Kuszą bonusami i podwyżkami. W tym zawodzie trwa zacięta walka o pracowników

Brytyjskie firmy walczą o kierowców ciężarówek, licytując się "kto da więcej". Tesco i DHL proponują jednorazowe bonusy, z kolei Aldi zapowiada podwyżki.

Autor: jk

• 11 sie 2021 13:04





Eksperci wskazują, że jedynie 2 proc. kierowców ciężarówek na świecie to kobiety (Fot. Pixabay)

REKLAMA

Jak informuje serwis 40ton.net, Tesco zaproponowało kierowcom jednorazowy bonus w wysokości 1000 funtów dla tych, którzy podpiszą umowę do 30 września tego roku. Do walki włączył się także brytyjski oddział firmy Aldi. Co prawda nie proponuje jednorazowej gratyfikacji, ale zapowiada podwyżki dla tej grupy pracowników. Nowe wynagrodzenia mają uczynić firmę jednym z najlepszych płatników w sektorze.

Niedawno DHL dołączył do licytowania się o kierowców - informuje serwis 40ton.net. Firma przewiduje jednorazowy bonus dla nowych osób, które zasiądą za kółkiem samochodów ciężarowych - w wysokości 1500 funtów. By mieć pewność, że kierowca zostanie w firmie na dłużej, DHL podzieliło dodatek finansowy na dwie części. Pierwsza (500 funtów) zostanie wypłacona w pierwszym miesiącu pracy, natomiast pozostały 1 tys. funtów będzie przysługiwał po sześciu miesiącach.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

O deficytach kadrowych w zawodzie kierowcy mówi się nie od dziś. W marcu 2021 r. światowa organizacja przewoźników IRU podała wyniki corocznej ankiety. Z jej szacunków wynika, że w 2021 roku problem dotyczy wszystkich regionów świata, natomiast w Europie niedobór może wynieść nawet 17 proc. Autorzy raportu alarmują, że jeśli nic się nie zrobi w kierunku poprawy sytuacji w branży, to demograficzna bomba zegarowa będzie się tylko powiększać, aż w końcu wybuchnie.

Autorzy badania zapytali również o przyczyny luki kadrowej. Najczęściej wymieniano brak odpowiednio przeszkolonych kierowców. Wskazywano też na trudne i uciążliwe warunki pracy, zaostrzone dodatkowo przez pandemię, oraz trudności w przyciągnięciu kobiet i młodych ludzi do zawodu.

Eksperci wskazują, że jedynie 2 proc. kierowców ciężarówek na świecie to kobiety, zaś ich liczba w ujęciu rok do roku zmalała. Jako cień nadziei na zmianę IRU podaje rosnący udział kobiet kierowców autobusów i autokarów w Europie. W ostatnim czasie wzrósł on z 10 do 16 proc. całkowitej siły roboczej w 2020 r.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.