Latem ruszy bitwa o pracowników. "Prognoza jest naprawdę optymistyczna"

Nadchodzi rekrutacyjny boom. Ponad jedna czwarta polskich firm chce w najbliższych miesiącach zatrudnić nowych pracowników.

ManpowerGroup opublikował w czwartek 19 maja swój najnowszy raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”. Firmy zdradzają w nim swoje plany odnośnie zatrudnienia na czas od lipca do końca września.

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, która jest barometrem rynku pracy i pokazuje chęci firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr wynosi +11 proc. To wynik wyższy o 5 punktów procentowych od prognozy deklarowanej na bieżący kwartał.

Z raportu wynika, że 27 proc. badanych przedsiębiorstw mówi o planach zatrudnienia nowych pracowników, 17 proc. prognozuje redukcje etatów. Jednocześnie co druga firma (54 proc.) chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, a jedynie 2 proc. nie zna planów zatrudnienia na kolejny kwartał.

- Biorąc pod uwagę czas przeprowadzenia (wojna w Ukrainie - przyp. red.) badania można uznać, że prognoza dla Polski jest naprawdę optymistyczna. To wynik, który notowaliśmy pod koniec 2021 roku, gdy pracodawcy byli bardzo otwarci na zatrudnienie nowych pracowników. Obecna prognoza nie wskazuje też na recesję czy hamowanie gospodarki, nie widać również tendencji spadkowych na rynku pracy – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce.

Jak dodaje, z drugiej strony na rynku obserwujemy zjawiska, które mogą mieć niekorzystny wpływ na nastroje rekrutacyjne firm. Najnowsze dane z Chin o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej mogą w dalszej perspektywie niekorzystnie wpłynąć na działania przedsiębiorstw w Polsce. Podobnie rosnąca inflacja i podwyżki stóp procentowych mogą doprowadzić do osłabienia jeszcze wysokiego poziomu konsumpcji, choć popyt krajowy będzie wzmacniany przez ponad dwa miliony uchodźców, którzy napłynęli do Polski z Ukrainy.

- Organizacje, które planowały nowe inwestycje i chciały zrealizować swoje plany rozwoju przy wsparciu kredytów, mogą je przesuwać na czas bardziej sprzyjający kredytobiorcom. Analizując te informacje warto pamiętać o tym, że firmy nawet w czasie pandemii podejmowały wszelkie działania, aby zatrzymać w organizacji talenty, które wcześniej z tak dużym trudem pozyskały - dodaje przedstawiciel ManpowerGroup.

Przyznaje też, że biorąc pod uwagę skalę niedoboru pracowników z pożądanymi kompetencjami, z jaką od lat mierzą się polskie firmy, pracownik, który podąża za potrzebami kompetencyjnymi rynku i swojego pracodawcy, może być spokojny o swoją karierę.

- Obecna sytuacja, związana z utrzymującym się dużym zapotrzebowaniem na nowe zasoby kadrowe niemal w każdym sektorze rynku i każdym regionie Polski sprzyja zmianie kariery, a pracodawcy są gotowi zapłacić więcej za nowego pracownika - podsumowuje.

Kto i gdzie będzie zatrudniał?

Biorąc pod uwagę dane dla regionów, najwięcej nowych pracowników chcą zatrudniać firmy zlokalizowane w południowo-zachodniej części kraju (+17 proc.), dla której wynik na nadchodzący kwartał jest drugim najwyższym w ciągu ostatnich pięciu lat. Podobnie firmy z centralnej (+14 proc.) i północno-zachodniej Polski (+14 proc.) będą prowadzić intensywne działania rekrutacyjne. Z kolei najmniej nowych rekrutacji możemy się spodziewać na wchodzie (+3 proc.), gdzie ostatnio tak niską prognozę firmy wskazały prawie osiem lat temu. We wszystkich sześciu badanych regionach pracodawcy chcą powiększać swoje zespoły.

Patrząc z kolei na wielkość firmy, badanie ManpowerGroup pokazało, że swoje zespoły w największym stopniu chcą wzmacniać duże firmy (250+ zatrudnionych), które wskazują prognozę na poziomie aż +20 proc. O znacznych potrzebach rekrutacyjnych mówią też średnie przedsiębiorstwa (50-249), z prognozą +15 proc. Z kolei małe (10-49) i mikroprzedsiębiorstwa (>10) już drugi kwartał z rzędu utrzymują swoje plany zatrudnienia na podobnych, mało optymistycznych poziomach, zapowiadających stagnację a nawet redukcje etatów. Małe firmy mówią o prognozie +1 proc., a mikroprzedsiębiorstwa wskazują -4 proc.

- Duże organizacje tradycyjnie już w naszym badaniu są tymi, które co kwartał zgłaszają największe zapotrzebowanie na nowy personel. Tak wysoki wynik dla nadchodzącego czasu to również efekt poszukiwania pracowników na zastępstwo za osoby przebywające na urlopach. Przedsiębiorstwa chcą też zabezpieczyć się na wypadek, gdyby osoby z Ukrainy, które pozostały nad Wisłą, zdecydowały się na powrót do ojczyzny. Również to duże firmy najczęściej mogą sobie pozwolić na zwiększenie wydatków i większą konkurencyjność płacową na rynku. Z kolei firmy małe i mikro mają niestety największy udział w grupie organizacji, które najbardziej ucierpiały w wyniku obostrzeń pandemicznych i jeszcze odrabiają poniesione straty – podsumowuje Tomasz Walenczak.

Jak wygląda zainteresowanie nowymi pracownikami z perspektywy branż? Najłatwiej o nową pracę będzie w produkcji przemysłowej, gdzie prognoza netto zatrudnienia +33 proc. jest jedną z najwyższych notowanych w blisko 14 letniej historii badania w Polsce. O znacznych potrzebach rekrutacyjnych mówi też sektor IT & technologii, telekomunikacji, komunikacji i mediów (+26 proc.) oraz budownictwo (+19 proc.). Nowych pracowników będą intensywnie poszukiwać restauracje i hotele (+15 proc.) oraz organizacje z sektora bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości (+15 proc.).

Na drugim biegunie znajdują się przedsiębiorstwa reprezentujące sektor produkcji podstawowej z planami redukcji zatrudnienia na poziomie -6 proc. oraz handel z prognozą na poziomie 0. W przypadku handlu to drugi najniższy wynik w historii badania, niższy (-4 proc.) odnotowano tylko raz – w szczycie pandemii Covid-19, w trzecim kwartale 2020 roku.