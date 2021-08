Kryzys fotowoltaiki nie dotknął. Zatrudniają w najlepsze

Rosnąca popularność fotowoltaiki w ostatnich latach spowodowała także wzrost zatrudnienia w sektorze. Jak szacuje Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA), na świecie sektor OZE zatrudnia już prawie 12 mln osób. Rośnie zapotrzebowanie zarówno na pracowników ekip instalatorskich, jak i sprzedawców. Specjaliści prognozują, że ta tendencja utrzyma się w przyszłości.

km

• 3 sie 2021 15:10





Branża fotowoltaiki to według szacunków także miejsca pracy dla 35 tys. specjalistów (fot. Pixabay)

REKLAMA

Wszystko wskazuje na to, że kryzys na rynku pracy spowodowany pandemią koronawirusa nie dotknął branży fotowoltaicznej. Prężnie rozwijająca się branża to według szacunków także miejsca pracy dla 35 tys. specjalistów. Z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej w branży fotowoltaicznej w 2020 r. liczba osób zatrudnionych na etacie w mogła sięgnąć nawet 14,5 tys. natomiast liczba osób pracująca czasowo na innych formach zatrudnienia w fotowoltaice może sięgać 21 tys.

Jednym z przykładów firmy z branży fotowoltaicznej, która zatrudniała w czasie pandemii i planuje dalszy rozwój kadr jest Vosti.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- W Vosti szczególną uwagę zwracamy na potencjał naszych pracowników. Wierzymy, że każdy ma swoją “supermoc”, już na etapie rekrutacji staramy się znaleźć ją u kandydata. W organizacji dajemy możliwość rozwoju i awansu na wyższe stanowiska. Wiemy, że rozwój pracowników i szkolenia są tak samo ważne dla organizacji, jak i członków naszego zespołu. Oferujemy wszystkim pracownikom szkolenia, od stanowisk zarządczych do specjalistów. Są to zarówno sesje indywidualne, jak i warsztaty grupowe - mówi Kamila Troć, kierownik działu administracji i HR w firmie fotowoltaicznej Vosti.

Jak podkreśla Kamila Troć, wraz z rozwojem i planami biznesowymi, otwarto rekrutacje na doradców techniczno-handlowych i ankieterów terenowych oraz specjalistów ds. wsparcia sprzedaży

- Najwięcej rekrutacji prowadzimy na Doradców Techniczno-Handlowych i Ankieterów terenowych - obecnie otwartych jest około 25 rekrutacji w całej Polsce. Rozwijamy również dział IT, gdzie szukamy programistów hurtowni danych, osób do obsługi service desk, support oraz digital marketingu. Warto podkreślić, że dajemy szansę osobom z mniejszych miejscowości. Pracownicy dostają auto służbowe i elastycznie mogą dojeżdżać do oddziału oraz klientów - mówi Kamila Troć.

W 2021 roku Vosti po raz drugi zostało laureatem nagrody Solidny Pracodawca.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.