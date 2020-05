LinkedIn zmienia swoje oblicze. To już nie tylko portal dla pracowników korporacji

Już 81 proc. przebadanych Polaków deklaruje, że szuka pracy przy wykorzystaniu LinkedIn – wynika z raportu „Rekrutacja 2020”, przygotowanego przez firmę doradztwa personalnego HRK. Medium to pokonują jedynie duże portale pracy, których użycie deklaruje 84 proc. pracowników. Podium zamykają polecenia znajomych (37 proc.).

A jak z efektywnością tych źródeł? Okazuje się, że respondenci badania za najbardziej efektywne uznali polecenia znajomych, a dopiero później LinkedIn i portale pracy. Co istotne, za jedno z najsłabszych narzędzi, w tej kategorii, został uznany Facebook, który w Polsce w 2018 roku uruchomił specjalne narzędzie do poszukiwania pracy. Niestety, ze względu na swój rozrywkowy charakter nie jest utożsamiany przez kandydatów z miejscem, gdzie można znaleźć pracę, a tym samym nie udaje mu się odnieść sukcesu na tym polu.

Od wybuchu pandemii na LinkedIn daje się zauważyć wzmożony ruch – pojawiają się liczne posty osób szukających pracy, ale i posty firm zatrudniających pracowników. Pomimo zwolnień rynek pracy nie stanął, a dalej, choć wolniej, się rozwija, co widać po licznych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez headhunterów.

Według narzędzia LinkedIn Sales Navigator zmienia się również profil użytkowników – w ciągu ostatniego tygodnia przybyło np. 17 nowych profili spawaczy, 47 kelnerek/kelnerów, 49 magazynierów, 20 fizjoterapeutów, czy też 18 lekarzy, różnych specjalizacji. Portal ten powoli przestaje być utożsamiany wyłącznie ze stanowiskami sprzedażowymi, marketingowymi, czy światem wielkich korporacji.

Od lutego 2020 wzrosła też aktywność użytkowników LinkedIn o aż 2196 proc. - wynika z danych samej platformy. Użytkownicy trzy razy częściej poszukują informacji o nowej pracy, o pracy zdalnej, a także wchodzą w interakcje z treściami na platformie. Najczęściej prowadzone dyskusje dotyczą pracy zdalnej (19 proc.), zarządzania kryzysowego (12 proc.) oraz utrzymania dystansu społecznego (9 proc.). O samym COVID-19 najczęściej piszą pracownicy z branż IT, finansów oraz marketingu i reklamy.

Media społecznościowe w rekrutacji

- Media społecznościowe, takie jak LinkedIn, na stałe zagościły w rekrutacji. Niezwykle ważne jest więc dołożenie wszelkich starań, by posiadać profesjonalny oraz na bieżąco aktualizowany profil na tym portalu. Jako rekruter nieustannie wykorzystuję ten portal do szukania kandydatów do prowadzonych przeze mnie procesów rekrutacyjnych. Dzięki narzędziom profilującym możemy szybko odszukać kandydatów, którzy spełniają oczekiwania naszych klientów, a także są otwarci na nowe możliwości zawodowe – mówi Ewa Tul, business unit manager HRK HR&Admin.

Jak wskazuje ekspertka, podstawą znalezienia pracy na LinkedIn jest odhaczenie w ustawieniach swojego profilu opcji „Open to new opportunities”, dzięki której pokazujemy się rekruterom w wynikach wyszukiwania, nawet jeśli żaden inny element naszego profilu nie wskazuje na poszukiwanie pracy. Co istotne, zaznaczenie tej opcji nie jest widoczne dla naszego obecnego pracodawcy czy naszych współpracowników, znajomych.