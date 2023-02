Lidl szuka stażystów

Wystartowała rekrutacja do 12. edycji programu stażowego The Lidl Way to Career. W tym roku Lidl Polska poszukuje studentów oraz absolwentów, którzy będą odbywać staże w działach związanych m.in. z logistyką, administracją, HR, finansami, sprzedażą czy zakupami.

The Lidl Way to Career jest skierowany do studentów i absolwentów do 30. roku życia. 27 lutego wystartowała 12. edycja tego programu stażowego.

W jego ramach stażyści od lipca do września 2023 roku będą mogli odbyć praktyki stażowe zarówno w centrali firmy, jak i w biurach sprzedaży w obszarach takich jak: m.in. logistyka, administracja, HR, finanse, sprzedaż, zakupy.

- Uczestnictwo w programie The Lidl Way to Career to dobra okazja, by wakacje były pełne wyzwań oraz możliwości rozwoju. W trakcie trzymiesięcznego stażu uczestnicy programu mają szansę nie tylko zdobyć nowe doświadczenie, które jest bezcenne na rynku pracy, ale także spędzić czas w fantastycznej atmosferze, poznając wiele inspirujących osób. To ogromna szansa na to, aby uczyć się od ekspertów z branży retail - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR w Lidl Polska.