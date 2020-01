Kolej na kobiety. Powstaje strategia mająca zachęcić panie do pracy jako maszynistki

Zespół ekspertów przy wsparciu KE pracuje nad strategią mającą zachęcić kobiety do pracy na kolei.

Panie stanowią zaledwie 26 proc. zatrudnionych w Polsce w branży kolejowej.

Kobiety najrzadziej zajmują stanowiska maszynistek, częściej są dróżniczkami, konduktorkami, dyżurnymi ruchu.

Najwięcej pań maszynistek jest w Norwegii (6,5 proc.) i Szwecji (6 proc.). Nieco mniej kieruje pociągami w Wielkiej Brytanii (5 proc.), Belgii i Holandii (po ok. 4 proc.). Śladowa liczba maszynistek jest w Polsce, Słowacji, Bułgarii, Estonii i na Węgrzech – wynika z danych zebranych przez Komisję Europejską.

Więcej kobiet pracuje w innych zawodach kolejowych – są dróżniczkami, konduktorkami, dyżurnymi ruchu. Ale wciąż odsetek ogółem zatrudnianych w branży pań jest niewielki. Np. w Polsce to zaledwie 26 proc. Jeszcze mniej jest ich w Irlandii (9 proc.), Austrii (11 proc.), Portugalii (13 proc.) czy we Włoszech (15 proc.). To niewiele, jeśli np. porównamy te dane ze statystykami dot. udziału kobiet na rynku pracy w ogóle – w krajach Unii Europejskiej kobiety to około 46 proc. wszystkich pracowników.

Dlatego też międzynarodowe organizacje działające na rzecz kolei – w ramach dialogu społecznego prowadzonego na poziomie europejskim – postanowiły wypromować branżę wśród płci pięknej. Nad dokumentem pracują przedstawiciele Wspólnoty Kolei Europejskich, Zarządców Infrastruktury Kolejowej (Community of European Railway and Infrastructure Companies – CER) i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (The European Transport Workers’ Federation – ETF).

– Promocja zatrudnienia kobiet w sektorze kolejowym związana jest bezpośrednio z działaniami przedsiębiorców mającymi na celu podniesienie atrakcyjności pracy na szeroko rozumianej kolei. Wypracowywane porozumienie europejskie wpisuje się też w ogólną politykę wyrównywania szans dla wszystkich naszych pracowników. Z uwagi na istotę zagadnienia, spółka PKP angażuje się w negocjacje z partnerami społecznymi. Wierzę, że przyszłe porozumienie podniesie atrakcyjność sektora kolejowego na rynku pracy oraz będzie dobrą formą promocji kolei – mówi Władysław Szczepkowski, pełnomocnik zarządu PKP ds. korporacyjnych, który uczestniczył w pracach zespołu negocjacyjnego po stronie CER.

Promocja pracy na kolei z pewnością potrzebna jest także na polskim rynku pracy. Wg danych Urzędu Transportu Kolejowego z 2018 r., w Polsce zatrudnionych jest 17 tysięcy maszynistów, wśród których jest zaledwie... 17 kobiet. Największe prawdopodobieństwo spotkania kobiety w kabinie maszynisty pasażerowie mieli w Wielkopolsce w pociągu Polregio. W wielkopolskim oddziale Przewozów Regionalnych na tym stanowisku było 12 kobiet oraz jedna zatrudniona przez Koleje Wielkopolskie. Po jednej pani zatrudniono w łódzkim i pomorskim oddziale Przewozów Regionalnych, PKP Intercity oraz PKP Cargo Service. Koleje to nie tylko spółki zajmujące się przewozami pasażerskimi. Niemal 5 tys. osób zatrudnia PKP Energetyka, czyli firma odpowiadająca za prawidłowe funkcjonowanie 25 tys. torokilometrów sieci trakcyjnej (to ponad połowa obwodu Ziemi). Każdej doby prawie 2 tys. pracowników tej firmy wyjeżdża w teren, żeby zadbać o prawidłowe funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej i trakcyjnej, by prąd płynął nieprzerwanie i podróżujący koleją na czas docierali do celu. Nieco ponad 11 proc. z niemal pięciotysięcznej załogi PKP Energetyka to kobiety. Aż 65 proc. załogi firmy to przede wszystkim elektromonterzy i inżynierowie, z czego 0,5 proc. to kobiety: 12 pań pracuje na stanowisku elektromontera, 1 kobieta zajmuje stanowisko inżyniera budowy, 1 jest głównym inżynierem. Pozostała część załogi to pracownicy administracyjni, z czego 32 proc. to kobiety. W PKP Energetyka nie ma ani jednej maszynistki. Strategii jeszcze nie ma, ale – jeśli przeanalizujemy procesy rekrutacyjne ostatniego roku – okazuje się, że zmiany w strukturze zatrudnienia już zachodzą. Wśród wszystkich zatrudnionych w PKP Energetyka w 2019 roku kobiety stanowią już 18,5 proc. Wśród młodych – nowo zatrudnionych poniżej 30. roku życia – 12,4 proc. to kobiety.

