Kryzys kryzysem, ale dobra pensja musi być. Specjaliści IT nie spuszczają z tonu

Choć znalezienie pracy w branży IT jest trudniejsze niż rok temu, to jednak 45,5 proc. kandydatów z branży IT nie aplikuje na oferty pozbawione informacji o widełkach płacowych. Także z powodu pensji (zbyt niskiej) specjaliści IT najczęściej odrzucają propozycję pracy.

Najważniejsze dla kandydatów w IT informacje w ogłoszeniach o pracy to technologie używane i rozwijane w firmie (70,4 proc.) oraz transparentność wynagrodzeń (64 proc.). Ponad połowa przed wysłaniem CV sprawdza też w sieci opinie o potencjalnym pracodawcy (55,4 proc.).

Znalezienie pracy w branży IT jest trudniejsze niż rok temu – tak uważa aż 47,6 proc., a więc niemal połowa kandydatów, którzy wzięli udział w badaniu na potrzeby najnowszego raportu „Tak mnie rekrutuj. Candidate experience w IT, czyli doświadczenia kandydatów i kandydatek IT 2023” No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy. Największą różnicę na niekorzyść dostrzegają osoby starające się o pracę w specjalizacjach: project management oraz frontend.

- Choć w ostatnich latach sytuacja na rynku rekrutacji IT przyniosła wiele zaskoczeń i zwrotów akcji, oczekiwania kandydatów pozostają bez zmian. Informacja o wysokości wynagrodzenia jest wciąż elementem ogłoszenia, którego najczęściej brakuje aplikującym. Co więcej, aż 45,5 proc. badanych deklaruje, że nie wysyła CV na oferty bez widełek wynagrodzenia – komentuje Magdalena Gawłowska-Bujok, COO w No Fluff Jobs.

- Mamy nadzieję, że firmy, które wahają się, czy transparentność się opłaca, zobaczą, że zatajając zarobki, już na starcie tracą prawie połowę talentów, na co w dobie luki kadrowej nie mogą sobie pozwolić.

Zbyt niskie wynagrodzenie to najczęstszy powód odrzucania oferty pracy w IT

Informacja o proponowanym wynagrodzeniu nabiera znaczenia wraz ze wzrostem poziomu doświadczenia kandydatów i kandydatek. Na oferty bez widełek nie aplikuje 16,5 proc. stażystów i stażystek oraz 24,5 proc. osób poszukujących pracy na stanowiskach juniorskich. Wśród kandydatów na stanowiska o średnim doświadczeniu (tzw. mid) jest to już 49,5 proc., a na stanowiska seniorskie – 64 proc.

Zbyt niskie wynagrodzenie jest najczęstszym powodem odrzucania propozycji pracy w branży IT (59,7 proc.). Kolejne miejsca zajmują złe wrażenia wyniesione z rozmowy rekrutacyjnej (57 proc.) oraz zbyt długi czas oczekiwania na ofertę (43,2 proc.).

Zbyt niskie wynagrodzenie jest najczęstszym powodem odrzucania propozycji pracy w branży IT (Fot. Claudio Schwarz/Unsplash)

Kwestia wynagrodzeń jest również problematyczna w komunikacji z rekruterami i rekruterkami – 63,8 proc. badanych wskazuje, że niechęć lub brak możliwości do podania informacji o widełkach płacowych na danym stanowisku przeszkadza im najbardziej.

Wysyłanie przez rekruterów i rekruterki ofert niedopasowanych do profilu kandydata i kandydatki jest najbardziej zniechęcające dla 56,5 proc. badanych, a dla 49 proc. jest to wysyłanie wiadomości typu „kopiuj – wklej”.

Podwyżki czy cięcia wynagrodzeń? "Nowością jest otwartość kandydatów na negocjacje stawek"

Warto przypomnieć badanie Awareson, z którego wynika, że przez ostatnie 3 lata stawki w IT rosły o 15-20 proc. rocznie, a w niektórych obszarach technologicznych stawki wzrosły nawet dwu- czy trzykrotnie. W tym roku wzrosty wyhamowały.

- Nowością w porównaniu z zeszłym rokiem jest otwartość kandydatów na negocjacje stawek: w przypadku rozwojowego i długofalowego projektu z pracą zdalną kandydaci są skłonni do kompromisu i zejścia ze swych oczekiwań finansowych – mówi szefowa Awareson Anna Szczepowska.

Blisko połowa badanych specjalistów jest zadowolona ze swojego wynagrodzenia. Najbardziej usatysfakcjonowani są eksperci powyżej 9 lat doświadczenia. W tej grupie wskaźnik zadowolenia wynosi blisko 70 proc.

W przypadku juniorów jest już o połowę niższy. I to właśnie juniorzy najbardziej liczą na podwyżki. Prawie 90 proc. z nich oczekuje wzrostu stawki w ciągu najbliższego roku (dla całej badanej grupy to 79 proc.), z tego aż połowa liczy na podwyżki o ponad 15 proc. Podobne oczekiwania ma jedynie co piąty ekspert i co czwarty senior.

Co na to pracodawcy? Podwyżki planuje blisko 70 proc. firm IT – w większości do 10 proc., czyli poniżej inflacji. 1/3 pracodawców albo utrzyma płace na obecnym poziomie, albo będzie zmuszona do cięć. Oczekiwania kandydatów są więc sporo wyższe niż możliwości pracodawców.

Juniorzy w trudnej sytuacji. Liczba ofert pracy nie jest wystarczająca

Zaledwie 3,9 proc. badanych deklaruje, że zawsze otrzymuje informację zwrotną po rozmowach rekrutacyjnych. Tylko 19 proc. dostaje ją często, a 33,6 proc. rzadko. Najbardziej poszkodowane są osoby początkujące, aplikujące na stanowiska juniorskie – aż 42,7 proc. z nich informację zwrotną otrzymuje rzadko.

- Osobom kandydującym do pracy w IT często zdarza się aplikować na stanowiska, których kryteriów nie spełniają lub nie do końca je spełniają. Na stanowisko wymagające wyższego poziomu doświadczenia niż aktualnie posiadane zdarzyło się aplikować 57 proc. kandydatów i kandydatek. To może świadczyć o niewystarczającej liczbie ofert dla osób na początku kariery, a także o tym, że kandydaci i kandydatki świadomie próbują swoich sił i liczą na elastyczność zatrudniających – dodaje Magdalena Gawłowska-Bujok.

Zaledwie 3,9 proc. badanych deklaruje, że zawsze otrzymuje informację zwrotną po rozmowach rekrutacyjnych (Fot. Studio Republic/Unsplash)

O trudnej sytuacji juniorów mówi również Michał Szum, szef działu customer care w Just Join IT.

- Rynek pracy jest coraz trudniejszy dla juniorów. W pierwszym półroczu liczba ofert dla początkujących i średnio zaawansowanych programistów spadła łącznie o ponad 30 proc. Pojawia się za to więcej ofert dla najbardziej doświadczonych, co utwierdza mnie w przekonaniu, że nastąpił powrót do inwestycji w kluczowe zasoby. Gdy firmy są zmuszone do zaciskania pasa na nowych projektach, to zatrudnienie wysokiej klasy specjalisty, który może zaopiekować kompleksowo złożone zagadnienia i obszary, staje się bardziej opłacalne – zauważa Michał Szum.

Tę ostatnią obserwację eksperta potwierdza recruitment lead w Unity Group Sabina Rowińska.

- Co kwartał przygotowujemy raporty dotyczące wynagrodzeń, zbierając do nich dane z obszaru specjalizacji, na które prowadzimy rekrutacje wewnętrznie. W tym kwartale po raz pierwszy nie ujęliśmy w tym zestawieniu zarobków dla junior Java developerów, bo na jednym z najpopularniejszych portali z ofertami było zaledwie kilka ogłoszeń. Jeśli firmy szukają juniorów, są to głównie osoby już z jakimś doświadczeniem komercyjnym – mówi Rowińska.

