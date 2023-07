Kto wybierze tę branżę, może spać spokojnie. Oto 10 zawodów przyszłości w IT

jk

Specjaliści z branży IT pozostają najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynku – tak wynika z raportu Robert Half Technology's 2023 IT Salary Report. Wiele wskazuje na to, że nie zmieni się to w ciągu najbliższych kilku lat. Jacy specjaliści są najbardziej pożądani? Specjaliści z branży IT to pożądani pracownicy na rynku pracy (fot. Danial Igdery/Unsplash)

Sytuacja na rynku pracy IT jest dynamiczna - z jednej strony miały miejsce wielkie zwolnienia (amerykańska korporacja Alphabet, właściciel m.in. Google i YouTube zwolniła 12 tys. osób, Microsoft – 10 tys. osób), a jednocześnie wciąż brakuje wysoko wyspecjalizowanych pracowników IT. Czytaj więcej Kariera od zera w IT coraz trudniejsza. Zarobki juniorów rosną, ale ofert pracy ubywa Jak wynika z raportu Robert Half Technology's 2023 IT Salary Report firmy robią wszystko, by zatrudnić u siebie wykwalifikowanych w konkretnych dziedzinach specjalistów. Aż 56 proc. ankietowanych stwierdziło, że planuje rekrutacje na nowe stanowiska IT w nadchodzącym roku, a 39 proc. planuje zatrudnić na zwolnione stanowiska. - Specjaliści z branży IT to pożądani pracownicy na rynku pracy. Zwłaszcza ci wysoko wykwalifikowani, bo posiadają doświadczenie i umiejętności, które sprawdzają się w tak szybko zmieniającym się środowisku technologicznym – mówi Maciej Hawrus, product & business manager w Altkom Akademii. Czytaj więcej Jakich umiejętności brakuje młodym? Oto kompetencje przyszłości

Z raportu Robert Half Technology's 2023 IT Salary Report wynika, że wśród najbardziej pożądanych zawodów w branży IT znalazły się: cloud engineer

database developer

DevOps engineer

front-end developer

help desk and desktop support professional

network administrator

network security engineer

software developer

software engineer

systems security manager Wyniki tego raportu potwierdzają badania firmy Huntly, która stworzyła platformę dla rekruterów. Opublikowała niedawno ranking najbardziej poszukiwanych stanowisk IT, analizując liczbę ofert pracy w takich serwisach, jak Glassdoor, Indeed, LinkedIn i Dice. Okazało się, że do najbardziej poszukiwanych specjalistów IT należą: software engineer, DevOps engineer, data scientist, cybersecurity engineer, product manager, cloud architect, mobile application developer, network engineer, business analysts i UX/UI designer. Czytaj więcej Masaże, psycholog i opieka weterynaryjna w pakiecie. IT nie tylko pieniędzmi stoi Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

