Kolejna akcja wpierająca osoby bez pracy. Już 700 osób dołączyło do #JestPraca

Zamrożenie gospodarki związane z ograniczeniami wywołanymi epidemią niemal natychmiast przełożyło się na rynek pracy. Ludzie z dnia na dzień tracili stabilne – wydawałoby się – źródła dochodu, ponieważ unieruchomione firmy zareagowały zwolnieniami czy zapowiedziami redukcji.

W odpowiedzi firma Business Support Solution, we współpracy z innymi spółkami Pelion, utworzyła na Facebooku grupę #JestPraca.

Udało się skupić w jednym miejscu grupę przedsiębiorstw z całej Polski oferujących pracę w firmach produkcyjnych, magazynach, a także w sektorach: rachunkowość, kadry i płace, finanse, IT, administracja, doradztwo.

- Spontanicznie zareagowaliśmy na niepokojący rozwój sytuacji na rynku pracy, chcieliśmy zaoferować zwalnianym ludziom swoją wiedzę, kontakty lub nową pracę – mówi Robert Gondzia, HR Business Partner w Business Support Solution.

- Szybko zorientowaliśmy się w skali problemu, zobaczyliśmy, że w zaledwie kilka tygodni skutki epidemii odczuło bardzo wielu pracowników. Obecnie nasza grupa liczy 700 osób, spośród których około 40 proc. straciło pracę z powodu epidemii, zaś 60 proc. liczy się z jej utratą. Staramy się pomóc wszystkim. Nasze przedsięwzięcie ma charakter ogólnopolski - dodaje.

#JestPraca nie tylko pomagają znaleźć nowe zajęcie poprzez gromadzenia ofert pracy, ale przez działania wspierające. Pracownicy działu HR spółki Business Support Solution pełnią dyżury, by na bieżąco pomagać osobom poszukującym pracy np. w przygotowaniu dokumentów. Doradzają również w wielu sprawach związanych z procesem poszukiwania pracy: podpowiadają, co powinno znaleźć się w kompletnym CV, jakie pytania zadają rekruterzy, przekazują wskazówki jakich odpowiedzi warto udzielać podczas spotkań z przyszłym pracodawcą.

Liczba osób chętnych, które chcą dołączyć do grupy z dnia na dzień rośnie, średnio przybywa ich tygodniowo blisko 200. Do grupy mogą dołączyć wszystkie osoby, które wypełnią formularz rejestracyjny oraz firmy zainteresowane zamieszczeniem swoich ofert pracy. Bezrobotni dołączający do grupy otrzymują zbiór ofert pracy od firm o stabilnej sytuacji, a także zastrzyk wiedzy dzięki poradnikom z obszaru HR.

To nie jedyna akcja w branży HR, której celem jest pomoc osobom bez pracy. Talentuno stworzyło mapę zatrudnienia - stale aktualizującą się mapę polskich firm szukających nowych pracowników w dobie pandemii. Powstała też bezpłatna platforma HR Pogotowie, na której znajduje się baza kandydatów poszukujących pracy oraz rekrutujących pracodawców. Wsparcia udzielają również eksperci na LinkedIn poprzez różnego rodzaju akcje, np. #koronni czy „Koronawirus – gramy razem”. Z kolei serwis Pracuj.pl, chcąc wesprzeć branżę HoReCa w powrocie do formy, przygotował dla niej specjalne rozwiązanie - do końca maja można opublikować maksymalnie 5 ofert za symboliczną złotówkę. Więcej szczegółów na temat temat znajdziesz tutaj.