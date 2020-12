Kyriba inwestuje w Polsce. Poszukuje pracowników do biura w Warszawie

Amerykański startup Kyriba, wyceniany na miliardy dolarów, zainwestował w Polsce. Warszawskie biuro posłuży za regionalny hub do rozwoju usług i serwisu dla klientów. Już w pierwszej połowie 2021 r. ma zatrudniać 80 specjalistów od IT, obsługi klienta i zasobów finansowych, docelowo może to być nawet kilkaset osób.

Firmy IT chętnie inwestują w Warszawie. Kyriba to kolejny przykład. (Fot. Pixabay)

Kyriba to firma technologiczna zajmująca się m.in. chmurowymi rozwiązaniami do zarządzania finansami.

Dzięki inwestycji w Warszawie chce wzmocnić swoją pozycję w regionie CEE.

Globalnie firma zatrudnia już 800 pracowników. W nowym centrum programistycznym w Warszawie pracę znajdzie docelowo nawet kilkadziesiąt specjalistów.

- Kyriba jest zaangażowana w udostępnianie międzynarodowym klientom innowacyjnych rozwiązań SaaS do zarządzania płynnością firm - podkreśla Jean-Luc Robert, prezes Kyriba.

Jak dodaje, Warszawa jest dobrze znanym centrum rozwoju oprogramowania i wsparcia technicznego, a z jej bazy wysoko wykwalifikowanych programistów korzystają już tacy giganci, jak Oracle, Google czy Intel.

Kyriba zakłada, że do połowy przyszłego roku zatrudni w polskiej stolicy nawet 80 nowych pracowników w obszarze IT, obsługi klienta i finansów. Cel? Zaspokojenie dynamicznie rosnącego popytu na jej najważniejszy produkt SaaS - Active Liquidity Management. Obecnie korzysta z tego rozwiązania ponad 2 tys. firm, w tym ponad 100 z listy Fortune 500.

Czwarte biuro Kyriby

Warszawskie biuro będzie jej czwartym znaczącym centrum programistycznym na świecie. Pozostałe to San Diego, Paryż i Mińsk. Docelowo warszawskie biuro liczyć może nawet kilkaset osób. To jedna z największych inwestycji zagranicznych w Polsce w ostatnich miesiącach.

- Nawet w tak trudnym okresie polski sektor innowacji przyciąga inwestorów, doceniających fakt, że w regionie CEE nasza kadra informatyczna i programistyczna nie ma sobie równych. To dobry zwiastun na kolejne miesiące, wejście Kyriby da sygnał innym, że w Polsce warto i trzeba inwestować, jeśli myśli się o budowaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań - zaznacza Grażyna Ciurzyńska, p.o. prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Warszawa liderem

Warszawa jest w czołówce miast w Europie Środkowo-Wschodniej, w których międzynarodowe firmy IT najchętniej otwierają swoje biura, wynika z raportu CBRE „Sektor IT na warszawskim rynku biurowym”. Tylko w pierwszej połowie 2020 branża informatyczna wynajęła 17 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej. To więcej niż w Wiedniu czy Bratysławie.

Jak wskazują eksperci CBRE, wymuszona przez pandemię informatyzacja europejskich firm napędza rozwój branży IT. Nawet upowszechnienie pracy zdalnej w ostatnich miesiącach nie zahamowało inwestycji sektora w nowe biura, co przełoży się na rozwój Warszawy i regionu. - Sektor IT jest jednym z tych, na które pandemia wywarła relatywnie najmniejszy negatywny wpływ. Usługi informatyczne dobrze się rozwijają, ograniczenie kontaktów twarzą w twarz wymusza większą informatyzację. Widzimy, że coraz więcej firm IT rozważa lub decyduje się na relokację centrów do naszego regionu, w tym do Warszawy. To pozwala im usprawnić łańcuch dostaw i zmniejszyć koszty, przy zachowaniu wysokiej jakości działalności. Przewidujemy, że ten trend będzie rósł, zwłaszcza wśród firm outsourcingowych, zajmujących się IT w ramach centrów usług wspólnych - mówi Rafał Wdowczyk, dyrektor w Dziale Powierzchni Biurowych w CBRE.

