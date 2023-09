Linie lotnicze Emirates znów rekrutują. Najbliższe spotkania na dniach

Linie lotnicze Emirates poszukują kandydatów do zespołu personelu pokładowego. Najbliższe spotkania z rekruterami odbędą się w Warszawie i w Poznaniu.

Zespół personelu pokładowego Emirates to pracownicy reprezentujący ponad 160 narodowości, którzy latają do ponad 130 miast na sześciu kontynentach.

Osoby, które chcą do nich dołączyć będą miały okazję spotkać się z rekruterami pod koniec września. Najbliższe spotkania rekrutacyjne odbędą się w:

Warszawie: 20 września, Warsaw Marriott Hotel (Al. Jerozolimskie 65/79)

Poznaniu: 22 września, Hotel Nh Poznań (ul. Święty Marcin 67)

Katowicach: 9 października, Novotel Katowice Centrum (al. Walentego Roździeńskiego 16)

Wrocławiu: 11 października, Wyndham Wrocław Stare Miasto (ul. Świętego Mikołaja 67)

Kandydaci powinni mieć przy sobie CV w języku angielskim oraz aktualne zdjęcie. Przed spotkaniem warto dokonać wstępnej rejestracji online. Warunki, jakie muszą spełniać, to m.in. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (dodatkowe języki będą zaletą), co najmniej 160 cm wzrostu i możliwość dosięgnięcia do 212 cm wysokości.