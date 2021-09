Linie lotnicze Emirates rekrutują. Chcą zatrudnić 3,5 tys. osób

Linie Emirates rozpoczęły ogólnoświatową kampanię rekrutacyjną dla 3 tys. członków personelu pokładowego i 500 pracowników obsługi lotniskowej, którzy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy dołączą do zespołu w Dubaju.

Linie lotnicze Emirates latają obecnie do ponad 120 miast (Fot. mat. pras.)

Linie Emirates stopniowo odbudowują swoją siatkę połączeń wraz z łagodzeniem ograniczeń w podróżowaniu na całym świecie, a w ciągu ostatnich miesięcy przywracały do pracy pilotów, personel pokładowy i innych pracowników operacyjnych, których odsunięto od pracy, gdy pandemia wymusiła drastyczne ograniczenie lotów w ubiegłym roku. Tym razem poszukiwane są osoby na stanowiska zlokalizowane w Dubaju, związane z bezpośrednim kontaktem z klientem.

Szansę na dołączenie do personelu pokładowego dubajskiego przewoźnika mają osoby, które ukończyły co najmniej 21 lat, płynnie posługują się językiem angielskim w mowie i piśmie, posiadają co najmniej wykształcenie średnie, a także odpowiedni wzrost, pozwalający sięgnąć na wysokość 212 cm.

Na jakie zarobki mogą liczyć członkowie zespołu pokładowego? Jak podaje portal Business Insider Polska, przygodę z Emirates zaczyna się od pracy w klasie ekonomicznej, gdzie podstawowe wynagrodzenie personelu pokładowego wynosi 4260 dirhamów (AED) miesięcznie (1 AED to ok. 0,9 zł). Za czas spędzony w locie przysługuje wynagrodzenie w wysokości 58 dirhamów za godzinę. Tym samym średnia miesięczna pensja netto w klasie ekonomicznej wynosi 9,5 tys. dirhamów (około 8,5 tys. zł).

Emirates latają obecnie do ponad 120 miast, co stanowi 90 proc. ich siatki połączeń sprzed pandemii. Planują przywrócić 70 proc. swojej zdolności przewozowej do końca roku, w tym przywrócić do czynnej służby więcej swoich kultowych samolotów A380.

Warto przypomnieć, że niedawno linie lotnicze Emirates przyciągnęły uwagę klipem reklamowym, w którym bohaterką jest członkini personelu pokładowego. W pełnym mundurze stoi na samym czubku Burdż Chalifa, na wysokości 828 metrów nad ziemią. Szczegóły oraz klip znajdziecie tutaj.

