osób ogromną możliwością - zarówno rozwoju zawodowego, jak i poprawienia swojej sytuacji materialnej - mówi Magdalena Wasilewska-Michalska.

Tylko zdalnie

Jednym z przykładów jest Tomasz Michalski, który mieszka w małej miejscowości na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pracuje dla jednej z firm informatycznych, która główną siedzibę ma w Warszawie. Przed wybuchem pandemii wynajmował mieszkanie w stolicy, a do domu, gdzie czekała na niego żona i dwójka dzieci, wracał w piątek wieczorem, by w poniedziałek rano znów stać z walizką na peronie w Zawierciu.

- Kiedy wybuchła pandemia, nasze biuro zamknęło się, musieliśmy pracować z domu. Na początku pracowałem z mieszkania w Warszawie, dopiero po chwili dotarło do mnie, że nic nie stoi na przeszkodzie, bym mógł wróci do domu - opowiada. Tak też zrobił. Zrezygnował też z wynajmu mieszkania.

- Śledząc w jak szybkim tempie przybywa ofert pracy dla programistów uznałem, że jeśli obecny pracodawca nie zgodzi się, bym pracował zdalnie, to nową - zdalną - pracę znajdę od ręki. Jednak nie było takiej potrzeby. Firma wprowadziła dużą elastyczność jeśli chodzi o miejsce pracy. Bez przeszkód mogę pracować z Jury - dodaje.

Do końca roku gotowe przepisy

Warto przypomnieć, że trwają prace nad ostateczną wersją przepisów dotyczących pracy z domu. Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej poinformował, że do końca roku nowe rozwiązania powinny zostać przyjęte.

Zaznaczył też, że kluczem w tej ustawie będzie zostawienie furtki dla pracowników i pracodawców. To oni będą decydowali nad ostatecznym kształtem zasad pracy zdalnej czy hybrydowej w danej firmie. Natomiast większe obostrzenia będą dotyczyły matek wychowujących dzieci do 4. roku życia, które będą miały większą szansę na uzyskanie zgodny na wykonywanie obowiązków zawodowych z domu.

Artur Skiba, prezes firmy rekrutacyjnej Antal, przyznaje, że istnieje duża potrzeba wprowadzenia nowych przepisów. - Przed pandemią 50 proc. menedżerów było gotowych delegować pracowników do pracy zdalnej, dziś jest to aż 75 proc. Wzrost jest ogromny – wylicza prezes Antala.