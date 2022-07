Koniec dobrej passy na rynku pracy. Spowolnienie gospodarcze na horyzoncie

Liczba nowych zgłoszonych do PUP ofert pracy była w czerwcu 1,7 razy większa niż odpływ z bezrobocia do zatrudnienia (Fot. Shutterstock)

Jak informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), splot czynników ekonomicznych i geopolitycznych nadal negatywnie oddziałuje na rynek pracy i zapowiada dalsze pogorszenie sytuacji w najbliższych miesiącach. Rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, trudności w zaopatrzeniu i wzrost zatorów płatniczych zmuszają firmy do cięcia kosztów i silnego ograniczenia ekspansji płac i zatrudnienia. Dodatkowo, rozpoczynająca się kolejna fala zakażeń SARS-COV-2 potęguje niepewność.

Jak wyjaśniają analitycy BIEC, wzrost wartości wskaźnika wynika obecnie głównie ze zmian dotyczących liczby ofert pracy, ocen koniunktury oraz wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych. Pozostałe zmienne z niewielką siłą działają w kierunku poprawy sytuacji na rynku pracy i ewentualnego dalszego spadku stopy bezrobocia.

W czerwcu w porównaniu do maja 2022 r. liczba ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy wprawdzie wzrosła o 2 proc., ale była na poziomie o 18 proc. niższym niż w czerwcu zeszłego roku.

Barometr Ofert Pracy, liczony w oparciu o liczbę ofert pracy dostępnych w internecie, również dość istotnie zmalał. W drugim kwartale tego roku liczba internetowych ofert pracy przyrastała coraz wolniej, by w końcu mocno się obniżyć.

O malejących szansach na znalezienie nowego zatrudnienia świadczą również prognozy formułowane przez menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych.

Od stycznia istotnie wzrosła przewaga odsetka firm planujących redukcję zatrudnienia nad tymi planującymi nowe przyjęcia do pracy. Co więcej, w badaniu koniunktury GUS pogorszeniu ulegają też oceny ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych.

Niedopasowanie kompetencyjne

Liczba bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się z urzędu pracy z powodu podjęcia zatrudnienia, wprawdzie uległa niewielkiemu wzrostowi w ujęciu miesięcznym, ale pozostaje na bardzo niskim poziomie w ujęciu absolutnym.

Co więcej, liczba nowych zgłoszonych do PUP ofert pracy była w czerwcu 1,7 razy większa niż odpływ z bezrobocia do zatrudnienia, co wskazuje na niedopasowanie strony popytowej i podażowej, a także trudności w kreacji zatrudnienia w oparciu o dostępną w urzędach pracy siłę roboczą.

Podobne wnioski płyną z badań koniunktury GUS w przemyśle, gdzie co trzeci menedżer wskazuje na braki kadrowe wśród specjalistów, a co piąty na brak pracowników w ogóle.