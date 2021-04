Kuwejt dla Kuwejtczyków. Banki mają się dostosować

Bank Centralny Kuwejtu zaapelował do krajowych kredytodawców o zatrudnianie swoich obywateli na stanowiskach kierowniczych.

14 kwi 2021





Banki mają czas na wdrożenie zmian do końca 2023 roku (fot. CBK/fb)

Obywatele Kuwejtu powinni stanowić co najmniej 70 proc. kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla w sektorze bankowym - oznajmił w środę Bank Centralny Kuwejtu. Banki będą miały czas na wdrożenie zmian do końca 2023 roku.

Podobne posunięcia zostały wprowadzone w takich krajach jak Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Premier Kuwejtu Sabah al-Chalid as-Sabah oznajmił w zeszłym roku, że liczba emigrantów w kraju powinna zostać zmniejszona o ponad połowę - do 30 proc. ogółu. Liczy na to, że poprawi to sytuację na rynku pracy. Pandemia koronawirusa i spadek cen ropy naftowej mocno zachwiały stabilność gospodarczą krajów Zatoki Perskiej.

Obcokrajowcy stanowią dziś prawie 3,4 mln z 4,8 mln mieszkańców Kuwejtu.

