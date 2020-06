Koronawirus namieszał na rynku pracy. "Młode pokolenie przeżyje największą terapię szokową"

Kandydaci przyzwyczaili się do dobrej sytuacji na rynku pracy. Rekordowo niska stopa bezrobocia, wzrost liczby osób pracujących oraz rosnące pensje sprawiły, że rekruterzy musieli włożyć niemały wysiłek w znalezienie nowych pracowników. Lista benefitów – także tych nietypowych – stawała się coraz dłuższa.

Tymczasem kryzys wywołany „lockdownem” gospodarki odbija się nie tylko na mniejszej liczbie nowych ofert pracy, ale też na ich zawartości. Według obliczeń Grant Thornton w kwietniu 2020 roku pracodawcy w jednym ogłoszeniu oferowali kandydatom średnio 4,9 różnego rodzaju benefitów i zachęt (np. kart sportowych czy abonamentów medycznych). To o jeden punkt mniej niż w ofertach w kwietniu rok temu (5,9). Jest to również o jedno udogodnienie mniej niż w ofertach sprzed miesiąca. Wzrosła natomiast liczba oczekiwań stawianych przed kandydatem. Nadchodzi więc czas weryfikacji dotychczasowych wymagań.

- Trudności, z jakimi w ostatnich miesiącach mierzyły się organizacje, w wielu przypadkach poskutkowały oszczędnościami w zakresie kosztów pracy – zwolnieniami, zawieszeniem premii, ograniczeniem pakietu benefitów czy tymczasowym zablokowaniem podwyżek i awansów. Wszyscy pracownicy, którzy doświadczyli tego typu konsekwencji, muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości i indywidualnie zdecydować, czy jest to czas sprzyjający renegocjacjom warunków zatrudnienia bądź poszukiwaniom nowego miejsca pracy – mówi Justyna Chmielewska, business manager w Hays Poland.

- Z pewnością w niektórych przypadkach dotychczasowe oczekiwania zatrudnionych ulegną weryfikacji i niezbędne będzie zaakceptowanie pewnego kompromisu, co w dużej mierze będzie dotyczyć również najmłodszych pracowników. Jednocześnie warto podkreślić, że osoby posiadające cenne i poszukiwane na rynku kompetencje wciąż będą mogły liczyć na ciekawe oferty, a firmy nadal będą zatrudniać pracowników, którzy pomogą im budować przewagę kompetencyjną – dodaje Chmielewska.

CZYTAJ DALEJ »

Również Iga Magda, prof. SGH i wiceprezes Instytutu Badań Strukturalnych podkreśla, że oczekiwania kandydatów powinny dostosować się do rzeczywistości. Jeśli sytuacja na rynku pracy pogorszy się, to w niektórych sektorach i zawodach pensje mogą zacząć spadać czy wolniej rosnąć. Kandydaci muszą to wziąć pod uwagę.

- Nie wiemy też, co będzie się działo z inflacją – jeśli będzie wyższa, a pensje pozostaną na tym samym poziomie, wówczas wynagrodzenia realnie będą malały. Na pewno nastąpi weryfikacja płac, a to powinno przełożyć się na zmianę oczekiwań ze strony kandydatów. Jednak i w tym przypadku sytuacja będzie zróżnicowana - będą zawody i sektory, gdzie popyt na pracę, a tym samym wynagrodzenia, będzie rósł – wyjaśnia Iga Magda.

Coraz częściej obserwujemy sytuację, że wynagrodzenia są obniżane przez firmy, a mimo to liczba aplikacji na ogłoszenie przewyższa dotychczasowe statystyki. (Fot. Shutterstock)

Łatwo nie będzie

Michał Młynarczyk, prezes Devire i członek zarządu Polskiego Forum HR zwraca uwagę, że psychologicznie dla młodych osób, które znają jedynie czasy prosperity, nowa rzeczywistość na rynku pracy może być kubłem zimnej wody.

- Czasy przebierania w ofertach się skończyły co najmniej na kilka najbliższych lat. Znowu to pracownik musi zabiegać o pracodawcę, szczególnie wśród młodych pokoleń – podkreśla Młynarczyk.

Jak wyjaśnia szef Devire, dotychczas to pracodawca żył w stresie, że pracownik odejdzie, dostając 1 tys. zł więcej. Dziś presja płacowa już praktycznie nie istnieje. Coraz częściej obserwujemy sytuację, że wynagrodzenia są obniżane przez firmy, a mimo to liczba aplikacji na ogłoszenie przewyższa dotychczasowe statystyki.

- Przykładowo zaprzyjaźniony prezes firmy mediowej, zwalniając kilku młodych pracowników na stanowisku project manager, rozpuścił wici, aby im pomóc w znalezieniu nowego miejsca pracy. Kiedy okazało się, że pojawiła się taka możliwość w konkurencyjnej firmie, jeden z poleconych kandydatów poproszony o CV nie był otwarty na rozmowy, dopóki nie zweryfikuje oferty pracodawcy - upewni się, że benefity pokrywają się z jego oczekiwaniami, a lokalizacja pracy jest bliska jego dzielnicy w Warszawie. To pokazuje brak świadomości na temat tego, jak zmienił się rynek pracy – opowiada Michał Młynarczyk.

Zdaniem eksperta konsekwencją aktualnej sytuacji jest wyrównanie się balansu na linii pracodawca-pracownik, który do tej pory był przesunięty na stronę pracowników. W efekcie można spodziewać się stopniowego obniżania oczekiwań kandydatów.

- Młode pokolenie przeżyje największą terapię szokową, ponieważ nie doświadczyło nigdy kryzysu. Osoby wchodzące na rynek nie mają wyuczonej reakcji na to, jak się zachować i czego się spodziewać w czasach recesji. Oczywiście każdy kryzys jest inny, natomiast wiele elementów się powtarza, takich jak zmniejszona podaż pracy, dłuższe procesy decyzyjne na etapach zatrudnienia, mniejsza liczb ofert i możliwości wyboru. A niestety młodzi mają niedopasowane oczekiwania do nowej sytuacji rynkowej i będzie to budzić olbrzymie poczucie frustracji – podsumowuje Michał Młynarczyk.