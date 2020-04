Koronawirus. Urzędy pracy: jeszcze nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji!

Pracownicy urzędów pracy przyznają, że rzeczywiście w ostatnich dniach rejestrują większą liczbę wniosków składanych przez petentów. Wzrostów nie wiążą jednak ze zwolenianami. Przynajmniej - na tę chwilę - nie z tymi na terenie kraju.

Jak przyznaje Monika Różycka-Górska z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, połowa marca była dla lubelskiej placówki czasem wzmożonej pracy. Codziennie w kolejce do rejestracji stawiały się osoby, które dotychczas pracowały poza naszymi granicami.

- W państwach typu Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja sytuacja epidemiologiczna pojawiła się dużo wcześniej niż u nas. Ludzie, którzy stracili tam zatrudnienie, wracali do Polski, gdzie wówczas jeszcze nie było od obostrzeń związanych z kwarantanną - granice były otwarte otwarte, urzędy działały normalnie. 11-13 marca to dni, kiedy odnotowaliśmy wręcz nawał osób pracujących jeszcze do niedawna w krajach "wysokiego ryzyka". Mnóstwo ludzi siedziało na korytarzach. Musieliśmy ich obsłużyć - mówi Różycka-Górska.

Osoby te, jak dodaje, przyszły do urzędu bardziej może w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego niż w poszukiwaniu pracy.

- Wprawdzie chwilę później ministerstwo wydało komunikat że w przypadku zakażenia koronawirusem czy podejrzenia zakażenia, opieka medyczna jest bezpłatna, ale to nie zmieniło sytuacji w urzędzie. Chodziłam po korytarzach i tłumaczyłam, że wszelkie sprawy można załatwić online, że mamy wszystkie możliwe mechanizmy, umożliwiające rejestrację elektroniczną i nie ma potrzeby grupowania się w urzędzie - tym bardziej, że w przypadku zarażenia czy podejrzenia zarażanie z opieki można korzystać bezpłatnie. Ale słyszałam pytania w rodzaju: co w sytuacji, gdy nie zarażę się, lecz złamię nogę? Ludzie chcą mieć ubezpieczenie całościowe, a nie tylko wybiórcze w przypadku zakażenia czy podejrzenia zakażeniem koronawirusem - mówi urzędniczka.

Na razie nie sposób mówić o szturmie bezrobotnych na urzędy pracy, ale niewykluczone, że za kilka tygodni tak się właśnie stanie. Jak poinformowała 31 marca na antenie Polskiego Radia 24 minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, na koniec marca w Polsce było ok. 920 tys. zarejestrowanych bezrobotnych.

- Na razie nie notujemy dużego wzrostu, ale przedsiębiorcy zapowiadają cięcia - powiedziała minister. Jej zdaniem "tąpnięcie będzie widoczne w statystykach pod koniec kwietnia".

Podobnego zdania są urzędnicy rejestrujący bezrobotnych (to do nich na co dzień spływają informacje od pracodawców planujących zwolnienia). Tu trzeba pamiętać, że o zwolnieniach nie mają obowiązku powiadamiać firmy zatrudniające poniżej 20 osób. Według ekspertów to właśnie w takich przedsiębiorstwach skala zwolnień może być największa.

- W najbliższych dniach nie spodziewamy się nagłych wzrostów wniosków o rejestrację bezrobotnych, bo ludzie dopiero dostają wypowiedzenia - to po pierwsze. Po druga zaś - nie wszyscy będą mieli uprawnienia do zasiłku. Trudno jeszcze mówić o liczbach czy skali... Owszem, wiemy ile osób zarejestrowało się w marcu i nie jest to jakaś liczba odbiegająca od poprzednich miesięcy. Tak naprawdę więcej będziemy wiedzieć w kolejnych dniach - mówi Morawska.

Obecnie do urzędów zaczynają spływać wnioski o zamiarze zwolnień - jest ich więcej niż w minionych miesiącach. Jak podkreśla urzędniczka stołecznego magistratu, podana we wniosku liczba nie musi i najczęściej nie jest jednoznaczna z liczbą osób, które zostaną ostatecznie zwolnione.

- Pracodawcy powinni takie wnioski jeszcze notyfikować, żebyśmy wiedzieli, że rzeczywiście porozumieli się ze związkowcami czy przedstawicielami załogi i rzeczywiście zwolnienia obejmą tyle osób, ile nam zgłaszali. Do tej pory jeszcze się nie zdarzyło, by to, co zadeklarowali, było jednoznaczne z liczbą zwolnionych: zawsze to było dużo dużo mniej - mówi Morawska. I dodaje: - Rzeczywiście ta sytuacja może być natomiast kompletnie inna - i trudno mówić o tym, co nas czeka, bo nigdy wcześniej nikt z nas w takich sytuacji się nie znalazł.

Urzędnicy apelują, by - zamiast przychodzić do urzędu - kontaktować się z nimi telefonicznie lub online. (fot. praca.gov.pl)

Ma co zwracają uwagę urzędnicy? Ostrożność, z jaką pracodawcy podchodzą do zwolnień. Wynika ona z kilku przyczyn.

- Zwolnienie to dla pracodawcy też są pieniądze. To nie tak, że pracownika można zwolnić za darmo - trzeba mu przecież wypłacić odprawę. Wielu pracodawców czeka, licząc, że sytuacja się zmieni i nie będą zmuszeni rozstawać się z pracownikami. Gros z nich obserwuje rozwój sytuacji, wstrzymując się z ostatecznymi decyzjami, choć są też oczywiście tacy, którzy już tej chwili wiedzą, że będą musieli zamknąć swe przedsiębiorstwa czy zakłady. Mamy w tej chwili zgłoszenia dwóch firm związanych z eventami, centrami targowymi, gdzie te zwolnienia są pewne - mówi urzędniczka stołecznego magistratu.

Inną przyczyną zwłoki w wypowiedzeniach pozostaje obawa o utratę wartościowych i doświadczonych specjalistów.

- Proszę pamiętać, że ostatnio był problem z pozyskaniem dobrych pracowników, więc jeśli pracodawca znalazł specjalistę czy fachowca, to - w moim pojęciu - będzie teraz wykorzystywał wszelkie możliwe formy (typu urlop płatny, bezpłatny, zwolnienie lekarskie, przestój itp.), by tego człowieka zatrzymać. Jeśli teraz go zwolni, a sytuacja się zmieni - będzie miał problem z pozyskaniem równie dobrego fachowca - mówi Monika Różycka-Górska z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Tyle że w przypadku braków przychodów, właściciele przedsiębiorstw mogą nie mieć wyboru... Jak wynika z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, już w marcu działalność zawiesiło ponad 48 tys. firm, a tylko w ciągu ostatniego tygodnia - ponad 25 tys...

Niepokojące odpowiedzi przyniosło pytanie Pracodawców RP o plany na kolejne trzy miesiące. Redukcję zatrudnienia planuje aż 66,5 proc. Jej skala jest różna, ale 1/5 zapytanych zamierza zwolnić od 11 do 20 proc. pracowników, a co dziesiąta - od 21 do 30 proc. załogi.

- Kiedy firma stoi, to nie zarabia. Jeśli wygląda na to, że przez pandemię postoi długo, to nie ma ani sensu, ani możliwości zatrudniania takiej załogi, jak jeszcze niedawno, gdy przedsiębiorstwo działało na pełnych obrotach - wskazuje dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce.

W obawie przed wirusem

O ile pracownicy urzędów pracy - bez względu na skalę problemu - nie boją się wytężonej pracy, o tyle boją się zagrożenia, jakie z sobą niesie. Jak się okazuje, większość osób wciąż urzędowe sprawy woli załatwiać osobiście - nawet pomimo tego, że kontakt z urzędnikiem jest ograniczony.

- Mimo cyfryzacji usług bardzo duża liczba osób codziennie odwiedza urząd. Mamy wprawdzie okienko, przez które można wrzucić dokument do urny, ale przecież zawarta w formularzu dane trzeba zweryfikować i codziennie musi tam stać pracownik, który to robi. To dla nas duży problem - również dlatego, że w tej sytuacji dokumenty i tak muszą się "odleżeć" jeden dzień, bo przecież na papierze też mogą znaleźć się wirusy - mówi Różycka-Górska.

I dodaje, że wkrótce liczba papierowych dokumentów zacznie się piętrzyć: - Za chwilę będziemy mieć też zadania związane z tarczą antykryzysową, bo kto będzie obsługiwał przedsiębiorców w kwestii wsparcia, jak nie urzędy pracy? W tym przypadku jest zapis, że przedsiębiorcy mogą składać wnioski zarówno online, jak i w formie papierowej (co dla nas wiąże się to z tym, że będziemy musieli je dalej przyjmować na papierze, a my już w tej chwili mamy problem z zabezpieczeniem pracowników) - mówi urzędniczka.

Nigdzie nie można kupić płynów do dezynfekcji, kończą się rękawiczki, a przecież - mimo zawieszenia bezpośredniej obsługi - ktoś stoi przy okienku i nawiguje przechodzące osoby - mówi Monika Różycka-Górska. - Codziennie oddzwaniamy wszystkie możliwe apteki, stacje benzynowe, żeby zdobyć środki ochrony. Jestem zobowiązana przepisami, by zapewnić pracownikom bezpieczeństwo, ale wkrótce będą miała jak tego zrobić! Na razie mam zapas na jakiś czas, lecz on się za chwilę skończy - dodaje

Apeluje o korzystanie z elektronicznych form komunikacji z urzędem. Zachęca też do załatwiania spraw przez ePUAP. - Przypominam, że profil zaufany jest bezpłatny - nie trzeba płacić za wyrobienie podpisu elektronicznego; mamy portal praca.gov.pl, w ramach którego można składać wnioski o rejestrację, są maile, telefony... Wykorzystujemy wszystkie możliwe formy komunikacji, by usprawnić kontakt i realizację wszelkich spraw - prosi urzędniczka.