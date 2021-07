Kolejna branża szuka speców od cyfryzacji

Jak wynika z raportu HRK Life Science i agencji Brandmed „Transformacja cyfrowa w sektorze sprzętu medycznego”, branża sprzętu medycznego planuje inwestycje w cyfryzacje i szuka specjalistów z kompetencjami digitalowymi.

Autor: jk

• 26 lip 2021 19:00





Branża urządzeń medycznych poszukuje ekspertów od cyfryzacji (Fot. Shutterstock)

Aż 77 proc. prezesów firm działających na rynku urządzeń medycznych, którzy wzięli udział w badaniu HRK Life Science i agencji Brandmed stwierdziło, że transformacja cyfrowa jest kluczowym wyzwaniem dla ich firm. Jednocześnie 1/4 zarządzających biorących udział w badaniu zadeklarowała, że ich umiejętności cyfrowe nie są wystarczające do zarządzania procesem transformacji cyfrowej.

- Obecnie branża urządzeń medycznych poszukuje ekspertów od cyfryzacji. Firmy interesują się zarówno kandydatami o kompetencjach wymaganych przy tworzeniu i wsparciu marketingowym usług i produktów, ale również ekspertami od procesów wewnętrznych - mówi Rafał Franczak, business unit manager w HRK Life Science.

- Wydarzenia związane z pandemią COVID-19 w sposób widoczny wpłynęły na profil kandydatów. Potrzeba cyfryzacji procesów, produktów i usług odbija się na tym, jakich kompetencji obecnie szukają pracodawcy. Branża sprzętu medycznego inwestuje w nowe usługi, np. rozwiązania z zakresu telemedycyny oraz buduje i rozwija nowe kanały sprzedaży w digitalu. Pracę w firmach na tym rynku znajdą nie tylko eksperci od e-commerce i digital marketingu, ale również analitycy czy kandydaci od wsparcia cyfryzacji procesów wewnętrznych. Szukają zarówno duże firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i medyczne startupy, które w cyfryzacji tego sektora widzą swoją niszę na rynku - dodaje Franczak.

Cyfryzacja na dobre zawitała do działów sprzedażowych i marketingowych. Z badania wynika, że jednym z najszybciej adaptujących się i najbardziej rozpowszechnionych mediów komunikacyjnych są urządzenia mobilne. 71 proc. respondentów wskazało, że używa tych urządzeń do komunikacji wewnątrz firmy. 42 proc. używa ich do komunikowania się z lekarzami, a 39 proc. z placówkami medycznymi. Tylko 15 proc. respondentów odpowiedziało, że wykorzystuje urządzenia mobilne do komunikacji ze swoimi pacjentami.

