Lidl startuje z nową kampanią. Chce zatrudnić 500 osób

Lidl Polska kontynuuje kampanię „Twoja praca na lata”. Tym razem działania prowadzone są pod hasłem „Mam umowę na bezpieczną przyszłość”. Na kandydatów czeka ponad 500 miejsc pracy w sklepach i magazynach.

W trakcie kampanii Lidl planuje zatrudnić 500 pracowników do swoich sklepów i magazynów (Fot. Shutterstock)

Najnowsza odsłona kampanii employer brandingowej „Praca na lata” będzie prowadzona pod nowym hasłem „Mam umowę na bezpieczną przyszłość”. W ten sposób Lidl chce podkreślić warunki zatrudnienia, które mają zachęcić potencjalnych kandydatów do aplikowania. Sieć podkreśla, że jest stabilnym pracodawcą, co pozytywnie zweryfikował czas pandemii - otwierane są nowe sklepy i zatrudniane są nowe osoby. W trakcie kampanii Lidl planuje zatrudnić 500 pracowników do swoich sklepów i magazynów.

Ponadto, jak zaznacza sieć, oferowane pensje są wyższe niż średnie zarobki w handlu. Przypomnijmy, od marca 2021 r. pracownicy sklepów, rozpoczynający swoją karierę, zarabiają od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto. Natomiast już po roku pracy pracodawca gwarantuje podwyżkę płacy do poziomu od 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu wynagrodzenie wzrasta do poziomu od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto.

Lidl oferuje również benefity pozapłacowe takie jak: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, szkolenia oraz wyprawka „dla maluszka” i pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Z kolei od września wszyscy pracownicy oraz ich bliscy będą mieli możliwość poszerzenia swoich kompetencji, dzięki bezpłatnemu dostępowi do eTutor, platformy do samodzielnej nauki języków obcych online.

Sieć promuje także równość płacową kobiet i mężczyzn oraz awanse wewnętrzne. Aby dodatkowo wspierać tę ideę, w 2019 r. firma stworzyła konkurs „Lidl Fair Pay”. Nagroda docenia przedsiębiorstwa wyznaczające wysokie standardy na polskim rynku w zakresie równości płacowej kobiet i mężczyzn, czyli te, które stosują jednakowy system wynagrodzeń dla pracowników na tym samym stanowisku, kierując się wyłącznie kryterium kompetencji.

