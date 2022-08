Linie lotnicze Emirates rekrutują. Szukają pracowników wśród Polaków

jk

Dubajskie linie lotnicze Emirates szukają w Polsce osób, które chciałyby dołączyć do załogi pokładowej. Dni otwarte odbędą się 22 sierpnia w Katowicach i 24 sierpnia w Poznaniu. Dubajski przewoźnik lotniczy chce powiększyć załogę pokładową (Fot. mat. pras.)

Dubajski przewoźnik lotniczy chce powiększyć załogę pokładową. Chętnych szuka wśród Polaków.

Kandydaci powinni dysponować CV w języku angielskim oraz aktualnym zdjęciem. Przed spotkaniem warto dokonać wstępnej rejestracji w sieci. Jeśli ktoś nie złożył wniosku online, może to zrobić podczas dnia otwartego w:

- Katowicach: 22 sierpnia w hotelu Courtyard by Marriott City Centre Katowice (ul. Uniwersytecka 13)

- Poznaniu: 24 sierpnia w hotelu Park Inn by Radisson Poznań (ul. Szyperska 22)

Zaplanowano także spotkanie dla zaproszonych kandydatów, odbędzie się 20 sierpnia w Warszawie w Holiday Inn Warsaw City Centre.

Warto zarezerwować cały dzień na proces rekrutacji. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu dostaną szczegółowe informacje o kontynuowaniu procesu jeszcze tego samego dnia.

Praca i zarobki w Emirates

Szansę na pracę u dubajskiego przewoźnika mają osoby, które biegle posługują się językiem angielskim zarówno w mowie, jak i piśmie, posiadają co najmniej wykształcenie średnie, a także odpowiedni wzrost, pozwalający sięgnąć na wysokość 212 cm.

Ile można zarobić? Według informacji podanych przez Emirates, podstawowe wynagrodzenie na tym stanowisku to 4 430 dirham (AED), co daje blisko 5 500 zł. Do tego dochodzą dodatki za wylatane godziny - 63,75 dirham za godzinę, czyli ok. 79 zł. Łącznie średnia miesięczna pensja to 10 170 dirham (blisko 12 600 zł).

Warto pamiętać także o dodatkach. Cała załoga Emirates na co dzień mieszka w Dubaju i korzysta z pakietu zatrudnienia. Obejmuje on szereg korzyści, takich jak wynagrodzenie wolne od podatku, bezpłatne zakwaterowanie zapewniane przez firmę, bezpłatny transport do i z pracy, a także opiekę medyczną, zniżki na zakupy i rozrywki w Dubaju.

Załoga pokładowa Emirates korzysta także z ulg w zakresie podróży dla siebie oraz swoich rodzin i przyjaciół .

