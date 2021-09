Korporacyjne mydlenie oczu wyszło z mody. Młodzi mówią "sprawdzam"

Wkraczające na rynek pracy nowe pokolenie pracowników to spore wyzwanie dla pracodawców. Nie wynika to wyłącznie z różnic pokoleniowych. Młodzi pracownicy przede wszystkim mówią „sprawdzam” obietnicom, jakie publicznie składają firmy.

Wkraczające na rynek pracy nowe pokolenie pracowników to spore wyzwanie dla pracodawców (fot. Pixabay)

Wkraczające na rynek pracy nowe pokolenie pracowników to spore wyzwanie dla pracodawców (fot. Pixabay)

Wkraczające na rynek pracy pokolenia to nie tylko osoby biegle poruszające się w aktualnych trendach. To także, a może przede wszystkim grupa, która mimo młodego wieku jest bardzo świadoma problemów, z jakimi zmaga się współczesny świat. I to właśnie działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowane w firmach są dla sporej części wyznacznikiem atrakcyjności pracodawcy. Czy jednak polskie firmy gotowe są na nowe pokolenie odpowiedzialnych pracowników?

Do niedawna działania CSR-owe były atrakcyjnymi deklaracjami, w większości firm realizowane były wyłącznie w celu poprawy wizerunku organizacji. Dziś CSR nabiera nowego znaczenia, głównie za sprawą rosnących oczekiwań pracowników. Młodzi ludzie, poszukując pracy, żywo interesują się działaniami prospołecznymi prowadzonymi przez organizacje, do których aplikują.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Kandydaci rzeczywiście coraz częściej zwracają uwagę na ten aspekt. Co więcej, już na etapie rekrutacji oczekują informacji, w jaki sposób będą mogli aktywnie uczestniczyć w tych działaniach. Konieczne jest więc odpowiednie komunikowanie kultury organizacji oraz zabieranie przez firmy głosu w sprawach społecznych - wyjaśnia Karolina Laskowska, employer branding & amp w agencji People.

Do istotnych kwestii, z jakimi identyfikują się młodzi kandydaci, zalicza się m.in. walkę o prawa osób LGBTQ+, równouprawnienie, działania proekologiczne czy dbałość o zrównoważony rozwój. Pracownikom coraz częściej zależy bowiem na tym, by móc utożsamiać się z organizacją, w której pracują. I jest to dla nich znacznie ważniejsze niż popularne dotychczas benefity.

Przeczytaj: CSR to już nie moda. Bez niego firmy nie znajdą pracowników

Nie tylko CSR

Pandemia zweryfikowała zapotrzebowanie pracowników na oferowane korzyści pozapłacowe, którymi dotąd dość skutecznie zachęcano kandydatów. To, jakie podejście do benefitów będzie miał pracownik, w dużej mierze zależne jest od jego miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia oraz charakteru pracy. Osoby pracujące w większych miastach, przyzwyczajone tak do wyższego komfortu życia, jak i do szerszego wachlarza możliwości związanych z pracą, mogą w efekcie stawiać swoim pracodawcom tę poprzeczkę nieco wyżej.

Niezależnie jednak od branży czy lokalizacji, do lamusa odchodzą obowiązkowe wyjazdy integracyjne czy owocowe czwartki. Zyskuje natomiast elastyczność pracodawców, której przejawem staje się np. możliwość pracy zdalnej nawet po zakończeniu pandemii, jak również dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie zespołu. Dlatego na znaczeniu zyskują pakiety medyczne czy dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

fot. Shutterstock

- Do wydajnej pracy konieczne jest poczucie bezpieczeństwa. Jednak kandydaci doceniają też dofinansowania do szkoleń czy opcję dodatkowego urlopu, gdyż zarówno możliwość rozwoju, jak i odpowiednio zaopiekowany work-life balance stanowią niezwykle istotne czynniki przy wyborze pracodawcy – dodaje Karolina Laskowska.

Zauważa, że wyraźnie zarysowuje się także trend na indywidualizm i niezależność.

- Brak elastycznych godzin pracy czy obowiązek pracy z biura, choć poprzedni rok udowodnił, że wcale nie jest to konieczne, jak również nadmierna kontrola ze strony przełożonych – to wszystko może negatywnie wpływać na motywację pracowników. Produktywne wykonywanie powierzonych zadań – zdecydowanie tak! Ale nie praca w sztywnych ramach czasowych – dodaje.

Potwierdza to opublikowany w pierwszych miesiącach pandemii raport Activy "Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych - nowe porządki". Niespełna 74 proc. pracowników uważa, że najważniejsze w obecnym pakiecie benefitowym powinno być elastyczne podejście do miejsca i czasu wykonywania pracy. Priorytetowe stało się także oferowanie przez pracodawcę pakietu medycznego – wskazuje na to 73,3 proc. badanych.

- Główna idea, która powinna właśnie teraz przyświecać pracodawcom, to zadbanie o zdrowie psychiczne pracowników. Temat ten nie jest nowością, ale pandemia uwypukliła wiele problemów, które wcześniej nie były tak widoczne. Teraz jest czas na działanie. Niestety, część firm wciąż nie zauważa tego problemu. Niektórzy pracownicy przeszli przez pandemię w sposób bezproblemowy, ale inni bardzo podupadli na zdrowiu psychicznym, głównie z powodu izolacji, utraty pracy, gorszej sytuacji finansowej. Stres opanował wiele sfer życia - podkreśla Maja Kołodziejczyk, psycholog, HR-owiec, senior HR manager w agencji kreatywnej 180heartbeats/JvM.

Zobacz: Owocowy piątek to przeszłość. Pandemia weryfikuje rynek benefitów

Mentor wartością i magnesem

Wchodzący na rynek pracy jeszcze w trakcie studiów lub zaraz po ich zakończeniu chcą czerpać wiedzę i rozwijać się pod okiem osób bardziej doświadczonych.

- Nowe osoby często na własną rękę muszą szukać w organizacjach kolegów czy koleżanek, które będą pomagać im stawiać pierwsze kroki w nowej roli – zwraca uwagę Karolina Laskowska.

Podkreśla też, że młodzi pracownicy coraz bardziej cenią sobie kulturę feedbacku. – Dzięki niej wiedzą, co mogą zmienić, aby następnym razem efekty ich pracy były jeszcze lepsze. Brak informacji zwrotnej lub też podanie jej wyłącznie w formie krytyki, bez wskazówek, co można zrobić lepiej na pewno nie pomaga w dalszym rozwoju - wyjaśnia. - Przez taką formę nauki mentor może pomóc rozwinąć indywidualne kompetencje młodego pracownika, a co za tym idzie zwiększyć jego wkład w sukces zespołu i organizacji. Dotkliwe mogą natomiast okazać się realne straty w przypadku braku właściwej współpracy – komentuje Karolina Laskowska.

fot. Fotolia

Iwona Grochowska, psycholog i CEO Nais ((platformy internetowej umożliwiającej zarządzanie programami benefitowymi) zauważa jeszcze jedną rzecz.

- Chciałabym zwrócić uwagę na starą prawdę, że najlepszym benefitem dla pracownika jest dobry szef. I dzisiaj wielkim wyzwaniem dla firm i każdego menedżera jest budowanie autentycznej i wspierającej relacji z pracownikiem w tych nowych warunkach, tak, żeby czuł się doceniony i był zaangażowany na poziomie swoich obowiązków, ale przede wszystkim również na poziomie całej organizacji. Bo przecież ostatecznie instytucja benefitów ma służyć właśnie temu celowi – komentuje.

Pokolenie internetowych detektywów

Pokolenia rozpoczynające swoją zawodową drogę to pokolenia internetu. Osoby, które w łatwy sposób są w stanie sprawdzić, jakie opinie ma dana firma, jaka jest jej kultura organizacyjna i przede wszystkim jakie są opinie byłych pracowników.

- Młodzi często jeszcze przed wysłaniem CV wiedzą już, czy dana firma ma szansę sprostać ich wymaganiom w kontekście kultury organizacyjnej oraz atmosfery w zespole. To, czego oczekują i czego szukają w sieci to zwykle dowody na transparentność organizacji. Jeśli dana firma jest otwarta, jawnie mówi o swoich działaniach, a w sytuacji kryzysowej nie ukrywa nieprzychylnych komentarzy i potrafi się do nich odpowiednio ustosunkować – ma szansę wiele zyskać w oczach potencjalnych pracowników – mówi Karolina Laskowska.