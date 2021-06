Łotewska firma inwestuje w Polsce. Zatrudni 170 osób

Printful inc., łotewska firma oferująca usługi druku na żądanie, otworzy w Łodzi centrum specjalizujące się w usługach „cut & sew”.

km

• 18 cze 2021 18:30





Firma planuje rozpoczęcie działalności w Polsce pod koniec 2021 r. (fot mat. pras.)

Firma planuje rozpoczęcie działalności w Polsce pod koniec 2021 r. W ciągu najbliższych lat ma zainwestować w łódzki zakład 7 mln zł. Wybór Łodzi na siedzibę nowego oddziału nie jest przypadkowy. Miasto od wieków jest symbolem polskiego sektora odzieżowego, a edukacja z zakresu krawiectwa i dziewiarstwa jest tam wciąż na bardzo wysokim poziomie.

Nowy zakład będzie miał powierzchnię ponad 9 tys. m kw. W ciągu pierwszego roku działalności powstanie tam ok. 50 nowych miejsc pracy i szacuje się, że łączna ich liczba w najbliższych latach zwiększy się do ok. 170. Centrum będzie specjalizowało się w usługach z zakresu "cut& sew". Jest to szybko rozwijająca się technika, pozwalająca na produkcję i pełną personalizację nadruków na wszystkich produktach odzieżowych.

- W ciągu ostatnich 10 lat Polska zwiększyła swój eksport odzieży o 10 proc., dlatego aby nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem na usługi z zakresu „cut & sew”, wybraliśmy ten kraj jako naszą kolejną lokalizację. Biorąc pod uwagę, że Łódź jest historycznie znana z dobrze rozwiniętego przemysłu tekstylnego i odzieżowego, nasza decyzja była oparta na dostępności pracowników i możliwościach rynkowych - wyjaśnia Davis Siksnans, CEO i współzałożyciel firmy Printful.

Decydując się o inwestycji w Polsce, firma skorzystała z z oferty doradztwa Centrum Inwestycji PAIH.

- Cieszymy się, że Printful wybrał Polskę na lokalizację swojej kolejnej siedziby. Inwestycja firmy niewątpliwie sprzyjać będzie rozwojowi specjalizacji Łodzi jako ośrodka kreatywnego i oczywiście nawiązywać do najlepszych tradycji miasta jako polskiego centrum wzornictwa oraz projektowania odzieżowego. Stworzenie nowych miejsc pracy dla krawców i szwaczy to z kolei nowe możliwości dla specjalistów z regionu łódzkiego, którzy często podejmują pracę poza wyuczonym zawodem, a ukierunkowaną właśnie na branżę odzieżową. To dla nas istotny projekt, da możliwość zagospodarowania wysokich specjalistycznych kwalifikacji zawodowych Polaków – wyjaśnia Marcin Fabianowicz, dyrektor Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

