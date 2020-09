Kolejny miesiąc z poprawą na rynku pracy. GUS podał najnowsze dane

W warunkach recesji gospodarczej stopa bezrobocia, utrzymująca się od czerwca na stabilnym poziomie "zaledwie" 6,1 proc., jest niewątpliwie bardzo dobrym wynikiem. Nie ma wątpliwości, że relatywnie niskie bezrobocie to zasługa tarcz antykryzysowych - tak najnowsze dane GUS obrazujące stan rynku pracy w końcówce sierpnia komentuje Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.

Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie notowanym od czerwca (6,1 proc.) i była wyższa niż rok wcześniej o 0,9 pkt. proc., gdy wynosiła wtedy 5,2 proc.. W końcu sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 1028,0 tys. bezrobotnych, to nieco mniej niż w lipcu 2020 (o 1,6 tys., tj. o 0,2 proc.), ale więcej niż w sierpniu 2019 roku (o 162,5 tys., tj. o 18,8 proc.).

Mniejsza, niż miesiąc wcześniej była liczba nowo zarejestrowanych. Wyniosła ona 99,2 tys. nowych bezrobotnych, czyli o 11,0 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 15,6 proc. mniej niż przed rokiem.

W sierpniu najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (77,3 tys. osób, tj. o 19,1 proc. mniej niż przed rokiem), przy czym ich udział wśród nowo zarejestrowanych ogółem obniżył się o 3,4 p.proc. do 77,9 proc.

W porównaniu z sytuacją sprzed roku obniżyła się (bardziej niż w lipcu 2020) liczba osób dotychczas niepracujących, zamieszkałych na wsi, absolwentów oraz osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych. Utrzymał się wzrost (ale był wyraźnie słabszy niż w lipcu 2020) nowo zarejestrowanych osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy (o 21,6 proc.). Nieco więcej niż przed rokiem zarejestrowano również długotrwale bezrobotnych (o 0,4 proc.).

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych kobiety stanowiły 54,2 proc., tj. o 3,2 p.proc. mniej niż przed rokiem. Obniżyły się w skali roku odsetki osób bez prawa do zasiłku, dotychczas niepracujących oraz absolwentów. Wzrosły natomiast odsetki osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz nieposiadających kwalifikacji zawodowych.

Patrząc na poszczególne województwa, bezrobocie kształtowało się w granicach od 3,7 proc. w wielkopolskim do 9,9 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem bezrobocie wzrosło (po 0,1 pkt.proc.) w trzech województwach (mazowieckim, pomorskim i śląskim), obniżyło się w czterech (warmińsko-mazurskim o 0,2 pkt. proc., kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim oraz zachodniopomorskim − po 0,1 pkt.proc.), a w pozostałych nie uległo zmianie. Patrząc z kolei w skali roku, to stopa bezrobocia zwiększyła się we wszystkich województwach, w tym najbardziej w zachodniopomorskim (o 1,3 pkt.proc.), natomiast najmniej – w łódzkim oraz mazowieckim (po 0,7 pkt.proc.).

Pół roku i 955 mln na zasiłki dla bezrobotnych

Z danych GUS wynika, że z ewidencji bezrobotnych skreślono 100,7 tys. osób, czyli o 7,1 proc. mniej niż w lipcu 2020 oraz o 16,3 proc. mniej niż w sierpniu 2019 roku (przed miesiącem notowano wzrost o 18,3 proc. w skali miesiąca oraz spadek o 20,5 proc. w skali roku).

Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy: w jego wyniku z rejestru skreślono 63,7 tys. osób (o 12,0 proc. więcej niż przed rokiem), a ich udział wśród ogółu wyrejestrowanych wzrósł do 63,2 proc. (z 47,2 proc. rok wcześniej). Po spadkach w poprzednich miesiącach, wzrosła również liczba osób rozpoczynających szkolenie lub staż.

Z danych GUS wynika, że wyraźnie obniżyła się natomiast, choć mniej niż w poprzednich okresach, liczba osób wyrejestrowanych w wyniku niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy oraz dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego. Zmniejszyła się również liczba skreśleń z powodu nabycia praw emerytalnych lub rentowych oraz nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego.

Tym samym, kwota wypłat z tytułu zasiłków dla bezrobotnych (bez składki na ubezpieczenie społeczne) w sierpniu 2020 wyniosła 119,4 mln zł i była o 8,8 proc. niższa niż przed miesiącem oraz o 12,6 proc. wyższa niż przed rokiem. Między styczniem a sierpniem 2020 wypłacono bezrobotnym w sumie 955,1 mln zł, tj. o 5,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Jest dobrze, bo działa Tarcza

Jak wskazuje Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego, dane te okazały się być zgodnymi z prognozami. Mówiły o tym m.in. szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które resort przedstawił na początku września.

- W sierpniu, trzeci miesiąc z rzędu, stopa bezrobocia znalazła się na tym samym poziomie. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1,5 tys. W warunkach recesji gospodarczej stopa bezrobocia stabilna od czerwca, na poziomie „zaledwie" 6,1 proc., jest niewątpliwie bardzo dobrym wynikiem. Oznacza też, że na koniec br. znajdzie się w okolicach 7,0 proc. Nie ma wątpliwości, że relatywnie niskie bezrobocie to zasługa tarcz antykryzysowych - ocenia sytuację na rynku pracy.

Dane: GUS

Jak dodaje, niemniej jednak prawdziwy obraz rynku pracy zobaczymy dopiero wtedy, gdy przedsiębiorstwom, które skorzystały z pomocy publicznej, wygaśnie obowiązek utrzymywania miejsc pracy.

- Ten obraz widoczny będzie najwcześniej za kilka miesięcy i w mojej ocenie liczba zwalnianych pracowników może wtedy zacząć przyspieszać. Dlatego też nie jest wykluczone moim zdaniem, że pomimo dodatniej dynamiki PKB w przyszłym roku stopa bezrobocia znajdzie się na poziomie wyższym niż w na koniec 2020, kiedy to spadek PKB wyniesie około 3.0 proc. - podsumowuje Monika Kurtek.

W podobnym tonie wypowiada się Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

- Stosunkowo niski poziom bezrobocia w skali kraju oraz brak wyraźnego wzrostu w okresie zamrożenia gospodarki jest skutkiem realizacji programów utrzymania zatrudnienia, finansowanych ze środków publicznych. Obecnie większość tych programów zostało zakończonych i na razie brak jednoznacznych informacji ze strony rządu o ich kontynuowaniu, nawet w zmodyfikowanej formie. Najbliższe tygodnie przyniosą odpowiedź, na ile obecna kondycja gospodarki pozwala utrzymać poziom zatrudnienia zbliżony do tego sprzed pandemii. Publikowane przez GUS wskaźniki dotyczące poziomu zatrudnienia czy stopy bezrobocia pozwalają na umiarkowany optymizm w tym zakresie - komentuje Fedorczuk.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach

Pod koniec sierpnia przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (firmy zatrudniające powyżej 9 pracowników - w przeliczeniu na etaty) w sierpniu 2020 ukształtowało się na poziomie 6295,0 tys. i było o 1,5 proc. niższe niż przed rokiem (wobec spadku o 2,3 proc. w lipcu 2020).

- Choć w większości sekcji utrzymał się spadek zatrudnienia, to jego skala była przeważnie mniejsza niż w poprzednich miesiącach. Najgłębsze spadki nadal notowano w administrowaniu i działalności wspierającej (o 6,5 proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 5 proc.). Spośród największych sekcji zatrudnienie obniżyło się, ale w mniejszym stopniu niż w poprzednich miesiącach, w przetwórstwie przemysłowym (o 2,3 proc.) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 1,5 proc.). Wzrost zatrudnienia w skali roku utrzymał się w informacji i komunikacji (o 2,7 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (po 2,1 proc.) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 1,2 proc.), i we wszystkich tych sekcjach był większy niż w lipcu 2020 - podają analitycy GUS.