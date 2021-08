Korporacja czy mniejsza firma? Który pracodawca jest lepszy na start

W małej czy w dużej firmie. Z polskim czy zagranicznym kapitałem. W korporacji czy w takiej firmie, w której panuje „rodzinna atmosfera”. Przed takimi dylematami stoi wiele osób. Zarówno Ci, którzy pracę chcą zmienić, jak i Ci, którzy szukają swojego pierwszego zawodowego miejsca.

Praca w MŚP to przede wszystkim szansa na poznanie procesów biznesowych od A do Z (fot. Shutterstock)

Z badań przeprowadzonych przez firmę rekrutacyjną i outsourcingową Devire wynika, że w firmach średniej wielkości (zatrudniających maksymalnie 250 osób) chce pracować 20 proc. pracowników. W firmach małych (maksymalnie 50 pracowników) jedynie 8 proc. A jak się okazuje, praca w mniejszych firmach to szansa na szybszy awans i przede wszystkim rozwój.

Z danych opublikowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że w 2019 roku, w przedsiębiorstwach sektora MŚP liczba pracujących wyniosła ponad 6,75 mln osób, co stanowi 67,4 proc. ogólnej liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw.

Mocno namieszała pandemia i wprowadzane obostrzenia. Jednak jak pokazują najnowsze badania rynku, przedsiębiorcy sektora MŚP w większości pozytywnie patrzą w przyszłość.

Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę. W sektorze produkcji takiego zdania jest co drugie przedsiębiorstwo – tak wynika z opublikowanego w lipcu badania „Barometr COVID-19” Europejskiego Funduszu Leasingowego grupy Credit Agricole.

Przemysław Olszewski z ACCA Polska, na co dzień współpracujący z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, podkreśla, że praca w małych i średnich przedsiębiorstwach to przede wszystkim szansa na poznanie procesów biznesowych od A do Z.

- Małe i średnie firmy dają nam możliwość poznania dogłębnie procesów typu end-to-end, co pozwala zostać ekspertem w konkretnej dziedzinie. Zupełnie inaczej wygląda także droga do awansu zawodowego, a małe zespoły sprzyjają łatwiejszemu wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań - wyjaśnia.

Jak dodaje, praca w MŚP to także szansa na szybszy awans.

- Tu, w przeciwieństwie do korporacji, sam awans uzyskać możemy uznaniowo. Nie liczy się to, jak długo jesteśmy na danym stanowisku, lecz jakie mamy kompetencje i jak mocno angażujemy się w pracę i projekty - zaznacza.

Wykorzystać atuty

Niewątpliwie jednym z największych wyzwań, przed jakim stoją dziś małe i średnie przedsiębiorstwa, jest konkurowanie z dużymi organizacjami, przede wszystkim pod kątem zarobków.

- Nie wiem, czy należy współczuć bardziej małym i średnim przedsiębiorcom z Krakowa i Warszawy, czy tym z mniejszych miast. Żyjemy w czasach rozwoju centrów usług wspólnych, czyli tzw. shared services centers w dużych aglomeracjach. Bardziej zaczynamy doceniać działalność MŚP w mniejszych miastach, i to widać w działaniach rekruterów. Oni mają zdecydowanie prościej, bo tu nie ma konkurencji w postaci korporacyjnych organizacji - mówi Olszewski.

Jednak, jak dodaje, wspomniana konkurencja nie musi oznaczać z góry przegranej.

- Oczywiście, trudno jest konkurować z dużymi organizacjami w kwestiach czystego wynagrodzenia. Są jednak takie obszary, jak np. benefity pozapłacowe, które mogą przyciągnąć do organizacji wartościowych pracowników. MŚP mogą zagwarantować pracę w małych zespołach, dzięki czemu atmosfera w organizacji jest zupełnie inna. Ten aspekt warto wykorzystywać - dodaje Olszewski. - Choć nie ukrywam, że w przypadku małych i średnich firm z dużych aglomeracji zadanie to będzie trudniejsze.

Na start korpo czy MŚP?

Przemysław Olszewski w rozmowie w PulsHR.pl podkreśla, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która forma organizacji będzie lepsza.

- Wszystko zależy od tego, jaką zawodową drogę chcemy obrać. Jeżeli zależy nam na perspektywie rozwoju kariery międzynarodowej, to na pewno większe szanse daje korporacja. Jeśli zależy nam na atmosferze, możliwości szybszego awansu, to tu bardziej konkurencyjne okazują się firmy małe i średnie - tłumaczy.

Z badań wynika, że 35 proc. pracowników przebadanych przez Devire chciałoby pracować w polskim oddziale międzynarodowej korporacji.

- Praca w korporacji to przede wszystkim większa szansa na pracę w języku angielskim, a to daje nam możliwości transferu do zagranicznych oddziałów. To duża szansa na awans poziomy, np. z działu kontrolingu do księgowości czy audytu. Z drugiej strony, praca w korporacji łączy się z akceptacją z góry ustalonych zasad funkcjonujących w danej organizacji - dodaje Olszewski.

Jak zauważa Michał Młynarczyk, prezes Devire i członek zarządu Polskiego Forum HR, praca w korporacji zyskuje na atrakcyjności.

- Duże firmy posiadają uporządkowaną strukturę, przejrzyste procesy i dają większą stabilność, której start-upy czy mniejsze firmy nie mogą zapewnić. Widocznym staje się trend ciągnący w stronę złotego środka – czerpiącego z doświadczeń i wiedzy dużych zachodnich firm, nie tracąc przy tym wizji i otwartości mniejszych graczy. Dlatego na polskim rynku trwa wyścig o to, które rodzime firmy będą w stanie zbudować dużą strukturę, najlepiej międzynarodową, nie rezygnując jednocześnie z wartości i wizjonerstwa, charakterystycznego dla start-upów. Te firmy, które pozostaną elastyczne i ukierunkowane na pracownika, ale zarazem będą w stanie odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej, przenosząc doświadczenia i model biznesowy za granicę, będą wygrywać walkę o pracownika w ciągu najbliższych lat - komentuje Michał Młynarczyk.

Praca w korpo? Nie, chyba że...

Mówiąc o wyborze pomiędzy pracą w korporacji a w małym lub średnim przedsiębiorstwie, warto przytoczyć wyniki badania przeprowadzonego przez serwis kariery LiveCareer Polska. Serwis sprawdził, co Polacy myślą o pracy w korporacjach. Wyniki zebrał w raporcie „Korporacje z piekła rodem”.

Z badania wynika, że niemal co trzeci ankietowany miał styczność z korporacjami, czyli z globalną, międzynarodową firmą, która zatrudnia dużą liczbę pracowników, ma wiele oddziałów na świecie, a procedury i relacje między współpracownikami są ściśle określone.

Autorzy badania postanowili sprawdzić, czy jesteśmy gotowi "sprzedać" się i podjąć pracę w miejscu, do którego nie jesteśmy przekonani, by lepiej zarabiać. Żeby to zbadać, zapytali o to, która z dwóch opcji jest bardziej atrakcyjna: praca w korporacji za 100 000 zł netto rocznie czy praca w małej firmie za 50 000 zł netto rocznie. Pierwszą odpowiedź wybrało niewiele ponad 52 proc. badanych, drugą – ponad 47 proc. (pozostali nie mają zdania na ten temat).

Blisko 74 proc. badanych przyznało, że byłoby skłonnych pracować w firmie, z działaniami której się nie zgadzają, o ile zarabialiby tam wystarczająco dobrze, a podane przez nich kwoty nie były zbyt wysokie. Wśród 74 proc. osób skłonnych pracować wbrew swoim przekonaniom tylko 14 proc. w zamian oczekiwałoby pensji 5 razy wyższej niż ta, którą zarabiają teraz. Większości wystarczyłaby dwukrotność (22 proc. odpowiedzi w tej grupie) albo trzykrotność (20 proc.) obecnego wynagrodzenia. Co istotne, tylko 19 proc. pracowników w wieku 26-39 lat nie mogłoby pracować w korporacji, której działania są sprzeczne z ich wartościami.

- Prawdopodobnie wynika to z konieczności zarobku. Większość Polaków to właśnie w tym wieku zakłada rodziny, decyduje się na dzieci i kredyt hipoteczny. Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy poświęcamy własne przekonania na rzecz innych wartości, np. rodziny - komentuje Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl i autorka badania. - Mimo to trudno oprzeć się wrażeniu, że taki pracownik jest tylko „trybikiem w maszynie”, bez prawa głosu. A globalne korporacje, za którymi stoją ogromne pieniądze, mogą sobie nas dosłownie kupić - dodaje.