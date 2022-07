Księgowe potrzebne od zaraz, ale muszą mieć jedną ważną umiejętność

KDS

• 6 lip 2022 13:49





Liczba ofert pracy dla księgowych jest na wysokim poziomie od kilku dobrych miesięcy. Firmy oferują też bardzo dobre stawki. Jednak wobec kandydatów mają jedno – dość konkretne – oczekiwanie. Mają "ogarniać" Polski Ład. Księgowe są poszukiwane od zaraz. Od pół roku jest to na rynku pracy zawód tak samo poszukiwany jak informatycy i programiści. (Fot. Shutterstock)

Polski Ład mocno wpłynął na rynek pracy skierowany do specjalistów z zakresu księgowości czy podatków.

Pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł dwukrotny wzrost liczby ofert w porównaniu do danych dla pierwszego kwartału 2021.

W górę poszły również oferowane księgowym stawki. Jednak firmy nie chcą płacić tylko za dyplom. Wymagają od kandydatów konkretnych umiejętności.

Pierwszy szturm na księgowe miał miejsce na początku roku, gdy Polski Ład debiutował. W styczniu 2022 ukazało się 26,7 tys. ogłoszeń o pracę, rok temu w analogicznym miesiącu było ich 14,7 tys. Luty bieżącego roku to 28,8 tys. vs 14,9 tys. w lutym 2021. Z kolei marzec to 32,9 tys. vs 16,7 tys. w marcu ubiegłego roku. Od tego czasu niewiele się zmieniło rząd wprowadza kolejne zmiany w przepisach podatkowych, ogłasza kolejne modyfikacje, a wraz z tym dobre księgowe są pilnie poszukiwane.

- Księgowe są poszukiwane od zaraz. Od pół roku jest to na rynku pracy zawód tak samo poszukiwany jak informatycy i programiści. Polski Ład przyniósł absolutny renesans tego zawodu. Widać to po liczbie ofert, ale także po tym, jak wiele firm zgłasza się do firm rekrutacyjnych z prośbą, by znaleźć im dobrą księgową, kadrową i osobę, która będzie w stanie poradzić sobie z zamieszaniem, które jest efektem ostatnich rewolucji podatkowych – mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, prokurent w spółce Idea HR Group.

Ile zarobi księgowa

Dorota Siedziniewska-Brzeźniak podkreśla również, że w górę poszły stawki oferowane księgowym, nieraz nawet dwukrotnie.

- W 2021 roku zwykle górne pułapy propozycji sięgały 4500-5000 tysięcy złotych netto. Obecnie zdarzają się propozycje przebijające nawet osiem tysięcy złotych. To dowód na to, że obecne zamieszanie gospodarcze spowodowało, że wiedza kadrowych i księgowych stała się tam mocno pożądana, że przedsiębiorcy znacząco zwiększyli swoje budżety. Dodatkowo firmy, by przekonać do siebie nowe pracownice oferują dodatkowe benefity. Najważniejsze to opanować zamieszanie i być gotowym na kolejne zmiany, a tych jest cały czas bardzo dużo - podkreśla.

Z raportu Hays Poland wynika, że największe zmiany w wysokości pensji, rzędu 10-15 proc., będą dotyczyć głównych księgowych oraz menedżerów i specjalistów ds. podatków. Podwyżek mogą oczekiwać również osoby pełniące funkcje kierownicze i specjalistyczne w zakresie audytu, controllingu i analizy finansowej. Wzrost wynagrodzeń o 8-10 proc. będzie dotyczył również tych specjalistów, którzy mają kompetencje poszukiwane na rynku, tj. znajomość określonych języków obcych i przepisów prawa podatkowego, a także umiejętność poruszania się w świecie technologii, tzw. fintechu. A jak wyglądają kwoty na konkretnych stanowiskach? Górna granica sięga dużo ponad średnią krajową. Regionalny CFO będący członkiem zarządu zarabia od 30 do nawet 60 tys. zł brutto. CFO - członek zarządu zarabia od 25 do 55 tys. zł. Z kolei dyrektor finansowy może liczyć na wynagrodzenie w skali między 22 a 38 tys. zł. Czytaj więcej: Są najgorętszym "towarem" na rynku pracy. Pensje wciąż rosną Z kolei najniższe wynagrodzenie w tej branży otrzymują osoby pracujące na stanowisku asystenta działu finansowego - to 3,5 tys. zł brutto. Maksymalna oferowana im pensja wynosi 5 tys. zł. Młodszy księgowy zarabia w granicach 5-6 tys. zł brutto. Nieco wyższe stawki oferowane są młodszemu analitykowi - wahają się między 6 a 8 tys. zł. Z kolei księgowy może liczyć na wynagrodzenie między 6,5 a 8,5 tys. zł. Księgowa ma ogarniać Polski Ład Jednak na nową pracę mogą liczyć księgowe, które "ogarniają" Polski Ład. Dokładnie taki warunek stawia większość pracodawców. - Przedsiębiorcy potrzebują ekspertów, którzy będą w stanie wejść do firmy, zorientować się w sprawach kadrowych i księgowych, a następnie odpowiednio ich obsłużyć – mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak. I dodaje, że przedsiębiorcy bywają rozczarowani outsourcingiem i pracą zdalną księgowych. Zwykle więc zgłaszają się z prośbą, by znaleźć im pracownika etatowego, gotowego na pracę stacjonarną – dodaje ekspertka. – Doświadczenie jest ważne, ale bardziej niż bogate CV u księgowych i kadrowych jest istotna wiedza i gotowość do jej przyswajania. To dobra okazja do zdobycia dobrej pracy dla młodych księgowych, bez wielkiego doświadczenia, ale ze zdolnością dynamicznego działania – mówi Siedziniewska-Brzeźniak.

