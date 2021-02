Krótki opis zamiast CV, chat w miejsce spotkania. Tak rekrutują małe firmy

Mali i średni przedsiębiorcy stanowią w Polsce 98 proc. wszystkich firm, jest ich ponad 2 mln. To potężny rynek pracy. Jobflow, aplikacja mobilna do rekrutacji społecznościowej sprawdziła, jak z rekrutacją i budowaniem marki pracodawcy radzą sobie firmy z sektora MŚP.

Z badania Jobflow "Mali i średni przedsiębiorcy szukają pracowników. Jak robić to skutecznie?" wynika, że za rekrutację w firmach z sektora MŚP najczęściej odpowiadają właściciele (75 proc.) lub wyznaczeni pracownicy (67 proc.). Pokazuje to, że rekrutacja jest zadaniem kluczowym w każdej firmie, ale z drugiej strony jest też kolejnym wyzwaniem dla prowadzących firmy, którzy w znakomitej większości sądzą, że wszystko muszą zrobić sami. Tylko w 15 proc. firm za rekrutację odpowiada rekruter, a w 16 proc. zewnętrzny podmiot.

Ta sytuacja ma zapewne związek z niskimi budżetami, jakie firmy z sektora MŚP przeznaczają na proces rekrutacji. 13 proc. badanych odpowiada, że nie posiada środków na rekrutację. 65 proc. z nich dysponuje funduszami od 50 do 500 złotych na jednego pracownika. Jedynie 14 proc. firm może pozwolić sobie na wydatki od 1000 zł w górę, na osobę.

Szczególnie w obszarze prac niewymagających doświadczenia obie strony procesu rekrutacji stawiają na szybkie jego zakończenie. Z badania wynika, że 46 proc. badanych nie oczekuje bezwzględnie CV od kandydatów. 15 proc. respondentów deklaruje, że wystarczy im krótki opis doświadczeń kandydata. Tylko 5 proc. badanych oczekuje od aplikującego listu motywacyjnego.

Wciąż najbardziej preferowanym kanałem kontaktu z kandydatami jest spotkanie osobiste. 64 proc. wskazuje ten sposób poznania drugiego człowieka jako najważniejszy. Ciekawe jednak jest to, że 50 proc. respondentów dopuszcza telefon jako narzędzie rekrutacji, a 45 proc. komunikator i chat.

Gdy już dojdzie do zawarcia umowy zdecydowanie najpopularniejszym sposobem zatrudniania jest umowa B2B i umowa zlecenia. Pierwszą wybrało 63 proc. badanych, a drugą 59 proc. Umowę o pracę wskazało także dużo, ale jednak mniej badanych – 53 proc.

Pracodawca i pracownik – duet nieidealny

Pracodawcy mają swoje wnioski z procesu rekrutacji. 51 proc. ankietowanych twierdzi, że potencjalnych kandydatów cechuje brak determinacji do podjęcia pracy. Kiedy już dojdzie jednak do zawarcia umowy, pracodawcy dość krytycznie oceniają także samych siebie. Aż 54 proc. przebadanych pracodawców szczerze mówi, że nie jest w stanie zaproponować pracownikom ścieżki rozwoju. Kolejne 52 proc. jest przekonana, że nie jest w stanie zwiększyć im wynagrodzenia, a ci odchodzą do większych organizacji, które mają środki na reklamowanie swoich miejsc pracy.

Ten brak zaangażowania i budowania strategii employer brandingu zauważają pracownicy. Aż 58 proc. z nich uważa, że firmy z sektora MŚP są gorszymi pracodawcami niż duże podmioty.

- Obecnie pracodawcy szczególnie powinni skupić się na budowaniu bezpiecznego i przewidywalnego środowiska pracy. Chodzi o stworzenie takiej przestrzeni, w której pracownicy będą mieli okazję nie tylko rozwijać się zawodowo, realizować swoje pasje i czuć radość z bycia częścią organizacji, co jest oczywiste, ale mieć poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia, wynagrodzenia, akceptowalności różnorodności, własnego zdania. Powinni też mieć poczucie, że firma zrobi wszystko, by to bezpieczeństwo było przewidywalne w dłuższej perspektywie. Oczywiście, uwzględniając specyfikę czasów, w których żyjemy. By tak się stało, firma powinna rozwijać się w sposób zrównoważony, na pierwszym miejscu stawiając człowieka i jego potrzeby. To wyraz nie tylko wzięcia odpowiedzialności za tu i teraz, ale przede wszystkim za wspólną przyszłość – komentuje w raporcie Artur Nowak-Gocławski z grupy ANG.