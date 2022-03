Kolejna branża czeka na Ukraińców. Rąk do pracy brakuje w niej non stop

HoReCa to kolejny sektor, w którym pracę znajdą Ukraińcy uciekający przed wojną do naszego kraju. - To jest niesamowite, że mimo takich doświadczeń od razu przechodzą do działania - mówi Joanna Ostrowska, zarządzająca rodzinną siecią Osti-hotele w Krakowie, gdzie pierwsze osoby już pracują.

Od momentu wybuchu agresji Rosji na Ukrainę do Polski dotarło ponad 1,3 milion osób, które uciekają przed wojną. W pomoc uchodźcom oraz tym, którzy zdecydowali się zostać w kraju, by bronić Ukrainy, włącza się wiele polskich firm. Jednocześnie wielu Ukraińców i Ukrainek aktywnie szuka pracy. Ta czeka na nich w branży HoReCa (sektor hotelarski i gastronomiczny - red.), która już przed wybuchem wojny chętnie korzystała z pomocy sąsiadów ze Wschodu.

- Do obywateli Ukrainy, którzy już wcześniej pracowali w naszych hotelach, w ostatnim czasie dołączyli kolejni - mówi Joanna Ostrowska, zarządzająca rodzinną siecią Osti-hotele w Krakowie. Dodaje, że jej zdaniem mobilizacja do znalezienia nowej pracy jest w nich niesamowita.

Trwający wiele miesięcy kryzys w sektorze HoReCa, spowodowany pandemią COVID-19 sprawił, że jego pracownicy znajdowali zatrudnienie w innych sektorach. I mimo znoszenia kolejnych obostrzeń wielu nie zdecydowało się na powrót.

- Brak pracowników szczególnie mocno widoczny był w sezonie letnim, kiedy pracę można było znaleźć praktycznie na wszystkich stanowiskach - zarówno w recepcji, hotelowej restauracji, kuchni, jak i w dziale housekeepingu. Dlatego w każdym momencie jesteśmy gotowi przyjąć nowe osoby. Dla obywateli Ukrainy, którzy już od dłuższego czasu pracują w naszych hotelach, w ostatnim czasie dołączyli kolejni. Dwie panie znalazły zatrudnienie w dziale housekeepingu. Stało się to zaledwie kilka dni po ich przyjeździe do Polski - mówi Joanna Ostrowska.

W podobnym tonie wypowiada się Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, prokurent w spółce Idea HR Group, która przyznaje, że HoReCa to jedna z branż, które niemal od ręki zatrudnią kobiety z Ukrainy.

- Dotychczas rynek pracy cierpiał na niedobór pracowników, teraz będziemy mieli do czynienia z pewną nadpodażą. Jednak jestem spokojna o to, czy dla wszystkich starczy pracy. Już teraz zgłaszają się do nas firmy, które mówią, że bardzo chętnie zatrudnią osoby z Ukrainy. To bardzo różnorodne stanowiska i rodzaje pracy. Zdaje się, że polscy przedsiębiorcy czują dużą potrzebę wyrażenia solidarności i wsparcia Ukrainie na przykład przez zaproponowanie uchodźcom wojennym możliwości zatrudnienia - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

Język największym problemem

Wyzwanie, jakie może pojawiać się w związku z zatrudnieniem obywateli Ukrainy, to brak znajomości języka polskiego.

- Oczywiście są działy, gdzie to ograniczenie nie jest tak odczuwalne, jak na przykład housekeeping czy pralnia, ale już restauracja, kuchnia czy recepcja to miejsce, gdzie przynajmniej podstawy języka polskiego są konieczne. Chodzi zarówno o kontakt z gośćmi, jak i pozostałym personelem. Szukamy rozwiązań, jak pomóc w nauce polskiego, chociażby poprzez szybki, trzytygodniowy kurs języka, żeby i to ograniczenie zniknęło - mówi zarządzająca Osti-hotele.

W takich momentach na pomoc ruszają firmy i organizacje oświatowe, które chcą wspierać Ukraińców w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej. M.in. Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej organizuje dla uchodźców z Ukrainy kurs języka polskiego.

Także Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS zorganizowało bezpłatny kurs języka polskiego dla członków rodzin studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów UMCS, którzy w związku z wybuchem wojny w Ukrainie przyjechali do Lublina.

Z podobną inicjatywą wyszła również działającą na terenie Łodzi szkoła języków obcych Polonus school of languages.

Baza ofert pracy

Bezpłatna nauka języka polskiego to tylko jeden z wielu sposobów, w jaki pomagają Polacy. Pracodawcy RP, Corporate Connections, BNI Polska, Polska Rada Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Business Centre Club i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wspólnie realizują szereg działań wspierających obywateli Ukrainy. M.in. stworzyli bazę ofert pracy dla osób przyjeżdżających z Ukrainy.

- Baza ofert pracy z każdą chwilą się powiększa. Stanowiska są zróżnicowane i znaleźć zajęcie będą mogły zarówno krawcowe, jak i programiści czy pracownicy contact center do obsługi klientów w języku ukraińskim. Mamy również dostępne stanowiska w gastronomii i hotelarstwie. Bardzo potrzebni są tłumacze języka ukraińskiego. Pracodawcy podchodzą do tego trudnego zadania z ogromnym zaangażowaniem, mimo obaw dotyczących kwestii legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Niektórzy oferują również dom z osobnymi pokojami dla rodzin i są w stanie tak zorganizować pracę, aby zapewnić opiekę nad dziećmi - mówi Rafał Baniak, prezes Pracodawców RP.

Grafika: Pracodawcy RP

Na granicy w Przemyślu dzięki firmom członkowskim został utworzony punkt recepcyjny. Stacjonuje tam również Rekrutobus Personnel Service, w którym obywatele Ukrainy otrzymują szczegółowe informacje w języku ukraińskim dotyczące rynku pracy, procedur i ofert zatrudnienia. Uruchomiona całodobowa infolinia pomocowa: +48 730 250 670 odbiera setki telefonów każdego dnia. Informacje są udzielane w językach ukraińskim i polskim.

- Mobilizacja przedsiębiorców jest ogromna. Miasta i instytucje zajmujące się uchodźcami na bieżąco przekazują nam informacje o potrzebach, które zaspokajamy za pomocą dostępnych zasobów firm. W uzupełnieniu indywidualnych akcji pomocowych trwa zainicjowana przez nasze organizacje zbiórka środków finansowych na pomoc humanitarną i medyczną. Dotychczasowe zaangażowanie napawa optymizmem, ale pamiętajmy, że to wciąż niewiele w stosunku do rosnących potrzeb społeczeństwa wyniszczanego wojną. Dlatego nieustannie apelujemy o wpłaty i dołączanie do naszej akcji - mówi Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu.