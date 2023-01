LOT szuka stewardes i stewardów

Polskie Linie Lotnicze LOT przygotowały film, w którym przedstawiciele personelu pokładowego opowiadają o swojej pracy, o motywacjach, a także o kulisach zawodu. Tym samym próbują zachęcić kandydatów do pracy w firmie.

- Śniadanie w Londynie, kolacja w Miami albo w Pekinie. Jednego dnia mogę być w Paryżu, drugiego w Nowym Jorku - świat stoi przed nami otworem - podkreślają pracownicy LOT Cabin Crew.

Kandydaci na stewardesy i stewardów mają szansę sprawdzić się podczas dni rekrutacyjnych, które odbędą się w dniach: 5, 13, 17, 24 i 31 stycznia 2023 r. w hotelu Renaissance Warsaw Airport.

Kto ma szansę na pracę? Aby zostać członkiem LOT Cabin Crew, trzeba mieć ukończone 18 lat, wykształcenie średnie i posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym (poziom B2). Poza formalnymi wymogami ważne są również takie cechy jak wysoka kultura osobista, koleżeńskość, umiejętność pracy w zespole czy punktualność.

Ile zarabia stewardesa LOT-u? Przewoźnik nie ujawnia tej informacji. Natomiast z danych, które opublikował serwis InterwievMe.pl wynika, że na stanowisku starszej stewardesy można liczyć na pensję w wysokości 6,5–10 tys. zł, a początkująca stewardesa może dostać 5–8 tys. zł.

Linie lotnicze Emirates rekrutują w Polsce

Nie tylko LOT szuka pracowników. Także linie lotnicze Emirates rekrutują kandydatów do zespołu personelu pokładowego. Dni otwarte mają odbyć się 3 stycznia w Warszawie oraz 18 stycznia w Poznaniu.

Kandydaci, którzy chcą stać się członkami załogi pokładowej, muszą biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie (kolejne języki będą dodatkowym atutem), mieć co najmniej wykształcenie średnie oraz mieć odpowiedni wzrost, pozwalający sięgnąć na wysokość 212 cm.

Według informacji podanych przez Emirates, podstawowe wynagrodzenie na tym stanowisku to 4 430 dirham (AED), co daje blisko 5 500 zł. Do tego dochodzą dodatki za wylatane godziny - 63,75 dirham za godzinę, czyli ok. 79 zł. Łącznie średnia miesięczna pensja to 10 170 dirham (blisko 12 600 zł).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl