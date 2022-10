Lidl rekrutuje. Do końca roku chce zatrudnić tysiąc osób

jk

Lidl poszukuje aż tysiąc osób do pracy w sklepach i magazynach. By ich znaleźć, sieć ruszyła z nową kampanią rekrutacyjną. Pracownicy sklepów zarabiają od 3 750 zł brutto do 4 600 zł brutto na początku zatrudnienia (Fot. Shutterstock)

Lidl Polska rekrutuje. W 2022 roku sieć zatrudniła już ponad 3 tys. pracowników, a teraz poszukuje 1 tys. kolejnych.

W znalezieniu odpowiednich kandydatów ma pomóc nowa kampania employer brandingowa. Jej hasło to: „Jesteś LIDLealny? Dla nas tak!“. Kampania ma zachęcić niezdecydowanych do podjęcia zatrudnienia właśnie w szeregach marki, a także poinformować o benefitach, na które mogą liczyć jej pracownicy.

Ile zarabia się w Lidlu?

Pracownicy sklepów zarabiają od 3 750 zł brutto do 4 600 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pensja wynosi od 3 850 zł brutto do 4 800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy: od 4100 zł brutto do 5 050 zł brutto.

Z kolei rozpoczynający pracę komisjoner towaru w magazynie otrzymuje pensję w wysokości od 4 350 zł brutto do 4 750 zł brutto. Po pierwszym roku pracy płaca wzrasta do poziomu od 4 550 zł brutto do 5 000 zł brutto, a po upływie dwóch lat zarobki wynoszą od 4 800 zł brutto do 5 250 zł brutto.

Benefity pozapłacowe w Lidlu

Lidl zapewnia swojemu zespołowi także szereg benefitów pozapłacowych, takich jak: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, szkolenia oraz wyprawka „dla maluszka” i pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą skorzystać z konsultacji psychologa, prawnika i doradcy finansowego.

Lidl umożliwia także rozwój zawodowy. Sieć promuje równość płacową kobiet i mężczyzn oraz awanse wewnętrzne.

