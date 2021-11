Kolejna firma z sektora IT otwiera biuro w Trójmieście

Firma programistyczna SpotOn postanowiła otworzyć kolejne biuro w Polsce. Tym razem wybór padł na Trójmiasto.

Autor: jk

• 18 lis 2021 17:30





SpotOn to firma programistyczna, która świadczy usługi związane z przetwarzaniem płatności, rozwiązaniami ułatwiającymi pozyskiwanie i utrzymywanie klientów, oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem (fot. Shutterstock)

REKLAMA

SpotOn to firma programistyczna, która świadczy usługi związane z przetwarzaniem płatności, rozwiązaniami ułatwiającymi pozyskiwanie i utrzymywanie klientów oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem. Od dwóch lat działa w Krakowie. Teraz postanowiła otworzyć w Trójmieście centrum rozwoju produktów.

- Pomorze, szczególnie Gdańsk przez wielu uznawane jest za modelowe miasto pełne dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego, zwłaszcza w zakresie zasobów ludzkich i współpracy regionalnej. Mając to na uwadze, cieszę się, że coraz więcej firm wybiera nasze miasto jako kolejny krok w ekspansji swojej działalności - mówi Alan Aleksandrowicz, wiceprezydent Gdańska, odpowiedzialny za rozwój inwestycji.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zespół SpotOn Poland liczy obecnie około 100 osób - zarówno w krakowskim, jak i powstającym właśnie gdańskim biurze. Zespół z Gdańska będzie pracował nad rozwojem produktów i wdrażaniem innowacyjnych pomysłów w ścisłej współpracy z pozostałymi biurami SpotOn znajdującymi się na świecie.

- Pojawienie się w naszym regionie firmy tak zaawansowanej technologicznie jak SpotOn podnosi jego prestiż i zarazem stawia poprzeczkę innym inwestorom planującym przenieść swój biznes na Pomorze. Niecierpliwie czekamy na podjęcie współpracy z firmami planującymi rozwój swoich procesów, co w efekcie podniesie jakość świadczonych przez nich usług - twierdzi Wojciech Tyborowski, dyrektor Invest in Pomerania.

To nie jedyna firma z branży IT, która w ostatnim czasie postawiła na Trójmiasto. Innym przykładem jest założona na Ukrainie firma technologiczna SoftServe. Spółka specjalizuje się w analizie i migracji danych oferując rozwiązania, które pomagają ich klientom podejmować decyzje w oparciu o dane i algorytmy uczenia maszynowego. Jej klienci to giganci technologiczni wywodzący się z Doliny Krzemowej i Europy należący do takich branż jak FinTech, handel detaliczny, medycyna i przemysł wydobywczy. Na Pomorzu chce rozwijać się szczególnie w obszarach Big Data, DevOps i Cloud. Planuje zatrudnić ponad 100 osób do końca 2022 roku.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.