Koronawirus zmienia rynek pracy. Pod nóż idą benefity

O ile w marcu 2020 r. rynek pracy w Polsce był relatywnie stabilny, mimo globalnego spowolnienia wywołanego pandemią korona wirusa, o tyle już w kwietniu sytuacja nie była taka dobra.

Eksperci Grant Thornton wskazują, że choć pogorszenie sytuacji na rynku pracy w kwietniu jest oczywiste, należy mieć świadomość, że ofert pracy nadal jest wiele.

Kryzys wywołany „lockdownem” gospodarki odbija się nie tylko na mniejszej liczbie nowych ofert pracy, ale też na ich zawartości.

Pandemia koronawirusa sprawia, że gospodarki na całym świecie nieustannie notują ogromne straty. Duża część przedsiębiorstw nadal pozostaje zmuszona do ograniczenia działalności, a co za tym idzie - do masowych zwolnień pracowników i zaprzestania zatrudniania nowych.

Jak wynika z danych międzynarodowej firmy audytorskiej Grant Thornton, która prowadzi cykliczne badania rynku pracy poprzez analizę ofert pracy publikowanych na najpopularniejszych platformach rekrutacyjnych, załamanie gospodarcze jest oczywiście coraz bardziej odczuwalne także w Polsce.

Grant Thornton w kolejnych raportach „Rynek pracy w czasie Covid-19” policzył oferty pracy opublikowane w marcu i kwietniu 2020 roku na najpopularniejszych platformach rekrutacyjnych i porównał ten wynik z ofertami opublikowanymi w analogicznym okresie rok temu. Analizie poddano także losową grupę ofert pracy pod względem zawartości publikowanych ogłoszeń, tzn. jak zmieniają się oczekiwania pracodawców wobec kandydatów oraz jakie benefity firmy obecnie im oferują.

W okresie od 10 do 31 marca liczba ofert pracy na portalu pracuj.pl spadła tylko o 7,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Niestety, w kolejnym miesiącu sytuacja nie była już tak dobra... W kwietniu 2020 roku na stronie pracuj.pl opublikowano 36,6 tys. ofert pracy: o prawie ¼ mniej niż przed rokiem. Statystycznie zatem - upraszczając - już co czwarty pracodawca ogranicza plany zatrudnieniowe.

Z jednej strony może to być zwiastun dość wyraźnego wzrostu bezrobocia w kwietniu. Z drugiej jednak warto pamiętać, że – mimo potężnego załamania gospodarczego – około 3/4 polskiego rynku rekrutacyjnego nadal działa bez istotnych problemów.

- Z tego punktu widzenia kwietniowy spadek ofert pracy nie stanowi bardzo złego wyniku. Fakt, że mimo „lockdownu” gospodarki przedsiębiorstwa w Polsce nadal masowo poszukują nowych pracowników, wydaje się dobrą wiadomością – zaznacza Monika Łosiewicz, menedżer ds. rekrutacji Grant Thornton. Mimo kryzysu pracodawcy wciąż zatrudniają Choć pogorszenie sytuacji na rynku pracy w kwietniu jest oczywiste, należy mieć świadomość, że ofert pracy nadal jest wiele. Według obliczeń Grant Thornton, łącznie na portalach pracuj.pl oraz OLX.pl w kwietniu 2020 roku codziennie pojawiało się średnio 3,76 tys. nowych ofert pracy. Średnia dzienna z kwietnia była niemal taka sama jak z marca 2020 roku (spadek o 100 ofert dziennie). Oznacza to, że kryzys kryzysem, ale przedsiębiorcy w Polsce nadal chętnie zatrudniają. Warto przy tym zauważyć, że branża turystyczna, transportowa i gastronomiczna, które normalnie w kwietniu zaczynają mocno rekrutować na sezon wiosenno-letni, pozostają w uśpieniu, a więc znacząco zaniżają liczbę nowych ofert pracy. Niektóre inne branże jednak - z powodu pandemii - zostały wręcz zmuszone do zwiększenia zatrudnienia; wiele publikowanych codziennie ofert dotyczy poszukiwania rąk do pracy w sklepach spożywczych, firmach kurierskich czy w magazynach sklepowych. Oferty pracy tracą na atrakcyjności Kryzys wywołany „lockdownem” gospodarki odbija się nie tylko na mniejszej liczbie nowych ofert pracy, ale też na ich zawartości. Według Grant Thornton, w kwietniu 2020 roku pracodawcy w jednym ogłoszeniu oferowali kandydatom średnio 4,9 różnego rodzaju benefitów i zachęt (np. kart sportowych czy abonamentów medycznych). To o jeden punkt mniej niż w ofertach w kwietniu rok temu (5,9). Jest to również o jedno udogodnienie mniej niż w ofertach sprzed miesiąca. Pracodawcy szukają oszczędności, w tym w kosztach pracowniczych, a ponadto zdają sobie sprawę, że obecny kryzys zakończył rynek pracownika. Sytuacja na rynku pracy jest coraz trudniejsza dla poszukującego pracy, dlatego rekruterzy pozwalają sobie na obniżanie atrakcyjności oferty pracy, zakładając, że w obecnej sytuacji kandydat i tak taką ofertę przyjmie. Pakiety medyczne i sportowe poszły pod nóż W kwietniu 2020 roku pracodawcy uszczuplili swe oferty o wiele zachęt, mających za zadanie kusić kandydatów do pracy. Do ostatnich cięć w benefitach dołączyły teraz pakiety medyczne i karty sportowe. W ostatnim miesiącu w ofertach pracy zredukowano niemal wszystkie dodatkowe benefity. Jeszcze jeszcze w marcu ponad połowa badanych pracodawców proponowała przyszłym pracownikom wysokie wynagrodzenie, a więcej niż 40 proc. oferowało kandydatom szkolenia oraz pakiety medycznie i karty sportowe. W kwietniu odsetek ofert z tymi zachętami drastycznie spadł – już tylko 42 proc. nowych pracowników może liczyć na wysoką pensję, 36 proc. na szkolenia w firmie, a pakiet medyczny i sportowy otrzyma tylko około 30 proc. nowo zatrudnionych. Od pracownika wymaga się więcej W ofertach pracy wzrosła natomiast liczba oczekiwań stawianych przed kandydatem. W kwietniu od kandydata oczekiwano spełnienia średnio 4,9 wymagań (wzrost z 4,6 w marcu 2020 roku). Marzec, a więc pierwszy miesiąc pandemii w Polsce, przyniósł zaskakujące zjawisko – w ofertach pracy wyraźnie zmniejszyły się wymagania stawiane przed kandydatami (spadły do 4,6 wymagań z 5,4 przed rokiem). Wielu pracodawców zaczęło nagle potrzebować pracowników do prostych prac (np. sklepy spożywcze czy firmy kurierskie) - jako efekt przyrostu popytu oraz odpływu pracowników z Ukrainy. W tym przypadku firmy nie miały wyjścia – potrzebowały pilnie ludzi i nie mogli stawiać zbyt wysokich wymagań. W kwietniu sytuacja zaczęła jednak wracać do normy. Pracodawcy stawiali średnio po 4,9 wymagań. Wzrósł przede wszystkim odsetek pracodawców oczekujących od kandydatów określonego doświadczenia (z 50 do 62 proc.), zmalało natomiast znaczenie dyspozycyjności (spadek z 32 do 26 proc.). Wciąż brakuje rąk do pracy fizycznej Jedną z najbardziej zauważalnych zmian na rynku pracy w Polsce w czasie pandemii jest silny spadek zapotrzebowania na pracowników umysłowych, a wzrost popytu na pracowników fizycznych. Jak wynika z danych Grant Thornton, obecnie ponad połowa nowych ofert pracy (53 proc.) dotyczy stanowisk pracy fizycznej, tymczasem jeszcze rok temu było to nieco ponad jedna czwarta (28 proc.). Odsetek ofert pracy umysłowej spadł natomiast z 72 do 47 proc. Utrzymujące się na stałym poziomie od dwóch miesięcy (czyli od początku obostrzeń nałożonych przez rząd na przedsiębiorców w Polsce) zwiększone zapotrzebowanie na pracowników fizycznych jest spowodowane brakującymi etatami w handlu (zwłaszcza żywnością), budownictwie, branży kurierskiej czy w służbie zdrowia oraz obawami pracodawców o przyszłość w innych branżach, opartych przede wszystkim na pracy biurowej. Co trzecia oferta z rekrutacją zdalną Coraz więcej firm w Polsce decyduje się na rekrutację zdalną: w kwietniu odsetek rozmów kwalifikacyjnych przez Internet wzrósł do 35 proc. Ze względu na pandemię wielu pracodawców zaczęło przeprowadzać zdalne rekrutacje. W marcu odsetek takich ofert wyniósł 32 proc., a w kwietniu - o 35 proc. Już więcej niż co trzecie przedsiębiorstwo decyduje się na rozmowy kwalifikacyjne za pośrednictwem wideokonferencji. Prawdopodobnie wiele tak zatrudnionych pracowników nie odwiedzi swego nowego biura jeszcze przez jakiś czas, gdyż większość pracy biurowej podczas pandemii można wykonywać z domu. Należy dodatkowo pamiętać, że wspomniany odsetek dotyczy wszystkich publikowanych ofert pracy, w tym dla pracowników fizycznych. W ich przypadku zdalna rekrutacja ma mniejsze uzasadnienie i jest relatywnie rzadko spotykana, a późniejsza praca najczęściej nie jest możliwa w trybie zdalnym. - Koronawirus zmienił i wciąż zmienia rynek pracy – to nie ulega wątpliwości. Jak było przed pandemią? Wyraźnie widoczny rynek pracownika: ogromna liczba ofert pracy, kandydaci z najbardziej pożądanych branż stosujący strategię „kto da więcej”, przychodzący tylko na wybrane spotkania, no i pracodawcy walczący o talenty. Jak jest teraz? Z miesiąca na miesiąc liczba ofert spada, zmniejsza się zakres oferowanych benefitów, w sieci pojawia się coraz więcej postów pt. „Szukam pracy”, a kandydaci, którzy kilka miesięcy temu odrzucili ofertę, wracają z pytaniem, czy wciąż szukamy... - mówi Monika Łosiewicz, menedżer ds. rekrutacji Grant Thornton. Jak podkreśla ekspertka, kryzys zmusza pracodawców do zmian. Fakt, można zaobserwować zmniejszenia etatu, zwolnienia grupowe, zawieszanie procesów rekrutacyjnych z obawy o przyszłość, ale są i takie firmy – i jak wskazuje opisywane badanie: jest ich nadal mnóstwo – które ludzi zatrudniają - głównie w branży spożywczej, dystrybucyjnej czy e-commerce. - Obecna sytuacja gospodarcza jest wyjątkowa, a do tego bardzo nieprzewidywalna – wszyscy musimy nauczyć się w niej działać. A jak będzie po pandemii? Tego nie wie nikt. Wiele zależy bowiem od tego, jak długo potrwa walka z COVID-19 – w tym przypadku czas działa na naszą na niekorzyść, albowiem im dłużej potrwa „lockdown”, tym wolniej gospodarka będzie się podnosić - podsumowuje Monika Łosiewicz, menedżer ds. rekrutacji Grant Thornton.