LeverX Group otwiera biuro we Wrocławiu i szuka specjalistów

Blisko 100 osób znajdzie zatrudnienie w nowo otwartym biurze informatycznej firmy LeverX Group. Poszukiwani są deweloperzy Java, Node.js, Frontend, ABAP, .NET.

4 maj 2021 9:52





Poszukiwani są deweloperzy Java, Node.js, Frontend, ABAP, .NET (fot. Shutterstock)

Biuro we Wrocławiu jest kolejnym europejskim oddziałem firmy LeverX Group. W ostatnim półroczu otwarte zostały przedstawicielstwa w Homlu, Kijowie i Taszkencie.

Do otwartego w centrum Wrocławia biura, firma deweloperów Java, Node.js, Frontend, ABAP, .NET. Pracownicy są zaproszeni do pracy w biurze, oferowana jest również praca zdalna, dlatego rekrutacja jest otwarta i o pracę starać mogą się zarówno kandydaci z Wrocławia, jak i z innych miast Polski. Planuje się, że do końca roku w polskim zespole będzie pracować ponad 100 specjalistów.

— Otwarcie nowego biura w Polsce zostało kolejnym ważnym wydarzeniem w ramach strategii rozwoju firmy na rynku europejskim. Wybraliśmy Wrocław jako jedno z najszybciej rozwijających się ośrodków IT w Polsce. Często jest nazywany „lokalną Doliną Krzemową”: tutaj już pracują znane międzynarodowe firmy i stale otwierają biura główni gracze rynku IT i startupów. Co więcej, Wrocław ma świetne położenie geograficzne, co pozwala nam być jeszcze bliżej klientów w sąsiednich krajach – w Niemczech i Czechach – wyjaśnia Dzmirty Jabłoński, szef biura LeverX Group we Wrocławiu.

LeverX Group zrzesza dwa zespoły: LeverX i Emerline. Obecnie pracuje tu ponad 900 osób. Biura firmy mieszczą się na Białorusi, w USA, Austrii, Polsce, na Ukrainie, w Uzbekistanie, Rosji. Firma jest partnerem strategicznym niemieckiej firmy SAP, projektuje i wdraża rozwiązania SAP dla tak dużych firm, jak KIA Motors, KAMAZ, 3M, SAP, RETAL, i innych.

