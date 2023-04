Lidl rekrutuje do pracy w magazynie. Płaci 4800 zł brutto na start

Początkujący pracownik magazynu zajmujący się kompletowaniem towaru (komisjoner) otrzymuje pensję w wysokości od 4800 do 5250 zł brutto. (Fot. materiały prasowe)

Początkujący pracownik magazynu zajmujący się kompletowaniem towaru (komisjoner) otrzymuje pensję w wysokości od 4800 do 5250 zł brutto. (Fot. materiały prasowe)

Lidl poszukuje pracowników do nowego centrum dystrybucji w Piorunowie koło Błonia. Wystartował z nową kampanią rekrutacyjną skierowaną do mieszkańców Warszawy i okolic.

Lidl przed końcem roku otworzy w Piorunowie koło Błonia kolejne centrum dystrybucji. Nowy obiekt o powierzchni 68 tys. mkw. ułatwi obsługę warszawskich i podwarszawskich sklepów. Będzie to 13. centrum dystrybucji Lidl Polska.

Docelowo ma stać się również miejscem pracy dla ok. 200 osób. Lidl rozpoczął właśnie kampanię wizerunkowo-rekrutacyjną pod hasłem „Widzimy Cię w tej roli!” skierowaną do mieszkańców Warszawy i okolic.

Kogo szuka? Pracowników magazynu do kompletacji towaru, tzw. komisjonerów: osób odpowiedzialnych, dokładnych i zaangażowanych. Do ich zadań należeć będzie przygotowywanie i realizacja zamówień, udział w inwentaryzacjach oraz rozmieszczanie i transport towarów w obrębie magazynu. A do złożenia CV w nowej kampanii zachęcają sami pracownicy.

„Praca w Lidlu jest tym, co chcę robić w życiu! To, czego w szkole uczę się w teorii, w Lidlu praktykuję i weryfikuję na co dzień. Wiem, że mam tu możliwość awansu” – mówi Wiktoria Dudek, pracownica logistyki operacyjnej w centrum dystrybucji w Będzinie i jedna z bohaterek kampanii.