Lidl otwiera nowe centrum dystrybucji i rekrutuje

Lidl Polska rozpoczął kampanię rekrutacyjną do nowego centrum dystrybucji w Dobroszycach. Rekrutacja odbywa się pod hasłem „Widzimy cię w tej roli”. Potrwa przez cały luty.

km

• 7 lut 2022 11:32





Docelowo nowy zespół Lidla będzie się składać z ok. 300 osób (fot. PTWP)

REKLAMA

Jak informuje firma, nowe centrum dystrybucji Lidl Polska w Dobroszycach będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w portfolio sieci w Europie.

Docelowo zespół będzie się składać z ok. 300 osób. Firma rozpoczęła proces rekrutacji. Poszukiwani są pracownicy m.in. na stanowisko komisjonera (do jego zadań należy przygotowywanie i realizacja zamówień sklepowych, rozmieszczanie oraz transport towarów w magazynie, a także udział w inwentaryzacjach) czy pracownicy obszaru recyklingu i sortowania surowców (będą odpowiadać za sortowanie surowców wtórnych, weryfikację dokumentów przewozowych, dbanie o porządek na terenie magazynu oraz zapewnienie odpowiedniej ilości palet).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

źródło: Lidl Polska

Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom Lidl zapewnia szkolenie wdrażające. W kandydatach sieć doceni przede wszystkim chęć do pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie. Rekrutacja potrwa do 28 lutego. CV można przesłać do Lidla poprzez formularz na stronie kariera.lidl.pl.

Zatrudnieni pracownicy otrzymają umowę o pracę bez okresu próbnego. Płaca pracownika magazynu na początku zatrudnienia wyniesie 4 350 zł brutto. Po pierwszym roku pracy zarobki wzrosną do poziomu 4 550 zł brutto. Po dwóch latach - do 4 800 zł brutto. Natomiast po trzech latach wynagrodzenie osiągnie poziom 5 100 zł brutto.

Ponadto firma gwarantuje prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport, szkolenia, wyprawkę „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, prawnika i doradcy finansowego.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.