Lenistwo wychodzi z mody w Europie. Coraz mniej osób nie uczy się i nie pracuje

Określeniem NEET (z ang. not in employment, education or training) nazywamy grupę społeczną młodych ludzi, którzy mimo że są w kwiecie wieku, ani nie kwapią się do zdobywania kolejnych szczebli edukacji, ani do podjęcia pracy, nie decydują się również przygotowywać do wykonywania zawodu. Są to ludzie, którzy z wyboru lub konieczności pozostają na utrzymaniu innych.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2022 r. 11,7 proc. młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat w UE nie pracowało, nie kształciło się ani nie szkoliło się. To spadek o 1,4 punktu procentowego w porównaniu z 2021 r.

Eurostat zaznacza, że w ciągu ostatniej dekady nastąpił odnotowano znaczny spadek liczby NEET-ów. W 2012 r. UE wskaźnik ten 16 proc. wynosił 16,1 proc. Najwyższy poziom osiągnął w 2013 r. - 16,1 proc., a następnie zaczął systematycznie spadać. Wyjątkiem był rok 2020 r., kiedy w czasie pandemii wskaźnik osiągnął 13,8 proc. (wzrost z 12,6 proc. w 2019 r.). Później trend spadkowy był kontynuowany.