Kobiety na kolei. Dyżurne ruchu, dyspozytorki, zwrotnicze. Teraz czas na maszynistki

Żeńską część Kolei Mazowieckich stanowi w sumie 905 pań. To prawie 1/3 pracowników Kolei Mazowieckich.

Wykonują różną pracę: są kierowniczkami pociągów, dyspozytorkami, dyżurnymi ruchu, zwrotniczymi, kasjerkami, informatorkami, pracują w zespołach naprawczych i szkoleniowych, wykonują prace biurowe oraz przy utrzymaniu taboru.

Dwie spośród wspomnianych 905 pań szkoli się w zawodzie maszynisty.

Gabriela Karaś to pierwsza kobieta w historii Kolei Mazowieckich, która zdecydowała się na szkolenie na maszynistkę. Kobieta jest już na etapie jazd w kabinie z maszynistą. To czas, kiedy kursant przygląda się temu, jak w praktyce wygląda prowadzenie pojazdu kolejowego. Już wkrótce pani Gabriela sama usiądzie za sterami, a maszynista będzie oceniał to, jak przyszła maszynistka sprawdza się za pulpitem.

- Chciałabym, by za mną poszły inne dziewczyny, które czują w sobie pasję do kolei. Chcę im pokazać, że można. Przyznam, że na początku wszystko było dla mnie trudne, ale z czasem, kiedy nabywam coraz więcej wiedzy, udaje mi się tę wiedzę uporządkować i oswoić. Czuję się coraz pewniej. Na kursie od początku mówiono nam, że będzie na nas spoczywać duża odpowiedzialność i my tę odpowiedzialność z pełną świadomością na siebie bierzemy - mówi przyszła maszynistka.

Gabriela Karaś podczas szkolenia z maszynistą (fot. KM)

Druga z pań, Marta Kucharska, jeszcze jest na etapie szkolenia, kiedy przyszły maszynista poznaje swój zawód od strony warsztatu.

- W mojej rodzinie kolej była od zawsze. Tata jest maszynistą, odkąd pamiętam, brat jest maszynistą od sześciu lat. Początkowo myślałam, że spróbuję swoich sił jako kierowniczka pociągu, ale czułam, że to nie do końca to. Porozmawiałam z bratem i zdecydowałam się na kurs na maszynistę. Tacie powiedziałam o wszystkim, kiedy dostałam skierowanie na badania. Na początku się przeraził, ale później oswoił się z tą myślą i teraz jest ze mnie dumny. Nie ukrywam, że kiedy dowiedziałam się, że jest już jedna dziewczyna - Gabrysia - to mnie jeszcze umocniło w mojej decyzji - przyznaje Kucharska.

Zachęcić do kolei

Kobiety prowadzące pociągi to rzadkość nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Jak podnieść atrakcyjność branży kolejowej na rynku pracy i zachęcić panie, by zechciały pracować na kolei -zastanawiają się członkowie europejskich organizacji działających na rzecz kolei. Efektem toczących się w Brukseli prac prowadzonych przy wsparciu Komisji Europejskiej ma być porozumienie mające na celu promocję zatrudnienia kobiet w branży. Czytaj także: Statystyczny polski maszynista ma 48 lat. "Musisz być skupiony na 100 procent" Zespół ekspertów przy wsparciu KE pracuje nad strategią mającą zachęcić kobiety do pracy na kolei.

Panie stanowią zaledwie 26 proc. zatrudnionych w Polsce w branży kolejowej. Kobiety najrzadziej zajmują stanowiska maszynistek, częściej są dróżniczkami, konduktorkami, dyżurnymi ruchu. Najwięcej pań maszynistek jest w Norwegii (6,5 proc.) i Szwecji (6 proc.). Nieco mniej kieruje pociągami w Wielkiej Brytanii (5 proc.), Belgii i Holandii (po ok. 4 proc.). Śladowa liczba maszynistek jest w Polsce, Słowacji, Bułgarii, Estonii i na Węgrzech - wynika z danych zebranych przez Komisję Europejską. Czytaj też: Kolej na kobiety. Powstaje strategia mająca zachęcić panie do pracy w pociągach Według danych Urzędu Transportu Kolejowego z 2018 r., w Polsce zatrudnionych jest 17 tysięcy maszynistów, wśród których jest zaledwie... 17 kobiet. Największe prawdopodobieństwo spotkania kobiety w kabinie maszynisty pasażerowie mieli w Wielkopolsce w pociągu Polregio. W wielkopolskim oddziale Przewozów Regionalnych na tym stanowisku było 12 kobiet oraz jedna zatrudniona przez Koleje Wielkopolskie. Po jednej pani zatrudniono w łódzkim i pomorskim oddziale Przewozów Regionalnych, PKP Intercity oraz PKP Cargo Service.