Liczba legalnie zatrudnionych obcokrajowców przekroczyła milion

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w końcu lipca br. aż 736 tys. Ukraińców pracowało i odprowadzało składki w naszym kraju. Niestety kontrole Państwowej Inspekcji Pracy pokazują, że wciąż dochodzi do przypadków nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. Pocieszający może być natomiast fakt, że skala tych nieprawidłowości i nadużyć nie wzrosła specjalnie w ostatnim czasie w związku napływem uchodźców.

Na koniec lipca br. liczba obcokrajowców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła 1 mln 24 tys. Najliczniejszą grupą już od lat są obywatele Ukrainy, a za nimi Białorusini i Gruzini.

Od 2018 r. wydano ponad 9,7 mln zezwoleń legalizujących pracę cudzoziemca, w tym 8,2 mln dotyczyło obywateli Ukrainy.

Według Dariusza Górskiego z Głównego Inspektoratu Pracy trudno póki co mówić o negatywnych zjawiskach związanych ze zwiększoną liczbą cudzoziemców na polskim rynku pracy w wyniku wojny w Ukrainie. „Ani skala nieprawidłowości nie jest znacząco wyższa, ani też liczba skarg nie wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ub. r."

Jak podał portal biznes.newseria.pl za Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, na koniec lipca br. liczba obcokrajowców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła 1 mln 24 tys. Najliczniejszą grupą już od lat są obywatele Ukrainy. Jest ich prawie 736 tys., podczas gdy w marcu było to blisko 667 tys. Dzięki uproszczonym procedurom zatrudnienia obywateli Ukrainy, po agresji wojsk rosyjskich pracę w Polsce znalazło blisko 390 tys. osób.

„W związku z wojną w Ukrainie mamy specjalne regulacje prawne dotyczące możliwości wykonywania pracy przez obywateli tego kraju i ich małżonków. Intencją polskiego ustawodawcy było to, żeby maksymalnie ułatwić tej grupie dostęp do polskiego rynku pracy. Stąd też te szczególne rozwiązania związane z możliwością powierzenia wykonywania pracy na podstawie powiadomień kierowanych do urzędów pracy za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej” – powiedział agencji Newseria Biznes Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.

Zauważył, że ze wspomnianych rozwiązań korzystają również osoby, które już wcześniej legalnie wykonywały w Polsce pracę.

Ponad 91 tys. Białorusinów pracuje w Polsce

Po Ukraińcach najliczniejszą grupą obcokrajowców legalnie pracujących w naszym kraju stanowią Białorusini – 91,2 tys., a dalej obywatele Gruzji – 29,1 tys. Według ZUS w sumie ponad 58 proc. obcokrajowców, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Pozostali albo założyli własną firmę, albo pracują na podstawie umowy-zlecenia lub innych umów, od których odprowadzane są składki. Od 2018 r. wydano ponad 9,7 mln zezwoleń legalizujących pracę cudzoziemca, w tym 8,2 mln dotyczyło obywateli Ukrainy. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaznaczyła niedawno, że polski rynek pracy jest dla Ukraińców otwarty i dzięki nim udaje się zapełniać luki w niektórych branżach. „Cudzoziemcy, w szczególności obywatele krajów trzecich, to taka grupa pracobiorców, która niewątpliwie jest polskiemu rynkowi pracy potrzebna. Oczywiście jako osoby, które nie znają polskiego systemu prawnego, nie do końca potrafią się w nim poruszać, nie są pewne swoich praw i obowiązków, bardzo często są przez to narażone na ryzyko nadużyć ze strony tych podmiotów, które powierzają im pracę” - stwierdził dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy. Kontrole PIP wykazują nieprawidłowości. Ale nie więcej niż wcześniej Państwowa Inspekcja Pracy wykonała między styczniem i lipcem br. 5 tys. kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Kontrole objęły w sumie ponad 17,1 tys. pracowników z zagranicy, w tym 7 tys. pracujących na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, 0,7 tys. – na podstawie zezwolenia na pracę sezonową oraz 0,8 tys. – zgodnie z powiadomieniem do powiatowego urzędy pracy. Najliczniejszą grupę objętych kontrolą cudzoziemców stanowili Ukraińcy (79 proc.), ale byli wśród nich również obywatele Białorusi (8,4 proc.), Gruzji (3 proc.), Mołdawii (1,1 proc.) i Rosji (1 proc.). Według Dariusza Górskiego trudno póki co mówić o negatywnych zjawiskach związanych ze zwiększoną liczbą cudzoziemców na polskim rynku pracy w wyniku wojny w Ukrainie. „Ani skala nieprawidłowości nie jest znacząco wyższa, ani też liczba skarg składanych przez cudzoziemców nie wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku” – zaznaczył. Wykryto 728 przypadków nielegalnego zatrudnienia obcokrajowców. To 11,4 proc., co przekłada się na 1,96 tys. osób pracujących na czarno. W przypadku pracy na podstawie oświadczeń odsetek nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców wyniósł 12,1 proc., a z kolei w przypadku zezwoleń na pracę sezonową - 10 proc. Inspektorzy pracy najczęściej ujawniali brak wymaganego zezwolenia na pracę (915 przypadków) oraz powierzenie pracy na innym stanowisku albo na innych warunkach niż określone w zezwoleniu (856 przypadków). Sprawdź 35 godzin pracy w tygodniu i dwie wolne niedziele. Tego chce OPZZ. Poza tym wobec 2,3 tys. cudzoziemców (25 proc. objętych badaniem) ujawniono naruszenia z zakresu bezpieczeństwa pracy. Dariusz Górski przypomniał, że za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi odpowiada podmiot, który tę pracę powierza, czyli pracodawca czy przedsiębiorca. W przypadku gdy natomiast mamy do czynienia z powierzeniem pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, ale także za nielegalne wykonywanie pracy w określonych okolicznościach, odpowiada sam pracownik cudzoziemski. Nawet 30 tys. zł kary za przyjęcie do pracy na czarno. To za mało? Od tysiąca do nawet 30 tys. zł – tyle wynosi w naszym kraju kara za nielegalne zatrudnienie obcokrajowca. Zdaniem Głównego Inspektoratu Pracy w praktyce jest ona jednak zbyt niska i nie odstrasza w wystarczającym stopniu. „Kara nakładana przez inspektora pracy czy nawet grzywna zasądzona przez sąd nie jest postrzegana jako dolegliwa i odstraszająca. Te podmioty mają wręcz wkalkulowane takie sankcje w swoją działalność biznesową. Dlatego też chcielibyśmy zmienić filozofię nakładania kar za nielegalne zatrudnienie. W tej chwili – niezależnie od tego, czy zatrudnimy nielegalnie jednego, 10, 20, czy 50 pracowników – sankcja jest ta sama. My proponujemy karę za każdego nielegalnie zatrudnionego cudzoziemca do kwoty nie wyższej niż. To byłoby bardziej uczciwe i spełniało swoją rolę jako czynnik odstraszający” – powiedział ekspert z GIP. Zobacz Tyle wydają w Polsce cudzoziemcy. Ukraińcy dopiero na trzecim miejscu. Resort przeprowadził badanie w powiatowych urzędach pracy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadziło w grudniu 2021 r. badanie wśród powiatowych urzędów pracy. Około 41 proc. powiatów zadeklarowało, że ich zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy wzrosło. Zatrudnianie cudzoziemców wynika głównie z braku polskich kandydatów na oferowane miejsce pracy – taki powód wskazało 78,4 proc. PUP. 70 proc. z nich wskazało również, że cudzoziemcy mają pozytywny wpływ na rynek pracy w Polsce. Co ważne, zatrudnienie ich nie ma wpływu na likwidację stanowisk pracy Polaków (74,8 proc.). Nie wpływa również na obniżkę wynagrodzeń (72 proc.). „W ostatnich miesiącach do Polski przyjechała specyficzna grupa cudzoziemców. To są w większości kobiety, które nie wypełnią na rynku pracy luki spowodowanej tym, że wielu obywateli Ukrainy zatrudnionych w polskich zakładach pracy, głównie w sektorze budowlanym, wyjechało walczyć w swoim kraju. Kobiety są zatrudnione głównie w usługach, często w agencjach zatrudnienia, wykonując pracę tymczasową u polskich pracodawców” - powiedział Dariusz Górski. Z danych MRiPS wynika, że na koniec lipca 2022 br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych, czyli o 6,5 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. To najniższa liczba bezrobotnych od lipca 1990 r.

