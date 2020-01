Licencjonowani taksówkarze będą przebierać w ofertach pracy

Najważniejsza zmiana to wprowadzenie licencji i odpowiedzialności pośrednika za to, komu zleca realizację usług taksówkowych.

Taksówkarze, którzy już posiadają licencję, nie będą potrzebowali nowego dokumentu, a na wymianę obecnych licencji na nowe mają 3 lata.

W takiej sytuacji są m.in. kierowcy iTaxi, którzy od początku współpracy z nami mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone licencją i identyfikatorem kierowcy taxi.

- Realizujący dla nich kursy kierowcy muszą uzyskać licencję taxi, wpis do dowodu rejestracyjnego przeglądu taxi i posiadać odpowiednie oznaczenie pojazdu (lampa taxi i oznaczenia miejskie z numerem licencji). Będzie to jednak mniej skomplikowane niż do tej pory – kierowcy wystarczy, oprócz stosownej opłaty, posiadanie prawa jazdy, auto z potwierdzeniem przeglądu technicznego taxi, badania lekarskie jak dla zawodowych kierowców i zaświadczenie o niekaralności - wymienia Jarosław Grabowski, CEO iTaxi.

Okres przejściowy

Obecnie trwa okres przejściowy – kierowcy globalnych aplikacji i lokalnych korporacji starają się uzyskać wymagane prawem uprawnienia i wyposażenie pojazdów. Różnica liczby kursów będzie widoczna najpóźniej w kwietniu, gdyż dopiero po uzyskaniu licencji pośrednika globalni gracze zaczną odpowiadać za swoje działania.

- Obecnie na rynku jest wiele pojazdów “prawie taksówek” bez odpowiedniego wyposażenia, ale już częściowo oznakowanych bez uzyskanej jeszcze licencji co wprowadza dużą dezorientację wśród pasażerów. Pasażer nie wie często, czy to już licencjonowany taksówkarz i przebadany kierowca, czy tylko częściowo upodobnione do taksówki auto z nielegalnie działającym kierowcą - mówi Jarosław Grabowski.

Wskazuje, że od kwietnia niektóre korporacje czy aplikacje będą mieć problem z krótkim czasem dojazdu do pasażera. - Może się też okazać, że pojazdy z licencją wyposażeniem i badaniem technicznym taxi nie mogą już realizować kursów w tak zaniżonych cenach jak to dotąd bywało i pasażerowie będą musieli zapłacić trochę więcej. Spodziewamy się, że po okresie przejściowych promocji i dotowania ceny usług dotychczasowych firm przewozowych, zbliżą się do cen licencjonowanych taksówek - zauważa CEO iTaxi. Czytaj też: Taksówkarze chcą kratek w samochodach. W pracy nie czują się bezpiecznie Jak zmieni się sytuacja taksówkarzy? Zdaniem Jarosława Grabowskiego, licencjonowani taksówkarze będą bardziej poszukiwani. Globalni gracze będą zmuszeni do zachęcenia licencjonowanych taksówkarzy do współpracy, gdyż nie wszyscy kierowcy “przewozów” zdecydują się na licencje, badania taxi i droższe ubezpieczenia OC i AC. - Część licencjonowanych kierowców zacznie jeździć dla ogólnopolskich i globalnych pośredników. Pasażerowie lepiej będą mogli porównać usługi licencjonowanych taksówkarzy z doświadczeniem i “nowych” taksówkarzy. Niestety spodziewamy się wzrostu ceny ubezpieczeń taxi, gdyż duża szkodowość “przewozowych” kierowców, zaliczana dotąd do pojazdów prywatnych, może wpłynąć na wzrost szkodowości branży taxi - mówi CEO iTaxi. Taksówkarze, którzy już posiadają licencję, nie będą potrzebowali nowego dokumentu, a na wymianę obecnych licencji na nowe mają 3 lata. W takiej sytuacji są m.in. kierowcy iTaxi, którzy od początku współpracy z nami mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone licencją i identyfikatorem kierowcy taxi. - Cały czas prowadzimy rekrutację, więc w najbliższym czasie zaczną pojawiać się osoby z „nową” licencją. Dla nas nie jest to jednak wystarczające. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, dlatego każda nowa osoba, zanim rozpocznie współpracę i będzie obsługiwać kursy iTaxi, przechodzi egzamin wewnętrzny weryfikujący podstawową znajomość miasta oraz zasady pracy taksówkarza - mówi Grabowski. Jak będzie wyglądać rynek taxi w 2020 roku? CEO iTaxi spodziewa się, że rynek taxi będzie się konsolidować. Branża przejazdów jest rozdrobniona, na lokalnych rynkach działają setki firm i stowarzyszeń, które nie posiadają wsparcia marketingowego, technologicznego czy organizacyjnego. Te podmioty muszą dostosować się do nowych wymagań, m.in: prowadzenia rejestru realizowanych zleceń, uzyskania licencji pośrednika, rozwijania aplikacji, weryfikacji współpracujących kierowców i odpowiedzialności za zlecane kursy. Dla części z nich będą to kosztowne zmiany dostosowawcze. - Spodziewamy się, że nastąpią też zmiany polityki międzynarodowych firm przewozowych, które dotąd unikały regulacji i sankcji dotyczących usług taksówkowych. Muszą się teraz dostosować do wymogów obejmującej już ich jako pośredników ustawy. Pasażerowie zdecydują, z czyich usług będą korzystać, a gracze nie posiadający zaplecza marketingowego w większych miastach będą musieli zastanowić się, jak utrzymać się na rynku lub z kim połączyć swoje siły - zauważa Jarosław Grabowski. Wiosna protestów Przypomnijmy, że środowisko taksówkarzy od lat walczy z firmami, które za pośrednictwem aplikacji mobilnych kojarzą zlecenie przewozu osób z kierowcą. Wśród nich są m.in. Uber i Taxify, czyli firmy, które potrafiły skutecznie przekuć w biznes zasady rynku sharing economy (współdzielenia). W ubiegłym roku związki zawodowe taksówkarzy kilkukrotnie blokowały ulice, organizując manifestacje pod hasłem "Stop Nielegalnym Przewozom".

