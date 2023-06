Kosmos to biznes dla cierpliwych ludzi. Na efekty swojej pracy trzeba czekać wiele lat

Katarzyna Domagała-Szymonek

Kosmos to biznes dla cierpliwych. Taką cechę powinni mieć też potencjalni pracownicy. Drugą niezbędną cechą jest pasja do tego, co się robi. Bez niej trudno oczekiwać na wyniki swojej pracy - jak w przypadku lecącej w stronę Jowisza misji Juice - czasem nawet kilkanaście lat. Zatrudnienie w polskim sektorze kosmicznym szacowane jest obecnie na blisko 12 tys. etatów (fot. Unsplash/Benjamin Davies)

Jak podaje Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), zatrudnienie w polskim sektorze kosmicznym szacowane jest obecnie na blisko 12 tys. etatów.

Po 10 latach od wejścia naszego kraju do European Space Agency (ESA) polski sektor kosmiczny liczy blisko 400 podmiotów (firm i instytutów).

Jednak nie jest to biznes dla każdego. Osoby, które chcą inwestować w "kosmos", muszą liczyć się z tym, że na zwrot inwestycji trzeba czekać nieraz ponad dekadę. Bo kosmos to biznes dla cierpliwych. Sektor kosmiczny to coraz mocniejszy gracz na polskim rynku pracy. W ciągu dziesięciu lat od dołączenia naszego kraju do ESA pojawiło się u nas już blisko 400 firm i instytucji oferujących zatrudnienie. Kosmos to branża dla cierpliwych. Ta cecha dotyczy inwestorów i pracowników Jednak jak podkreśla Paweł Pacek, dyrektor Biura Rozwoju Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu i członek zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, by odnaleźć się w tej branży, trzeba mieć pewne konkretne cechy, bo kosmos to biznes dla cierpliwych. Zobacz całą rozmowę z Pawłem Packiem, dyrektorem Biura Rozwoju Technologii w ARP i członkiem zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego Ciąg dalszy pod nagraniem wideo - W tej branży efekty pracy przychodzą dosyć późno. Ważną częścią każdego projektu są badania i rozwój. Musimy najpierw zbadać bardzo wnikliwie ten nasz przedmiot, którym polecimy w kosmos. Na to składa się długi proces przygotowania, następnie proces testowania, aż finalnie znajdzie się on w przestrzeni kosmicznej. Nierzadko mija więc kilka czy kilkanaście lat od momentu, kiedy dana misja startuje, do ujrzenia pierwszych efektów pracy. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że tak to wygląda, że nie mogą oczekiwać szybkich rezultatów, stopy zwrotu w ciągu dwóch czy trzech lat - mówi w rozmowie z PulsHR.pl. Czytaj więcej Przeskanowali mieszkańców. Efektem miliardy odzyskanego podatku

Przyznaje też, że cierpliwością powinni wykazywać się potencjalni pracownicy sektora kosmicznego. Podobnie jak inwestorzy na zwrot pieniędzy, oni na efekty swojej pracy muszą czekać kilka czy kilkanaście lat. Jako przykład podaje misję Juice (Jupiter Icy Moon Explorer), która wystartowała w kwietniu 2023 roku. Jej celem jest zbadanie trzech dużych księżyców Jowisza: Ganimedesa, Kallisto i Europy. Polacy pracowali przy trzech z 10 urządzeń do prowadzenia eksperymentów, jakie wyleciały w kosmos. Natomiast na informację, czy dobrze wykonali swoją pracę, muszą poczekać, czas trwania misji będzie bowiem długi. Zanim sonda dotrze do celu, minie około ośmiu lat. Docelowo wszystko zamknie się po kilkunastu latach. Czytaj więcej Za ten benefit wielu dałoby się pokroić. Popularny na Islandii, w Polsce to rzadkość - Inżynierowie cały czas nie wiedzą, czy ich ciężka praca przyniesie efekty, czy sonda doleci do celu, jakie dane zbierze. Kosmos uczy pokory i trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Inżynierowie, którzy decydują się pracować w sektorze kosmicznym, wiedzą o tym, do tego mają w sobie mnóstwo pasji, mnóstwo perfekcjonizmu niezbędnego w tej branży. Muszą mieć też w sobie niegasnące zaangażowanie, by wytrzymać długi czas czekania na zakończenie misji - mówi Paweł Pacek. Sektor kosmiczny potrzebuje inżynierów, mechaników, prawników i sprzedawców Zapytany o to, jakich specjalistów poszukuje sektor, podkreśla, że jest on bardzo interdyscyplinarną branżą. Czytaj więcej Uczelnie angażują się w walkę z globalnymi wyzwaniami - Potrzebni nam są nie tylko inżynierowie z wielu branż, choć stanowią oni główną siłę biznesu, specjaliści od elektroniki, cybernetyki czy mechatroniki, ale również prawnicy czy sprzedawcy - wymienia Paweł Pacek i zaznacza, że dla wszystkich tych osób kosmos powinien być ogromną pasją i wszystkie powinny mieć w sobie zacięcie, by móc wytrwać w oczekiwaniu na wyniki swojej pracy. Rozmowa została nagrana podczas 15. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, która odbyła się pod koniec kwietnia 2023 r. w Katowicach. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

