Litewska firma otwiera biuro w Warszawie. Zapowiada rekrutację

Litewska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem Surfshark otwiera biuro w Warszawie. Zamierza rekrutować nowych specjalistów. Nowy oddział firmy Surfshark został zlokalizowany w kompleksie biurowym Lumen Office w centrum Warszawy (Fot. mat. pras.)

Nowy oddział firmy Surfshark został zlokalizowany w kompleksie biurowym Lumen Office w centrum Warszawy. Pracuje w nim obecnie 7 specjalistów. Większość z nich to inżynierowie systemowi oraz specjaliści ds. marketingu. Do końca roku liczba pracowników ma wzrosnąć do 30 osób.

- Pracujemy na globalnym rynku i obsługujemy klientów w niemal wszystkich krajach świata, więc otwarcie biura w Polsce jest naturalnym krokiem w dalszym rozwoju firmy. Pomoże nam to przyciągnąć więcej talentów nie tylko z Polski, ale także z innych krajów. Dzięki polskim biurom gigantów technologicznych, takich jak Netflix, Google czy Facebook, przebywa tu wielu specjalistów z całego regionu - mówi Vytautas Kaziukonis, założyciel i CEO Surfshark.

Biura firmy znajdują się w Wilnie, Kownie i Warszawie, a już zaczyna się rekrutacja pracowników w Berlinie. W sumie Surfshark zatrudnia obecnie blisko 300 osób.

Biuro Surfshark w Warszawie (Fot. mat. pras.)

Boom na rynku pracy w IT

Zdaniem szefowej HR Surfshark Gody Pakalnė, w Polsce widać boom na rynku pracy w IT - działy tworzą największe firmy technologiczne, ukraińskie start-upy aktywnie przenoszą tu swoją działalność, a talentów z innych europejskich krajów nie brakuje.

- Polska jest znacznie większym rynkiem niż Litwa, a Warszawa jest miastem szczególnie kosmopolitycznym. Jest tu więc naprawdę wielu specjalistów z innych krajów i szersza gama talentów. Nasz warszawski zespół to ludzie nie tylko z Polski, ale także z Białorusi, Włoch i Ukrainy - mówi Goda Pakalnė.

