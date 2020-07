Komisja Europejska: Pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia

W kwietniu 2020 r. bezrobocie wśród ludzi młodych wynosiło w całej UE 15,4 proc.

Jeśli zarejestrują się w programie gwarancji dla młodzieży, w ciągu czterech miesięcy otrzymają ofertę zatrudnienia, kształcenia, przygotowania zawodowego lub szkolenia.

Pomost do zatrudnienia będzie powiązany z potrzebami przedsiębiorstw, zapewniając zdobywanie wymaganych umiejętności - w szczególności dotyczących transformacji ekologicznej i cyfrowej.



Na skutek światowego kryzysu finansowego w 2008 r. bezrobocie wśród ludzi młodych wzrosło z 16 proc. w 2008 r. do 24,4 proc. w 2013 r. Liczba ta spadła tuż przed wybuchem pandemii, osiągając rekordowo niski poziom 14,9 proc. Jednak bezrobocie wśród ludzi młodych zawsze utrzymywało się na poziomie ponad dwa razy wyższym od ogólnego bezrobocia. Najnowsze dane pokazują, że w kwietniu 2020 r. stopa bezrobocia ludzi młodych wynosiła w całej UE 15,4 proc.

Pandemia koronawirusa uwypukliła problem, jakim dla młodych ludzi często jest niełatwy start na rynku pracy. Komisja chce, by zielona i cyfrowa transformacja stanowiła podstawę polityki UE dotyczącej młodzieży i zatrudnienia. Uwzględniając instrument NextGenerationEU i przyszły budżet UE Komisja zaproponowała już znaczne możliwości finansowania ze strony UE w zakresie zatrudnienia ludzi młodych. Nadanie priorytetu tym inwestycjom należy obecnie do państw członkowskich. Na wsparcie zatrudnienia ludzi młodych należy przeznaczyć co najmniej 22 mld euro.

Wiceprzewodniczący wykonawczy ds. gospodarki służącej ludziom, Valdis Dombrovskis, powiedział: - Ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest to, byśmy pomagali kolejnemu pokoleniu Europejczyków znaleźć swoje miejsce na drabinie zawodowej i prosperować, zwłaszcza w czasach kryzysu. Proponujemy jasne i konkretne rozwiązania umożliwiające młodym ludziom uzyskanie szans zawodowych, na które zasługują. Przedstawione dziś wnioski określają również, jakie środki finansowe UE są dostępne w celu wspierania państw członkowskich w zwiększaniu zatrudnienia ludzi młodych. Inwestując w dzisiejszą młodzież, będziemy pomagać w tworzeniu na przyszłość konkurencyjnego, odpornego i sprzyjającego integracji rynku pracy.

Nicolas Schmit, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, dodał: - Nadszedł czas na przeprowadzenie bardzo potrzebnych reform dotyczących środków wsparcia, które oferujemy młodym ludziom. Jesteśmy to winni milionom absolwentów i tym, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, aby zmobilizować wszelkie możliwe wsparcie. Nasza młodzież zasługuje na każdą szansę rozwinięcia swojego potencjału. Pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia UE stworzyła w 2013 r. gwarancję zatrudnienia dla młodzieży i od tego czasu pomogła we wchodzeniu na rynek pracy około 24 milionom młodych ludzi. Wniosek Komisji w sprawie zalecenia Rady dotyczącego pomostu do zatrudnienia wzmacnia gwarancję dla młodzieży i podejmuje działania informacyjne skierowane do ludzi w wieku 15–29 lat znajdujących się w trudnej sytuacji w całej UE. Treść zalecenia zawiera zobowiązanie, że jeśli młodzi ludzie zarejestrują się w programie gwarancji dla młodzieży, w ciągu czterech miesięcy otrzymają ofertę zatrudnienia, kształcenia, przygotowania zawodowego lub szkolenia. Pomost do zatrudnienia będzie w większym stopniu sprzyjał włączeniu społecznemu, tak aby można było uniknąć wszelkich form dyskryminacji mniejszości rasowych i etnicznych, młodzieży niepełnosprawnej lub z obszarów wiejskich, oddalonych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Będzie on powiązany z potrzebami przedsiębiorstw, zapewniając zdobywanie wymaganych umiejętności - w szczególności tych dotyczących transformacji ekologicznej i cyfrowej - oraz krótkie kursy przygotowawcze; zapewni także dostosowane do potrzeb doradztwo, coaching i mentoring. Wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego ma na celu unowocześnienie i uatrakcyjnienie systemów edukacji, oraz dostosowanie ich do potrzeb gospodarki cyfrowej i ekologicznej. Lepsze kształcenie zawodowe przygotuje młodych ludzi do ich pierwszych miejsc pracy i da większej liczbie dorosłych możliwość doskonalenia lub zmiany ich kariery. Pomoże to podmiotom organizującym kształcenie i szkolenie zawodowe stać się ośrodkami zawodowej doskonałości, wspierając jednocześnie różnorodność i inkluzywność. Nowy impuls dla przygotowania zawodowego przyniesie korzyści zarówno pracodawcom, jak i młodym ludziom, przygotowując dla wielu sektorów wykwalifikowanych pracowników. Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego przyczynił się do udostępnienia już ponad 900 tys. miejsc pracy. W odnowionej postaci sojusz będzie promował krajowe koalicje, wspierał MŚP i wzmacniał zaangażowanie partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pracodawców). Celem jest obecnie utrzymanie oferty przyuczenia do zawodu, jako że kształcący się dziś praktykanci będą za parę lat wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. Dodatkowe środki mające na celu wspieranie zatrudnienia osób młodych obejmują zachęty do podejmowania zatrudnienia i rozpoczynania działalności gospodarczej w perspektywie krótkoterminowej, a także, w perspektywie średnioterminowej budowanie zdolności, sieci młodych przedsiębiorców oraz międzybranżowe centra szkoleniowe. Komisja wzywa państwa członkowskie do zwiększenia wsparcia w zakresie zatrudnienia ludzi młodych poprzez wykorzystanie znacznych środków finansowych dostępnych w ramach instrumentu NextGenerationEU i przyszłego budżetu UE. UE może pomóc w finansowaniu: dotacji na rozpoczęcie działalności oraz pożyczek dla młodych przedsiębiorców, programów mentorskich i inkubatorów przedsiębiorczości

premii dla MŚP zatrudniających praktykantów

szkoleń organizowanych w celu nabywania nowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy

budowania potencjału publicznych służb zatrudnienia

szkoleń w zakresie zarządzania przebiegiem kariery zawodowej w ramach kształcenia formalnego

inwestycji w infrastrukturę i technologię pozwalających na cyfrowe uczenie się Państwa członkowskie mają dostęp do unijnych środków na wdrożenie zainicjowanych przez przedstawione dziś inicjatywy reform. Europejski Fundusz Społeczny Plus będzie kluczowym zasobem finansowym UE wspierającym wdrażanie środków wsparcia na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W ramach planu odbudowy dla Europy, Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz REACT-EU zapewnią dodatkowe wsparcie finansowe na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.