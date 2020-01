Konkurencja o Ukraińców zaostrza się. Edukacja jedynym lekiem na deficyt pracowników

Aż 40 proc. firm automotive w Polsce planuje zwiększanie zatrudnienia w najbliższym czasie. I choć oznacza to spadek o 23 pp. w porównaniu rok do roku, ciągle brakuje rąk do pracy. Przedstawiciele branży narzekają na małą liczbę kandydatów i rosnącą presję płacową. Dlatego coraz więcej fabryk wspomaga się kadrą z Ukrainy.

Nie jesteśmy jednak sami w boju o ukraińskich pracowników. Sięgają po nich również Czesi, Wielka Brytania, Portugalia i Słowacja – wynika z raportu Exact Systems „MotoBarometr 2019. Nastroje w automotive”.

Jeżeli inne kraje z Unii Europejskiej skutecznie zawalczą o pracowników z Ukrainy, w Polsce deficyt kadrowy się pogłębi.

- Pomimo spowolnienia gospodarczego w Europie, które przekłada się na niższy optymizm produkcyjny, motobranża nie przestaje zatrudniać. Najwięcej firm deklarujących wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników znajdziemy na Słowacji (62 proc.), w Turcji (58 proc.) i Rumunii (45 proc.). W Polsce ten odsetek wynosi 40 proc., natomiast w Niemczech, Portugalii, Rosji i Czechach przynajmniej połowa respondentów uważa, że poziom zatrudnienia w ciągu roku pozostanie bez zmian. Najbardziej poszukiwani są pracownicy produkcyjni niższego szczebla, których dostępność jest ograniczona. Polscy pracodawcy narzekają też na rosnące oczekiwania finansowe kandydatów – mówi Paweł Gos, prezes zarządu Exact Systems

Pracodawcy w Polsce chętnie wypełniają luki kadrowe pracownikami z Ukrainy. Głównie ze względu na niską barierę językową, łatwą asymilację oraz uproszczone procedury zatrudniania.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w I półroczu 2019 roku wydano 162 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcom, o 47 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Jak informowaliśmy w PulsHR.pl, zapotrzebowanie na kadrę ze Wschodu wzrosło najbardziej właśnie w branży przemysłowej.

W motobranży 2 na 3 przedsiębiorców deklaruje zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Na tym polu konkurujemy przede wszystkim z Czechami, gdzie 54 proc. przedstawicieli automotive już rekrutuje Ukraińców, a kolejne 45 proc. zamierza.

Wysokie zainteresowanie pracownikami ze Wschodu obserwujemy także w UK i Portugalii. Na chwilę obecną zatrudnia ich odpowiednio 37 proc. i 33 proc. tamtejszych pracodawców, a w przyszłości taki zamiar deklaruje co dziesiąty zakład z Wysp i co szósty portugalski. Na Słowacji odsetek zatrudniających wynosi 18 proc., na Węgrzech 17 proc., a w Niemczech 8 proc.. W 2020 roku Niemcy wprowadzą ułatwienia w zatrudnianiu wykwalifikowanych pracowników spoza UE.

Edukacja lekiem na deficyt pracowników

- Z „Barometru Imigracji Zarobkowej” wynika, że prawie połowa polskich przedsiębiorców twierdzi, że o kadrę ze Wschodu jest teraz trudniej niż jeszcze rok temu. Nasi najwięksi konkurenci to Niemcy, gdzie już teraz Ukraińcy pracują, nawet nielegalnie, żeby otrzymać wyższe wynagrodzenie niż w Polsce. Podobnie Czechy ogłosiły zwiększenie do 40 tys. limitu wydawanych kart pracy dla obywateli Ukrainy, które upoważniają ich do pobytu w tym kraju przez 2 lata. Z tymi państwami nie jesteśmy w stanie konkurować pod względem zarobków. Naszą przewagą pozostaje, ważna dla Ukraińców, bliskość kulturowa i geograficzna. Potrzebujemy tylko odpowiedniej polityki migracyjnej, która umożliwi im stabilizację i trwałe związanie swojego życia zawodowego z Polską – mówi Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service.

W obliczu rosnącej luki kadrowej, przedstawiciele automotive w Polsce uznali, że najlepszym sposobem na poprawę sytuacji jest uruchomienie profilu motoryzacyjnego w szkołach zawodowych (66 proc.). Połowa zakładów jest otwarta na automatyzację procesów produkcyjnych, a co trzeci ankietowany uważa, że problem mogą rozwiązać dodatkowe szkolenia organizowane przez firmy.

- Niedopasowanie programów szkolnictwa wyższego i zawodowego do potrzeb pracodawców to wyzwanie, z którym mierzymy się od lat. W 2014 roku wzięliśmy sprawy we własne ręce i uruchomiliśmy pionierski w sektorze automotive projekt szkoleniowy, czyli Akademię Jakości. Dzięki niej ułatwiamy młodym, jeszcze niedoświadczonym osobom płynny start kariery w motoryzacji. Po ukończeniu kursów, każdy z naszych kontrolerów jest certyfikowanym i dobrze przygotowanym do pracy specjalistą. Pozytywny odbiór Akademii Jakości zachęcił nas do rozszerzenia zasięgu programu także na spółki zagraniczne – podsumowuje Paweł Gos.

Przykładem może być też Volkswagen Poznań, który postawił na strategiczne działania w zakresie kształcenia zawodowego już w 2005 r.

Od 15 lat spółka współpracuje z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu, a od 2016 roku z Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni. W pierwszej placówce firma prowadzi klasy patronackie w zawodach: mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych oraz mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (od obecnego roku szkolnego: automatyk). We Wrześni natomiast uruchomiona została klasa w zawodzie mechanik precyzyjny.

W ramach klas patronackich, młodzież kształci się m.in. w zawodzie mechatronika (fot. mat. prasowe VW)

Dotychczas przez minione 14 lat programu kształcenia zawodowego firma może pochwalić się 525 absolwentami, z których 461 spełniło kryteria i zostało zatrudnionych w przedsiębiorstwie po ukończeniu szkoły, co stanowi aż 80 proc. osób kończących naukę w klasach patronackich.

- Pół tysiąca absolwentów to wielkie osiągnięcie i dowód na efektywną współprace biznesu, władz samorządowych i szkół branżowych. Nie mam wątpliwości, że uczniowie, którzy podjęli kształcenie w naszych klasach patronackich, zostali przygotowani do wyzwań i potrzeb rynku pracy. Dzięki nauce w najnowocześniejszym środowisku zdobywają oni unikatowe kwalifikacje, praktyczne doświadczenie i kompetencje fachowe niezbędne w dobie rewolucji przemysłowej 4.0 - komentuje Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych i organizacji Volkswagen Poznań.