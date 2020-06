LinkedIn narzędziem do szukania pracy? Wchodzimy na niego po coś innego

Klaudia i Łukasz Jarych, czyli autorzy bloga dookolapracy.pl i ebooka „Dookoła Linkedina, czyli jak zdobyć pracę marzeń" sprawdzili, co robią Polacy na LinkedIn.

Co druga osoba korzystająca z serwisu z LinkedIn robi to, żeby znaleźć nową pracę.

Najczęściej jednak szukamy tam nowych kontaktów branżowych i próbujemy budować marki osobiste.

Serwisowi na początku maja stuknęło już 17 lat od momentu jego uruchomienia (w języku polskim dostępny jest od 8 lat), dlatego też blogerzy wzięli go na swój celownik. Postanowili zapytać użytkowników tego serwisu, których nad Wisłą jest z każdym miesiącem coraz więcej (około 3 mln), o ich oczekiwania i powody względem tego serwisu.

Badani najchętniej wskazywali też odpowiedzi dotyczące pozyskiwania nowych kontaktów branżowych i budowania marki. Szukanie nowej pracy znalazło się dopiero na 4. pozycji. Natomiast najmniej ankietowanych przyznało, że tego portalu używa do rekrutacji i poszukiwania pracowników.

- Spodziewaliśmy się takich odpowiedzi, szczególnie teraz, kiedy w czasie pandemii wiele osób szuka nowego pracodawcy. Sporo osób właśnie za pośrednictwem LinkedIna zwraca się do nas z prośbą o pomoc w przygotowaniu ich do zmiany miejsca pracy. Nasze obserwacje pokazują też, że chcemy profesjonalnie budować swój wizerunek w tej sieci. A osoby szukające pracy bardzo często mają problem z określeniem strategii działania przy zmianie pracy. Kandydaci, którzy proszą mnie o konsultacje przyznają, że brakuje im nie tylko pomysłu, w jaki sposób dotrzeć do rekruterów, ale również zaprezentować się z jak najlepszej strony - mówi Klaudia Jarych.

Ankietowani pytani o największe trudności w znalezieniu pracy, wskazują głównie problemy z zaprezentowaniem własnej osoby i umiejętności. Kolejnym obszarem był brak reakcji na ich zgłoszenia ze strony rekruterów i brakiem reakcji na wysyłane CV do firm.

- Osoby szukające pracy bardzo często mają problem z określeniem strategii działania przy zmianie pracy. Brakuje im nie tylko pomysłu, w jaki sposób dotrzeć do rekruterów, ale również zaprezentować się z jak najlepszej strony. Linkedin jest doskonałym narzędziem do szukania pracy, ale trzeba mieć koncepcję na prezentację swoich umiejętności - podkreśla Klaudia Jarych.

Warto zaznaczyć, że od wybuchu pandemii na LinkedIn daje się zauważyć wzmożony ruch – pojawiają się liczne posty osób szukających pracy, ale i posty firm zatrudniających pracowników. Pomimo zwolnień rynek pracy nie stanął, a dalej, choć wolniej, się rozwija, co widać po licznych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez headhunterów. Co więcej, portal ten powoli przestaje być utożsamiany wyłącznie ze stanowiskami sprzedażowymi, marketingowymi czy światem wielkich korporacji. Według narzędzia LinkedIn Sales Navigator zmienia się również profil użytkowników – w ciągu pierwszego tygodnia maja przybyło np. 17 nowych profili spawaczy, 47 kelnerek/kelnerów, 49 magazynierów, 20 fizjoterapeutów czy też 18 lekarzy różnych specjalizacji.