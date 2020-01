Kopalnia Piekary kończy pracę

W 2015 roku kopalnia Piekary została włączona w struktury Węglokoksu Kraj i połączona z kopalnią Bobrek w Bytomiu w jeden zakład dwuruchowy Bobrek-Piekary. Wcześniej kilkakrotnie przeznaczana była do likwidacji. Przez ostatnie 10 lat wydobywano tu węgiel z filara ochronnego szybów głównych byłej kopalni Andaluzja. To złoże zostało całkowicie wyeksploatowane.

- Rok 2020 będzie dla nas wyzwaniem, ponieważ mamy pewną nadwyżkę zatrudnienia - mówi Grzegorz Wacławek, prezes Węglokoksu Kraj, do którego należy Ruch Piekary. - Ze względu na fakt, że są to pracownicy o bardzo wysokich kwalifikacjach, warto odczekać, aby móc już w niedługim czasie w pełni wykorzystać te właśnie zasoby ludzkie. Już dziś brygady ścianowe mają pełne obłożenie w ruchu Bobrek. Tak tez się stanie w przypadku specjalistów zajmujących się pracami przygotowawczymi. Pamiętajmy, że ludzie to nasza największa wartość, dlatego mając dobrze zabezpieczone zaplecze kadrowe jesteśmy spokojni o dalsze losy bytomskiej kopalni - podkreśla prezes.

W Węglokoksie Kraj pozostała duża część infrastruktury powierzchniowej Ruchu Piekary, głównie place składowe i magazynowe z dźwigami, nowoczesna bocznica kolejowa i cały węzeł przeróbki mechanicznej węgla, w tym paczkowalnia ekogroszku Skarbek.

Do ich obsługi w Piekarach pozostanie 90 osób. Część piekarskich górników pozostanie tymczasowo w kopalni, żeby wspierać Spółkę Restrukturyzacji Kopalń podczas jej likwidacji. Ta potrwa około dwóch lat. W pierwszej kolejności wycofane zostaną maszyny i urządzenia. Duża część z nich wykorzystana będzie w Ruchu Bobrek .

- Plan jest taki, aby pewna część załogi ruchu Piekary pracowała na rzecz SRK. Będą najbardziej kompetentni, ponieważ znają zakład. Mamy zamiar stawać do przetargów i pozyskiwać zamówienia. Jeśli je wygramy, to uda się nam w sposób efektywny zagospodarować na rok lub dwa kolejnych pracowników. Po tym czasie wrócą do pracy w kopalni Bobrek - tłumaczy Grzegorz Wacławek.

