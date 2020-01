Leclerc idzie w second handy. Zatrudni w 100 nowych punktach

Placówki z produktami używanymi zwykle znajdują się w istniejących sklepach Leclerc lub obok nich fot. Leclerc Occasion

Lider rynku detalicznego we Francji, sieć Leclerc, planuje w tym roku otworzyć 100 sklepów z produktami używanymi, zwanych Leclerc Occasion, co oznacza powiększenie tej sieci do 130 placówek. Pierwszy taki sklep został otwarty w 2018 r. na południu Francji. Po sukcesie finansowym i dużym odzewie ze strony kupujących, detalista postanowił przyspieszyć ekspansję tego konceptu – informuje IDG Retail Analysis.