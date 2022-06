Łódź stworzyła portal z ofertami pracy

KDS

Urząd Miasta Łodzi chce ułatwić znalezienie pracy na terenie miasta. Przy współpracy z Goodylabs stworzył portal pracy, który ma ułatwić połączenie lokalnych firm poszukujących pracowników z potencjalnymi kandydatami. Łódź w ostatnich latach rozwinęła swój potencjał na rynku pracy i została zauważona m.in. przez sektor BSS (fot. uml.lodz.pl)

profi.lodz.pl to portal z ogłoszeniami pracy skierowany do specjalistów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz szeroko pojętej branży IT. Korzystanie z niego zarówno dla firm, jak i kandydatów jest całkowicie bezpłatne.

Ma to być miejsce, gdzie m.in. absolwenci studiów o profilach ukierunkowanych na nowe technologie oraz nowi mieszkańcy Łodzi, którzy przyjechali z Ukrainy, będą mogli szukać ofert pracy.

- Dla naszego miasta to bardzo ważne, by wspierać tych, którzy wybrali Łódź na swój nowy dom - mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.

Na portalu www.profi.lodz.pl lokalne firmy mogą tworzyć swoje wizytówki oraz publikować dowolną liczbę ogłoszeń rekrutacyjnych. Poszukujący pracy mogą przeglądać oferty filtrując je według kryteriów takich jak branża, typ pracy, typ umowy, stanowisko. Kandydaci mogą również wyszukać konkretną firmę i zapoznać się z jej wizytówką oraz znaleźć pracodawców w określonej branży.

Na portalu znajdują się również treści poradnikowe podpowiadające potencjalnym pracownikom, jak efektywnie przejść przez proces rekrutacyjny oraz przygotować dokumenty konieczne w jego toku.

Firmy z Łodzi pomogły za darmo

Portal powstał przy współpracy z firmą Goodylabs, która zaprojektowała go za darmo.

- Na co dzień działamy na rynku globalnym, ale kwestie lokalne zawsze będą nam bliskie. Dlatego projekt zrealizowaliśmy pro publico bono - mówi Filip Iwański, member of the board Goodylabs.

We wsparciu promocyjnym pomogła firma Godel Technologies, która zaangażowała się w produkcję spotu zapowiadającego portal. - Chcemy dołożyć jak najwięcej cegiełek do pomocy naszym przyjaciołom z Ukrainy, dlatego bezinteresownie dajemy wsparcie Urzędowi Miasta Łodzi we wszystkich możliwych działaniach. Stąd też kolejny projekt portalu pracy dla osób z Ukrainy, w który z chęcią się zaangażowaliśmy. Jako firma IT oferujemy wiele stanowisk pracy dla osób na różnym etapie doświadczenia, jesteśmy otwarci też dla osób zaczynających swoją przygodę z IT poprzez programy Mastery. Dlatego zdecydowaliśmy się zostać partnerem portalu www.profi.lodz.pl – mówi Sylwia Skorupka, head of operations w Godel Technologies Europe. Łódź w ostatnich latach rozwinęła swój potencjał na rynku pracy i została zauważona m.in. przez sektor BSS. Obecnie działa w mieście 105 największych międzynarodowych firm zatrudniających ponad 30 tys. pracowników. Ostatnim sukcesem jest wejście amerykańskiego giganta - firmy TaskUs. Sektor IT to ponad 23 tys. pracowników w mieście.

